La mitad de los estudiantes de 15 años en Costa Rica usa chatbots para apoyar sus tareas

La inteligencia artificial ya forma parte de la rutina de estudio de los adolescentes de Costa Rica, según PISA 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La inteligencia artificial ya forma parte de la rutina de estudio de los adolescentes de Costa Rica. La mitad de los estudiantes de 15 años usa chatbots al menos una vez por semana para apoyar sus tareas, un nivel superior al promedio registrado entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Los datos de PISA 2025, difundidos el martes 8 de septiembre, muestran que estas herramientas se incorporaron a varias instancias del trabajo escolar. Los estudiantes las consultan para tener una primera aproximación a temas nuevos, resumir lecturas y preparar textos.

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De acuerdo con El Observador, un 40% de los jóvenes costarricenses indicó que recurre a la IA para realizar una investigación preliminar sobre un asunto que no conoce. El promedio entre los países de la OCDE fue de 31%.

El uso de estas plataformas para resumir una lectura asignada alcanzó al 37% de los consultados. En la comparación internacional, la proporción fue de 30%.

La elaboración de borradores de trabajos escritos también apareció entre las actividades vinculadas con los chatbots. El 34% dijo usar la IA para esa tarea, frente al 29% informado por la OCDE.

El 40% de los jóvenes costarricenses recurre a la inteligencia artificial para hacer una investigación preliminar sobre temas que no conoce. (Crédito: UNA Comunica/ ARCHIVO)

El grupo que se mantiene al margen de estas herramientas es menor en Costa Rica que en el promedio de los sistemas educativos analizados. Solo el 10% afirmó que nunca o casi nunca emplea chatbots para ninguna de las tareas consideradas por PISA.

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La OCDE sostuvo que “la población estudiantil de la mayoría de los sistemas educativos utiliza chatbots de inteligencia artificial para realizar tareas escolares”. El organismo añadió que esta expansión “crea nuevos desafíos y oportunidades” para el aprendizaje.

La publicación precisó que los indicadores sobre IA y dispositivos surgieron de los cuestionarios que complementaron la evaluación académica. El informe dedicó un apartado a los vínculos entre los estudiantes y los recursos digitales.

La distracción con dispositivos supera el promedio de la OCDE

La presencia de la tecnología en los establecimientos no se limita a las actividades de estudio. Una parte de los alumnos percibe que los dispositivos afectan la atención de sus compañeros durante las lecciones.

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El 38% de los estudiantes costarricenses señaló que sus pares se distraen con dispositivos electrónicos durante la mayoría o la totalidad de las clases de Ciencias. La cifra quedó 10 puntos porcentuales por encima del 28% reportado como promedio de la OCDE, según datos de El Observador.

La mitad de los estudiantes de 15 años en Costa Rica usa chatbots al menos una vez por semana para apoyar sus tareas, por encima del promedio de la OCDE. (Cortesía: MEP/ ARCHIVO)

El dato refleja una convivencia entre el uso educativo de herramientas digitales y el uso recreativo de dispositivos dentro de los centros educativos. PISA relevó ambos comportamientos de forma separada.

Los estudiantes del país informaron un uso promedio de 1.4 horas diarias de dispositivos para actividades de aprendizaje mientras permanecían en el establecimiento. La referencia de la OCDE fue de 1.7 horas.

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El escenario cambió al medir el tiempo destinado al ocio. Los jóvenes de Costa Rica reportaron 1.3 horas diarias de uso recreativo de dispositivos dentro de los centros educativos, mientras que el promedio internacional alcanzó las 1.1 horas.

Las restricciones a los teléfonos crecieron en tres años

Las reglas sobre celulares también registraron modificaciones desde la medición anterior. En 2025, el 23% de los estudiantes asistía a centros educativos donde no se permitían teléfonos dentro de las instalaciones.

La proporción era de 13% en PISA 2022. El cambio representó un aumento de 10 puntos porcentuales en el alcance de las prohibiciones de teléfonos celulares durante ese período.

El informe calificó esa variación como un incremento considerable en la aplicación de vetos a los celulares. Aun así, Costa Rica se mantuvo por debajo del promedio de la OCDE.

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En el conjunto de los sistemas educativos de la organización, el 49% de los estudiantes estaba matriculado en instituciones con restricciones para el uso de teléfonos. La distancia con ese indicador evidencia que las prohibiciones abarcan a una porción menor del alumnado costarricense.

El 37% de los estudiantes de Costa Rica usa chatbots para resumir lecturas y el 34% los emplea para preparar borradores de trabajos escritos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evaluación no atribuyó los cambios en las normas escolares a una razón específica. Tampoco determinó si las restricciones aplicadas redujeron el uso recreativo de dispositivos o la distracción durante las clases.

La muestra incluyó a estudiantes de 202 centros educativos

La participación costarricense en PISA 2025 reunió a 6,881 estudiantes de 202 centros educativos. La muestra representó a unos 54,300 jóvenes de 15 años.

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La OCDE informó que los datos del país cumplieron con los estándares de calidad establecidos por el programa y resultaron aptos para su publicación. Esa revisión permitió incorporar los resultados nacionales a la comparación internacional.

El organismo recomendó interpretar con cautela las diferencias entre países en los indicadores obtenidos mediante cuestionarios a estudiantes y directores. Las respuestas pueden estar condicionadas por aspectos culturales, distintas formas de comprender las preguntas y patrones particulares al contestarlas.