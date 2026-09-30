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Pakistán prometió defender a Arabia Saudita de los hutíes con "todos los medios disponibles"

El ministro de Defensa, Khawaja Muhammad Asif, no confirmó si sus fuerzas ya participaron en ataques aéreos en Yemen. Aseguró que las capacidades militares pakistaníes están a disposición de Riad bajo el nuevo pacto con Turquía

El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Muhammad Asif, gesticula durante una entrevista con Reuters en Islamabad, Pakistán, el 8 de mayo de 2025 REUTERS/Fayaz Aziz
El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Muhammad Asif, gesticula durante una entrevista con Reuters en Islamabad, Pakistán, el 8 de mayo de 2025 REUTERS/Fayaz Aziz
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Pakistán usará “todos los medios disponibles” para defender a Arabia Saudita de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, afirmó este martes el ministro de Defensa, Khawaja Muhammad Asif. La declaración es una de las señales más claras hasta ahora de que Islamabad podría involucrarse de forma directa en el conflicto regional, que continúa ampliándose.

Asif habló con periodistas durante una visita a Roma. Le preguntaron si Pakistán había participado en bombardeos contra operadores iraníes en Yemen. No dio detalles, no lo confirmó ni lo descartó, y tampoco precisó si Arabia Saudita pidió asistencia. Sí fue tajante sobre el alcance del compromiso.

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“No voy a entrar en detalles, pero, obviamente, cuando digo que estamos obligados por este acuerdo a defender a Arabia Saudita, significa que todos los medios que tenemos a nuestra disposición estarán también a disposición de Arabia Saudita. Creo que es una declaración categórica”, dijo.

Reunión de comandantes y avance hutí

FOTO DE ARCHIVO: Partidarios de los hutíes gritan consignas durante una manifestación antisaudí en medio de una escalada de tensiones con el reino, en Saná, Yemen, el 31 de julio de 2026. REUTERS/Khaled Abdullah
FOTO DE ARCHIVO: Partidarios de los hutíes gritan consignas durante una manifestación antisaudí en medio de una escalada de tensiones con el reino, en Saná, Yemen, el 31 de julio de 2026. REUTERS/Khaled Abdullah

Las declaraciones llegan días después de que los jefes de los ejércitos de Pakistán, Turquía y Arabia Saudita se reunieran en Riad para analizar cómo responder a los ataques hutíes. Según Asif, los rebeldes intensificaron los ataques con misiles y drones contra territorio saudita y ampliaron su control sobre la costa yemení del mar Rojo.

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Los hutíes tomaron recientemente la ciudad portuaria de Mokha y varias islas del mar Rojo. Eso extiende su alcance hacia el estrecho de Bab el-Mandeb, por donde circula cerca del 12% del comercio mundial. Junto con milicias aliadas de Irak, también atacaron instalaciones petroleras sauditas e intentaron impedir que los buques cisterna del reino usen ese paso.

Cualquier enemigo de Arabia Saudita es enemigo de Pakistán. Eso debe quedar muy claro”, sostuvo el ministro, que describió a los hutíes como agresores.

Un pacto todavía en construcción

Arabia Saudita, Pakistán y Turquía firmaron el 7 de agosto el Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca. El texto establece que un ataque contra uno de los tres será tratado como un ataque contra todos. Los países lo definen como defensivo y aclaran que no apunta a ningún Estado en particular.

El pacto reúne a la petrolera Arabia Saudita, al miembro de la OTAN Turquía y a Pakistán, que posee armas nucleares. Asif no mencionó el arsenal atómico ni sugirió que forme parte del compromiso con Riad.

FOTO DE ARCHIVO. El presidente turco Tayyip Erdogan, el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, y el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, posan tras la firma de un acuerdo de defensa conjunto en La Meca, Arabia Saudita, el 7 de agosto de 2026. Agencia de Prensa Saudí/Imagen cedida a través de REUTERS
FOTO DE ARCHIVO. El presidente turco Tayyip Erdogan, el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, y el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, posan tras la firma de un acuerdo de defensa conjunto en La Meca, Arabia Saudita, el 7 de agosto de 2026. Agencia de Prensa Saudí/Imagen cedida a través de REUTERS

La ofensiva hutí es la primera prueba para la alianza. Su texto completo no fue divulgado y las estructuras de mando y operaciones aún se están desarrollando. Asif dijo que los tres países están creando una secretaría y definiendo el marco de la alianza. Otros países manifestaron interés en sumarse, pero por ahora no hay planes de ampliarla.

Según el ministro, el pacto refleja la convicción de que los esquemas de seguridad existentes fallaron en proteger a los países del Golfo a medida que el conflicto con Irán se extendía por la región. “Una vez que empiezas un conflicto, no puedes controlar su resultado. No puedes controlar su trayectoria”, advirtió.

Los vínculos con Irán

Irán suministra desde hace años armas y otro tipo de ayuda a los hutíes, aunque Teherán niega dirigir sus operaciones militares. Asif sugirió que los hutíes y algunas milicias iraquíes podrían actuar ahora con bastante independencia. “Algunos de estos proxies se vuelven díscolos”, afirmó.

Pese a su disposición a apoyar militarmente a Riad, Islamabad presiona por una negociación que ponga fin al conflicto más amplio con Irán. También respalda retomar un acuerdo negociado sobre el programa nuclear iraní.

Pakistán intentó posicionarse como mediador a comienzos de este año junto con otros países de la región. En abril fue anfitrión de conversaciones directas, poco habituales, entre Irán y Estados Unidos en Islamabad. Ambas partes alcanzaron un acuerdo interino en junio y se comprometieron a buscar un pacto final en 60 días, pero el plazo venció tras la reanudación de las hostilidades.

Las conversaciones indirectas entre Washington y Teherán se reanudaron a través de mediadores. Asif no ofreció detalles sobre el papel de Pakistán en esta nueva etapa.

Los principales diplomáticos de Pakistán, Turquía y Arabia Saudita también se reunieron recientemente al margen de la Asamblea General de la ONU. Analizaron cómo implementar el pacto y coordinar una respuesta a los ataques contra La Meca y otros sitios sauditas.

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