República Dominicana

República Dominicana realizó 509 operativos contra el trabajo infantil en el primer trimestre de 2026

La cifra corresponde a inspecciones en el país durante los primeros tres meses del año, aunque la publicación no precisa cuántos menores fueron detectados, en qué actividades aparecieron ni qué medidas siguieron a cada intervención

El ministro de Trabajo de República Dominicana, Eddy Olivares, afirmó que el trabajo infantil se ha reducido a casos aislados en el país. (FOTO: Hondudiario)
El ministro de Trabajo de República Dominicana, Eddy Olivares, afirmó que el trabajo infantil se ha reducido a casos aislados en el país. (FOTO: Hondudiario)
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El ministro de Trabajo de República Dominicana, Eddy Olivares, afirmó que el trabajo infantil se ha reducido a casos aislados en el país, aunque las autoridades mantienen operativos e inspecciones en sectores y zonas identificadas como vulnerables. El funcionario sostuvo que el objetivo oficial es erradicar esta práctica y reforzar las medidas de protección para niños y adolescentes.

Las declaraciones ocurrieron durante la jornada “Niñez con Propósito, Futuro con Oportunidades”, celebrada en la escuela Vitalina Mordán de Cruz, en Boca Chica.

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La actividad reunió a estudiantes, padres de familia y representantes de instituciones estatales vinculadas con educación, salud, asistencia social y protección de la niñez.

Las declaraciones de Olivares fueron publicadas en Diario Libre. Según lo informado, el ministro aseguró que el Departamento de Trabajo Infantil recibe apoyo para ampliar sus labores de prevención y detección.

También señaló que el Gobierno busca situar a República Dominicana entre los países de América Latina con menor incidencia de este problema.

Mi No Lugar documental de Isis Ahumada sobre trabajo infantil
El Ministerio de Trabajo de República Dominicana mantiene operativos e inspecciones en zonas vulnerables para erradicar el trabajo infantil. Foto: Especial

El Gobierno reportó 509 operativos durante el primer trimestre

La información disponible indica que las autoridades realizaron 509 operativos contra el trabajo infantil durante el primer trimestre de 2026. No obstante, la publicación no detalla cuántos menores fueron identificados en esas inspecciones, cuáles fueron los sectores con casos ni las medidas adoptadas tras cada intervención.

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El trabajo infantil incluye actividades que afectan la educación, el descanso, la salud o el desarrollo de niños y adolescentes. En el caso dominicano, la estrategia estatal descrita por el ministro combina inspecciones laborales con programas que buscan evitar que los menores abandonen la escuela por motivos económicos o familiares.

Olivares planteó que la permanencia en el sistema educativo es una de las principales herramientas para reducir el riesgo de que niños y adolescentes ingresen de forma temprana a actividades laborales. En ese sentido, mencionó la alimentación escolar, el transporte, la entrega de uniformes y otros apoyos para las familias.

Ilustración en acuarela de un niño que camina de espaldas junto a una cerca, iluminado por la linterna de una persona con un portapapeles.
El Departamento de Trabajo Infantil recibe apoyo oficial para ampliar las tareas de prevención y detección en República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escuela aparece como eje de la prevención

Durante la actividad en Boca Chica, el ministro sostuvo que los niños deben permanecer en las aulas y prepararse para su futuro. El mensaje estuvo dirigido a estudiantes y familias de comunidades vulnerables, donde las dificultades económicas pueden aumentar el riesgo de abandono escolar y de incorporación temprana al trabajo.

La jornada fue organizada por la Dirección de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, que encabeza Hilaria Hilario.

Los estudiantes dominicanos Roselys Mesa y Wilfre Antonio Pérez participaron en la actividad con mensajes sobre la importancia de continuar sus estudios. Como parte de la jornada, los asistentes recibieron el cuento “Julián no fue a la escuela”, elaborado para explicar las consecuencias del trabajo infantil y reforzar el derecho de los menores a la educación.

La afirmación de que el fenómeno quedó reducido a casos aislados se produce mientras el Ministerio de Trabajo mantiene operativos especializados. Los datos divulgados hasta ahora muestran el número de inspecciones realizadas, pero no ofrecen un balance nacional actualizado sobre la cantidad de niños y adolescentes que aún enfrentan esta situación.

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