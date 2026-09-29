República Dominicana

Encuentran sin vida a mujer que fue reportada como desaparecida en República Dominicana

El cadáver de la mujer de 37 años fue localizado al mediodía en la Circunvalación Santo Domingo, con una lesión de bala, mientras las autoridades iniciaban las diligencias correspondientes en el lugar

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, ofrece detalles sobre el hallazgo del cadáver de Loica Alvarado Adames, de 37 años, quien había sido reportada como desaparecida. El cuerpo fue encontrado en la autopista Circunvalación Santo Domingo./ (Redes Diego Pesqueira)
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Una mujer de 37 años que había sido reportada como desaparecida fue hallada muerta el 28 de septiembre en las inmediaciones de la autopista Circunvalación Santo Domingo, cerca del municipio de Haina, en República Dominicana. El cuerpo de Loika Alvarado Adams presentaba una herida de arma de fuego, según informó la Policía Nacional.

El caso pasó de una investigación por desaparición a una pesquisa por homicidio, indicó el vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, durante una rueda de prensa. La Policía confirmó que varias personas fueron entrevistadas en el marco de las averiguaciones, aunque precisó que hasta el momento no hay detenidos de manera formal.

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Agentes policiales daban seguimiento a la denuncia presentada por la desaparición de Alvarado Adams cuando localizaron el cadáver cerca del mediodía. El hallazgo ocurrió en un tramo de la Circunvalación Santo Domingo próximo a Haina, en la provincia de San Cristóbal.

“Lamentablemente fue encontrado el cuerpo sin vida de esta mujer”, dijo Pesqueira. El vocero explicó que los agentes realizaron los procedimientos correspondientes en el lugar y que, tras constatar la lesión de arma de fuego, la investigación quedó bajo la órbita de homicidios.

El cadáver fue trasladado al Inacif para establecer la causa de muerte

El cuerpo fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se realizará la autopsia que permitirá determinar las circunstancias precisas de la muerte. Las autoridades no ofrecieron detalles sobre el momento en el que habría ocurrido el crimen ni sobre otros elementos recolectados durante el levantamiento de la escena.

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Escultura de bronce de la Señora Justicia con venda en los ojos, balanza y espada, en una sala de tribunal desenfocada.
Los investigadores trabajan en la identificación y captura de los responsables del homicidio para que responda ante la justicia.

En una publicación difundida en redes sociales, Pesqueira señaló que la mujer había sido reportada como desaparecida el domingo. También afirmó que la Policía Nacional profundiza las diligencias para identificar, localizar y poner a disposición de la Justicia a los responsables.

La institución no difundió información sobre posibles móviles del crimen. Tampoco confirmó si había identificado a un sospechoso o si existían órdenes de arresto vinculadas al caso.

La Policía negó que haya un detenido formalmente

Durante la rueda de prensa, un periodista consultó a Pesqueira por un video que circuló en redes sociales y que mostraba el aparente arresto del esposo de la víctima por parte de varios agentes. El vocero evitó confirmar esa versión y afirmó que no hay una persona detenida formalmente.

Cuando hablamos de detenida es con una orden y demás. Sí, varias personas han sido investigadas con relación al caso”, respondió Pesqueira. Añadió que la información sobre una eventual detención no había llegado a su oficina.

La Policía Nacional de República Dominicana cambió la investigación de desaparición a una pesquisa por homicidio./ (Últimas Noticias)
La Policía Nacional de República Dominicana cambió la investigación de desaparición a una pesquisa por homicidio./ (Últimas Noticias)

El portavoz sostuvo que la Policía es “cuidadosa” antes de atribuir responsabilidad penal a una persona. “Las investigaciones están bien avanzadas y esperamos en las próximas horas poder ampliar mayores detalles”, afirmó.

Pesqueira aseguró que los investigadores trabajan para esclarecer el homicidio y dar con el autor o los autores. “El autor será apresado y sometido a la Justicia”, sostuvo.

La investigación permanece en curso bajo la coordinación de las autoridades dominicanas. Los resultados de la autopsia y las entrevistas a las personas bajo investigación serán parte de las próximas actuaciones del caso.

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