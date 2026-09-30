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Guterres alertó del aumento de víctimas civiles en Kiev y pidió un alto el fuego "inmediato" tras el ataque a la Academia de Ciencias

La ONU reclama esfuerzos diplomáticos urgentes mientras se intensifican los bombardeos rusos sobre la capital ucraniana. El aviso llega tras varios meses en los que, según datos del propio organismo, el balance para la población civil ha empeorado

Daños producidos por un dron ruso lanzado a plena luz del día contra la sede de la Academia de las Ciencias de Ucrania, en el centro de Kiev. EFE/ Marcel Gascón
Daños producidos por un dron ruso lanzado a plena luz del día contra la sede de la Academia de las Ciencias de Ucrania, en el centro de Kiev. EFE/ Marcel Gascón
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El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su alarma por la intensificación de los ataques diarios contra Kiev y otras ciudades de Ucrania y por el aumento de víctimas civiles. Su portavoz, Stéphane Dujarric, lo transmitió este martes en la rueda de prensa diaria. Naciones Unidas reclamó un “alto el fuego inmediato, completo e incondicional” como paso previo a una solución de paz.

Dujarric señaló que Guterres sigue con especial atención la escalada sobre la capital. Explicó que los informes recibidos por la organización apuntan a un saldo de víctimas civiles sin precedentes. Entre los episodios recientes, citó el ataque contra la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, en el centro de Kiev.

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La ONU advirtió también del aumento de víctimas civiles causado por los ataques, cada vez más frecuentes, de las fuerzas ucranianas contra territorio ruso. Guterres condenó todos los ataques contra civiles e infraestructuras civiles, “dondequiera que se produzcan”. Dujarric añadió que la organización está dispuesta a respaldar cualquier esfuerzo diplomático.

El ataque a la Academia se produjo el lunes. El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, informó de que un dron impactó directamente en el edificio y provocó un incendio de gran magnitud. El episodio se enmarca en varios días de ataques aéreos sobre la capital y otras regiones del país.

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La Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, en Kiev, en llamas tras un ataque ruso

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó de un muerto y cinco heridos en la sede de la Academia, y de 14 afectados en total en la capital.

El mismo día del pronunciamiento las autoridades ucranianas confirmaron la muerte de 12 personas y más de 200 heridos en Kiev durante la última semana. La ofensiva continuó durante la noche. La violencia no se limita a la capital: un ataque contra un centro comercial de Dnipró dejó tres muertos el lunes.

El coordinador humanitario de la ONU en Ucrania, Matthias Schmale, advirtió de que los bombardeos rusos ponen en riesgo a los civiles “día y noche”. La organización sostiene que el daño no afecta solo a los edificios alcanzados. Los ataques repetidos sobre zonas pobladas aumentan el riesgo cotidiano para toda la población.

Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022 por orden del presidente Vladimir Putin, y la guerra supera ya los cuatro años. Kiev ha sido objetivo de bombardeos desde las primeras semanas. En abril de 2022, misiles rusos cayeron sobre la ciudad durante una visita de Guterres, un día después de que se reuniera con Putin en Moscú.

Los bomberos trabajan en el lugar donde se encuentra un edificio de un centro médico privado alcanzado por un ataque con un dron ruso, en el marco de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en Kiev, Ucrania, el 28 de septiembre de 2026. REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Los bomberos trabajan en el lugar donde se encuentra un edificio de un centro médico privado alcanzado por un ataque con un dron ruso, en el marco de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en Kiev, Ucrania, el 28 de septiembre de 2026. REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

El 2 de julio, Rusia lanzó contra la capital 74 misiles, 24 de ellos balísticos Iskander-M, y 496 drones, en un ataque que la ONU calificó como uno de los de mayor envergadura desde el inicio de la escalada. Los recuentos hablan de entre 20 y 23 muertos y más de 90 heridos. Naciones Unidas cifraba entonces en más de 16.000 los civiles ucranianos fallecidos desde 2022.

En aquella ocasión, Dujarric citó datos de la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania: entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, las víctimas civiles aumentaron un 40 % respecto al mismo periodo del año anterior. La fórmula con la que Guterres condenó los ataques en julio es casi idéntica a la de este martes, lo que indica que el organismo no ha modificado su diagnóstico.

Dujarric insistió en “redoblar los esfuerzos diplomáticos” para lograr un alto el fuego que sirva de base a una paz “justa, integral y duradera”. Añadió que la ONU está dispuesta a apoyar cualquier iniciativa significativa en ese sentido, sin mencionar mecanismos ni plazos. La organización no ha anunciado una propuesta propia.

Las cifras de la misión de derechos humanos posteriores a mayo permitirán comprobar si el aumento del 40 % se amplió con los ataques de las últimas semanas. Hasta entonces, el llamamiento de Guterres se apoya en informes que la ONU describe como de cifras récord.

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