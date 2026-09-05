Orlando Bloom sorprende en Venecia con un nuevo papel bajo la dirección de Werner Herzog

Orlando Bloom interpreta en Bucking Fastard a Gareth Mulroney, un conductor de limusina que entra en un conflicto legal con dos gemelas (YouTube/HanWay Films)

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Orlando Bloom presentó en el Festival de Cine de Venecia Bucking Fastard, la nueva película de Werner Herzog que compite por el León de Oro. El actor británico interpreta a Gareth Mulroney, un hombre que queda atrapado en la obsesión de dos hermanas que hablan, se mueven y sueñan al unísono.

La presentación del filme, el 3 de septiembre, mostró a Bloom en un registro distinto al de los grandes títulos de aventuras y fantasía que marcaron su trayectoria. En esta ocasión, el personaje no ocupa el centro de una acción épica ni funciona como héroe convencional: es el objeto de deseo y el origen de un conflicto que lleva a las protagonistas a los tribunales.

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Orlando Bloom presentó Bucking Fastard en el Festival de Cine de Venecia como parte de la competencia oficial (EFE/EPA/FABIO FRUSTACI)

La película reúne por primera vez como figuras centrales a Kate y Rooney Mara. Ambas interpretan a Jean y Joan Holbrooke, dos hermanas cuya conexión extrema condiciona cada aspecto de sus vidas. Domhnall Gleeson completa el elenco como un trabajador social que interviene en la historia cuando las mujeres deben afrontar las consecuencias de su comportamiento.

Herzog regresó a la competencia oficial de Venecia 17 años después de su anterior participación. El director alemán, que recibió el León de Oro a la trayectoria en 2025, llevó al festival una ficción inspirada de manera libre en la historia de Freda y Greta Chaplin, dos hermanas británicas que llamaron la atención pública en la década de 1980 por hablar y actuar con una sincronía inusual.

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Werner Herzog apartó a Bloom de la imagen de galán juvenil

Werner Herzog ideó Bucking Fastard a partir de la historia de las gemelas británicas Freda y Greta Chaplin, a quienes conoció en los años 80 (REUTERS/Yara Nardi)

La elección de Werner Herzog para el papel de Bloom respondió a una decisión deliberada. Durante la conferencia de prensa de Bucking Fastard, el cineasta explicó que quería alejarlo de la imagen con la que el público suele identificarlo.

“Quería llevarte muy lejos de aquello por lo que eres conocido”, le dijo Herzog al actor, según informó Deadline. El director se refirió a la condición de Bloom como galán juvenil y sostuvo que, en esta película, debía asumir un personaje muy distante de esa percepción.

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Bloom interpreta a un vecino que intenta escapar de la fijación de Jean y Joan Holbrooke. Las dos mujeres se enamoran de él, comparten la relación y, después de la ruptura, enfrentan un proceso judicial. La película no reconstruye de forma literal el caso de las hermanas Chaplin, sino que transforma esa referencia en una historia de ficción ambientada en Irlanda.

En una entrevista con el diario italiano Il Messaggero, Bloom señaló que la propuesta de Herzog le provocó inquietud desde el primer momento porque entendió que no se trataba de “lo de siempre”. El actor definió el proyecto como una oportunidad para exigirse en un papel inesperado y lo describió como uno de los puntos más altos de su carrera.

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Bloom interpreta a un hombre atrapado por la obsesión de dos hermanas, en un papel que definió como uno de los desafíos más importantes de su carrera (REUTERS/Yara Nardi)

El rodaje también expuso la diferencia entre los métodos de Herzog y los de las producciones de gran escala. Bloom contó que una de sus escenas más extensas, vinculada a una declaración ante un tribunal, quedó registrada en una sola toma. El actor se sorprendió cuando el director consideró que el material ya estaba listo, aunque luego volvió a filmar la secuencia.

Herzog explicó que la velocidad formaba parte del espíritu de la película. Bloom dijo que trabajar con él le resultó liberador y destacó la concentración que exige en el set: equipos reducidos, pocos ensayos y escasas repeticiones.

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Kate y Rooney Mara llevaron su vínculo personal a los personajes

Kate y Rooney Mara encarnan a las hermanas Holbrooke, quienes comparten sueños, lapsus verbales y una relación afectiva con el mismo hombre. El título de la película deriva de una alteración involuntaria de palabras que, según las crónicas sobre las hermanas Chaplin, ambas pronunciaron al mismo tiempo en un tribunal.

Rooney Mara contó que al comienzo le resultó desafiante interpretar a un personaje que parece fundirse con el de su hermana. Sin embargo, explicó que la historia común entre ambas les permitió encontrar una dinámica natural durante el rodaje. La actriz sostuvo que su relación familiar les dio una base que no necesitaban construir desde cero frente a las cámaras.

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La película presenta a Jean y Joan como dos personas que despiertan reacciones opuestas: algunos personajes intentan protegerlas, otros buscan apartarlas y otros aprovechan su singularidad. La mirada sobre ellas pasa por los tribunales, la prensa y la comunidad en la que viven.

La recepción en Venecia mostró el interés que generó el regreso de Herzog a la ficción. Según Deadline, Bucking Fastard recibió una ovación de siete minutos y medio después de su estreno mundial en la Sala Grande del Palacio del Cine.

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El Festival de Venecia también abrió un debate sobre inteligencia artificial

La inteligencia artificial fue otro de los temas que atravesó la edición 2026 del Festival de Venecia, aunque no formó parte de la presentación de Bloom. El debate surgió a partir de las advertencias de George Clooney, quien recibió el León de Oro a la trayectoria durante la inauguración del certamen.

La inteligencia artificial también atravesó el Festival de Venecia, con George Clooney entre las voces que advirtieron sobre sus riesgos para la industria y la confianza del público (REUTERS/Yara Nardi)

El actor y director estadounidense alertó sobre la dificultad creciente para diferenciar contenidos reales de materiales manipulados o generados mediante esa tecnología. En declaraciones recogidas por Reuters, Clooney sostuvo que los montajes falsos y los contenidos creados por inteligencia artificial pueden debilitar la confianza del público en la información.

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También planteó que la expansión de estas herramientas afectará empleos de la industria audiovisual, sobre todo en áreas vinculadas con los efectos visuales. Sus palabras sumaron un debate industrial a una edición de Venecia marcada por estrenos de alto perfil y por la discusión sobre el futuro del cine.

Tras su paso por la Mostra, Herzog y Bloom tienen previsto presentar Bucking Fastard en el Festival de San Sebastián. Allí, el cineasta alemán recibirá el Premio Donostia, mientras que Bloom será el encargado de entregarle la distinción.