República Dominicana

República Dominicana: piden 18 meses de prisión para 25 imputados por desviar más de 40 millones de pesos del Seguro de Salud

La Pepca presentó la solicitud ante la Oficina Judicial del Distrito Nacional y busca que el expediente sea declarado complejo por los hechos investigados, afectados y posibles implicados del caso

La investigación del Ministerio Público identificó una sustracción de más de 40 millones de pesos dominicanos del Seguro Nacional de Salud. (Foto: Listín Diario)
La investigación del Ministerio Público identificó una sustracción de más de 40 millones de pesos dominicanos del Seguro Nacional de Salud. (Foto: Listín Diario)
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El Ministerio Público de República Dominicana pidió 18 meses de prisión preventiva para 25 imputados en la Operación Cobra 2.0-A, una fase de la investigación por un presunto esquema de corrupción que habría desviado fondos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

La solicitud fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) también pidió que el expediente sea declarado de tramitación compleja, debido a la cantidad de hechos investigados, personas afectadas y posibles implicados.

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El Ministerio Público de República Dominicana pidió 18 meses de prisión preventiva para 25 imputados en la Operación Cobra 2.0-A por un presunto desvío de fondos de SeNaSa. (Foto cortesía Ministerio Público)
El Ministerio Público de República Dominicana pidió 18 meses de prisión preventiva para 25 imputados en la Operación Cobra 2.0-A por un presunto desvío de fondos de SeNaSa. (Foto cortesía Ministerio Público)

La investigación apunta a un desvío de más de 40 millones de pesos

Según el Ministerio Público, esta línea de investigación ha identificado una sustracción superior a 40 millones de pesos dominicanos (aproximadamente $672,000). Los fiscales sostienen que los fondos habrían sido obtenidos mediante maniobras irregulares vinculadas con empleados de SeNaSa, prestadores de servicios de salud y otras personas relacionadas con el sector.

La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Pepca, encabezó el equipo que depositó el documento de unas 525 páginas. La funcionaria explicó que el caso forma parte de varias líneas abiertas dentro de la Operación Cobra.

“El Ministerio Público había advertido anteriormente que en el proceso Cobra había distintas líneas de investigación, distintas formas en las que se desfalcó dinero del Seguro Nacional de Salud”, indicó Ortiz ante periodistas en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

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La procuradora agregó: “Lo que hemos depositado en la noche de hoy es otra evidencia de esto. Esta es la tercera operación que vincula fondos que han sido sustraídos al Seguro Nacional de Salud en esta tercera fase de la investigación”.

La investigación del Ministerio Público identificó una sustracción de más de 40 millones de pesos dominicanos del Seguro Nacional de Salud. V EFE/Orlando Barría
La investigación del Ministerio Público identificó una sustracción de más de 40 millones de pesos dominicanos del Seguro Nacional de Salud. V EFE/Orlando Barría

Médicos, exempleados y personas vinculadas al sector salud figuran entre los imputados

La solicitud de medida de coerción incluye a Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez.

También figuran al menos nueve médicos. El expediente incluye además a Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.

“Hemos presentado medidas de coerción contra 25 personas, entre ellas, médicos, personas vinculadas al sector salud, exempleados de SeNaSa y personas que se coludieron con ellos para la realización de esta estafa contra esta entidad y contra el pueblo dominicano porque el dinero del Seguro Nacional de Salud son fondos públicos, es dinero del pueblo”, sostuvo Ortiz.

El Ministerio Público atribuye a los procesados cargos de soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación y lavado de activos. (Imagen retomada de Listín Diario)
El Ministerio Público atribuye a los procesados cargos de soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación y lavado de activos. (Imagen retomada de Listín Diario)

Los allanamientos se realizaron en cinco localidades

La Operación Cobra 2.0-A incluyó 37 allanamientos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega. En las diligencias participaron 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional, 16 miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales y personal de la Dirección Nacional de Investigación (DNI).

El Ministerio Público atribuye a los procesados cargos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

La investigación se suma a la primera etapa de la Operación Cobra, en la que fue arrestado Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector ejecutivo de SeNaSa, junto con otros imputados. Según la acusación, la estructura habría afectado los recursos de la aseguradora estatal mediante sobornos, alteración de estados financieros y programas sin respaldo jurídico.

Ortiz señaló que el Ministerio Público espera que el tribunal programe la audiencia para conocer las medidas solicitadas. “Hasta el momento son personas físicas. Pero, como ustedes saben, nuestras investigaciones suelen ampliarse y apenas estamos comenzando”, afirmó.

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