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Vladimir Putin ordenó suspender por tres días los ataques contra Kiev en medio de la visita de los enviados de Donald Trump

El presidente ruso tomó la medida tras la llegada a Moscú de Jared Kushner y Steve Witkoff para relanzar las negociaciones de paz con Ucrania

El presidente ruso, Vladimir Putin (Sputnik/Sergei Ilyin/Pool vía REUTERS)
El presidente ruso, Vladimir Putin (Sputnik/Sergei Ilyin/Pool vía REUTERS)
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El presidente Vladimir Putin ordenó una pausa de tres días en los ataques rusos contra Kiev para la visita a la capital ucraniana de los enviados del presidente estadounidense Donald Trump, informó el Kremlin este sábado.

El presidente y comandante en jefe ruso ha dado la orden de no atacar Kiev durante tres días a partir de la medianoche de hoy”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, según la agencia estatal de noticias TASS, mientras los enviados estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff se preparaban para viajar de Moscú a Kiev.

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La víspera, Zelensky había anunciado una tregua aérea unilateral: Ucrania se abstendría de lanzar ataques contra territorio ruso durante el tiempo necesario para que los enviados de Trump pudieran desplazarse con seguridad entre Moscú y Kiev, y exigió a Moscú una medida recíproca. Esa reciprocidad finalmente llegó.

En las últimas horas, el Ejército ruso volvió a utilizar drones de fabricación iraní —conocidos como Shahids— en los ataques a los aeropuertos: “Mientras Estados Unidos despliega diplomacia en Kiev, Rusia responde con Shahids ruso-iraníes”, repudió el presidente ucraniano.

Pese a la provocación, Zelensky descartó que Kiev alterara su postura negociadora. “Por supuesto, no existen ni existirán amenazas contra la diplomacia por nuestra parte”, subrayó; y advirtió que Rusia deberá responder por cualquier incidente que afecte a los enviados estadounidenses durante su visita a la capital ucraniana.

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Kushner y Witkoff llegaron a Rusia para relanzar las negociaciones de paz con Ucrania (REUTERS)
Kushner y Witkoff llegaron a Rusia para relanzar las negociaciones de paz con Ucrania (REUTERS)

Los enviados de Trump llegaron a Rusia para reactivar las negociaciones de paz

Los enviados de Donald Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff, llegaron este sábado a Moscú, donde se reunirán con el presidente Vladimir Putin para intentar reavivar las negociaciones de paz con Ucrania. El avión aterrizó a las 12:52 (9:52 GMT), hora local, en el aeropuerto Vnúkovo de Moscú.

Ambos fueron recibidos por el emisario del Kremlin para la cooperación económica con Estados Unidos, Kiril Dmítriev, quien ha mantenido en los últimos 18 meses numerosas reuniones con Witkoff, tanto en territorio norteamericano como en Rusia.

El avión oficial entró en el espacio aéreo ruso desde Finlandia menos de dos semanas después de que visitara Moscú por primera vez desde el comienzo de la guerra en Ucrania el director de la CIA, John Ratcliffe.

Los mediadores estadounidenses habían pedido a ambos bandos en conflicto garantías de seguridad, tras lo que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunció anoche el cese provisional de los bombardeos aéreos contra territorio ruso.

Rusia incluyó al periódico independiente Novaya Gazeta en su lista de "agentes extranjeros" (Europa Press)
Rusia incluyó al periódico independiente Novaya Gazeta en su lista de "agentes extranjeros" (Europa Press)

Rusia incluyó a Novaya Gazeta en la lista de agentes extranjeros

En otro orden, Rusia incluyó al periódico independiente Novaya Gazeta en la lista de agentes extranjeros, en una decisión del Ministerio de Justicia anunciada este viernes que alcanzó a uno de los medios más conocidos del país y amplió otra vez el registro oficial utilizado contra periodistas, académicos y proyectos editoriales críticos.

La resolución incorporó a la edición digital en una actualización fechada el 4 de septiembre de 2026. Según el comunicado oficial, la publicación difundió contenidos que las autoridades consideraron falsos sobre decisiones y políticas de los órganos del poder y sobre el sistema electoral ruso. El ministerio también sostuvo que el medio reprodujo materiales de otros ya incluidos en esa nómina, colaboró con ellos y se manifestó contra la llamada “operación militar especial” en Ucrania.

En la misma resolución, el Ministerio de Justicia agregó al científico y presentador Serguéi Leibgrad, al editor Félix Sandalov, a la matemática y bióloga computacional Tatiana Tatarinova y a la revista Historical Expertise.

En todos los casos, las autoridades atribuyeron conductas semejantes: difusión pública de materiales vinculados con personas registradas, circulación de contenidos objetados por el Estado y contactos con organizaciones o individuos alcanzados por sanciones previas.

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