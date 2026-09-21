Accidentes de tránsito dejan 149 menores muertos en Honduras durante 2026

Lenín Morell advirtió que parte de las muertes de menores se vincula con adolescentes de 15 a 17 años que habrían conducido sin permiso.

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Los accidentes de tránsito han dejado al menos 1.449 víctimas mortales en Honduras en lo que va de 2026, entre ellas 149 menores de edad, según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). Las cifras incluyen colisiones, choques, despistes, volcamientos y atropellos registrados en carreteras y calles del país.

El titular de la DNVT, comisionado Lenín Morell, dio a conocer los datos y expresó especial preocupación por el número de menores fallecidos, en particular adolescentes de entre 15 y 17 años que, según las autoridades, en algunos casos habrían conducido vehículos sin permiso.

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De los 1.449 muertos contabilizados por la DNVT durante 2026, 149 eran menores de edad. Una parte de esos casos estaría vinculada a adolescentes que condujeron vehículos sin la autorización correspondiente.

Morell hizo hincapié en los jóvenes de entre 15 y 17 años y recordó que la conducción de automotores exige cumplir los requisitos legales y contar con la preparación necesaria para circular con seguridad.

La presencia de menores al volante es uno de los factores que las autoridades buscan reducir mediante campañas de prevención dirigidas a padres y responsables de familia.

Conducción responsable

Ante esa situación, Morell convocó a los padres a que eviten facilitar vehículos a menores sin las condiciones legales ni la preparación para conducir.

Las autoridades buscan prevenir que adolescentes sin experiencia ni autorización se incorporen al tránsito vehicular, donde quedan expuestos a situaciones que demandan conocimientos y capacidad de reacción.

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Según Morell, permitir que un menor conduzca sin permiso incrementa los riesgos tanto para el adolescente como para el resto de los usuarios de las vías. El llamado se extiende a todos los responsables de los jóvenes, a quienes instan a asumir un papel activo en la prevención.

La DNVT advirtió que hay empresas que estarían contratando a menores de edad sin permiso de conducir para tareas que implican el manejo de vehículos.

Morell recordó que cualquier conductor debe cumplir con los requisitos de la legislación hondureña y subrayó que la licencia no es solo un trámite administrativo, sino la acreditación de que una persona está habilitada para circular legalmente.

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Para las autoridades, la formación y la autorización adecuada de los conductores son elementos centrales dentro de las acciones orientadas a reducir los accidentes y sus consecuencias.

Bomberos labores de rescate Villanueva Tegucigalpa, Hondras (cortesia Bomberos)

Zonas con mayor incidencia

Entre las zonas con mayor cantidad de accidentes se encuentran Tegucigalpa y San Pedro Sula. Según Morell, esa concentración responde a la cantidad de habitantes, el número de vehículos que circulan a diario y el intenso flujo de tránsito que caracteriza a ambas ciudades.

La alta circulación vehicular genera mayor exposición a siniestros en calles, avenidas y carreteras de conexión. El crecimiento del parque automotor supone, además, un desafío para las autoridades encargadas de organizar y supervisar el tránsito, en especial en las horas pico.

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La seguridad vial en Honduras se apoya en una política pública basada en los cinco pilares de la OMS para reducir muertes y lesiones.

La DNVT trabaja en una política pública orientada a fortalecer la seguridad vial en Honduras. Morell explicó que la estrategia toma como referencia los cinco pilares de seguridad vial establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo especializado de las Naciones Unidas.

Esos pilares abarcan la gestión de la seguridad vial, la construcción de vías y movilidad más seguras, los vehículos seguros, el comportamiento de los usuarios y la atención posterior a los accidentes.

Las autoridades sostienen que una parte importante de los accidentes puede atenderse mediante medidas preventivas y una mayor responsabilidad de quienes usan las vías públicas.

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