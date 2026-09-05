El Salvador

Festival de los Farolitos: la tradición centenaria que viste de colores el occidente de El Salvador

Lo que inició a mediados del siglo XIX como una necesidad de alumbrar las calles tras el devastador terremoto de 1850, es hoy uno de los motores culturales y turísticos más importantes de El Salvador

Arreglos de farolitos tradicionales y flores de papel iluminan los espacios públicos del occidente salvadoreño en el marco del Festival de los Farolitos (Cortesía: Secretaría de Prensa).
Arreglos de farolitos tradicionales y flores de papel iluminan los espacios públicos del occidente salvadoreño en el marco del Festival de los Farolitos (Cortesía: Secretaría de Prensa).
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Cada 7 de septiembre, al caer el atardecer, la ciudad de Ahuachapán apaga la penumbra cotidiana para encender miles de pequeñas llamas resguardadas en estructuras de papel celofán, madera e izote.

La celebración, enmarcada en la vigilia del nacimiento de la Virgen María, convoca cada año a más de 8,000 turistas según datos del Ministerio de Turismo, en una festividad tradicional que transforma el occidente de El Salvador en un escenario de fe y creatividad comunitaria.

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La festividad ilumina fachadas, plazas e iglesias, atrayendo a visitantes nacionales e internacionales que recorren las vías empedradas bajo el brillo cálido de las luminarias artesanales.

La costumbre que identifica al municipio occidental encuentra sus raíces a mediados del siglo XIX. La memoria popular conserva diversas explicaciones sobre el surgimiento del Día de los Farolitos.

La versión con mayor arraigo vincula la luz con la gratitud posterior al terremoto de 1850, un sismo devastador que sacudió la zona y obligó a las familias a pernoctar a la intemperie.

Sin red de alumbrado público en la época, los habitantes recurrieron a candiles, rajitas de ocote y velas para alumbrar las noches en la vía pública, mientras encomendaban su protección a la Virgen Niña.

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La promesa comunitaria de reproducir esa iluminación cada víspera mariana dio forma a un ritual que perdura tras más de 170 años de existencia. En las primeras décadas, el homenaje mantenía una escala doméstica.

Una visitante observa uno de los faroles artesanales de madera con vela encendida, instalados sobre ramas decoradas en las calles de Ahuachapán (Cortesía: La Noticia SV).
Una visitante observa uno de los faroles artesanales de madera con vela encendida, instalados sobre ramas decoradas en las calles de Ahuachapán (Cortesía: La Noticia SV).

Las familias colocaban siete luminarias en los cercos de las viviendas o en ramas de izote clavadas en el suelo para recordar la fecha previa al nacimiento de la Virgen María. Con el avance del tiempo y la llegada de la luz eléctrica a finales del siglo XIX, la práctica perdió su función de alumbrado utilitario y afianzó su profundo valor simbólico.

Por lo que, la Casa de la Cultura de Ahuachapán impulsó en 1989 una reorganización de la festividad junto a líderes locales, lo cual derivó en la creación del primer concurso de farolitos en 1990.

Desde entonces, la competencia artesanal estimuló la elaboración de diseños complejos. Los pobladores pasaron de colgar sencillos faroles de papel china a construir estructuras a gran escala con marcos de vara de carrizo, madera y papel celofán de colores intensos.

La declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial consolidó la festividad en la Ruta de las Flores

El arraigo de esta manifestación motivó su reconocimiento oficial al más alto nivel estatal. En agosto de 2014, la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto n.° 783, que declaró al Día de los Farolitos como Patrimonio Cultural Inmaterial de El Salvador.

La normativa destacó la celebración como una expresión propia de la identidad nacional. Posteriormente, el órgano legislativo también otorgó al municipio de Ahuachapán el título de Capital de la República por un día durante la jornada del 7 de septiembre, en homenaje a la devoción y al esfuerzo colectivo de sus ciudadanos.

La proyección del festival trascendió los límites del municipio de Ahuachapán y se extendió a otros puntos geográficos del occidente salvadoreño. Localidades integradas en la Ruta de las Flores como Concepción de Ataco, Apaneca y Tacuba incorporaron la tradición a sus calendarios anuales, iluminando sus parques centrales y calles principales.

La conmemoración nacida tras el sismo de 1850 transforma el departamento en una galería nocturna de estructuras artesanales declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la Asamblea Legislativa.

Esta expansión territorial fortaleció un corredor cultural y turístico que moviliza el comercio local, la venta de gastronomía típica y la ocupación hotelera en toda la cordillera occidental. El Ministerio de Cultura incluyó la festividad en su inventario oficial de bienes inmateriales en 2020 para garantizar la salvaguardia de las técnicas artesanales y del sentido comunitario de este festival.

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