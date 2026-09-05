“Olíamos a queso”: Sandra Bullock reveló las condiciones extremas en que rodó “Miss Simpatía” bajo 37 grados

Sandra Bullock reveló que rodó la escena de la pasarela de Miss Simpatía tras 13 horas de filmación nocturna y con la piel agrietada por una mascarilla facial

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Sandra Bullock reveló que el elenco de Miss Simpatía trabajó durante 90 días consecutivos con temperaturas cercanas a los 38 °C en Austin, Texas, una experiencia que resumió con una frase que volvió a circular entre sus seguidores: “Olíamos a queso”. La actriz recordó las condiciones del rodaje al conversar con Kylie Kelce en el podcast Not Gonna Lie, donde repasó una de las comedias más populares de su carrera.

Bullock, de 62 años, volvió sobre su papel de Gracie Hart, una agente del Buró Federal de Investigaciones que debe infiltrarse en un concurso de belleza para evitar un atentado. La película llegó a los cines en 2000 y combinó una trama policial con la transformación física y emocional de una protagonista que, al comienzo, rechaza todo lo que representa el certamen.

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La actriz definió la experiencia como una producción hecha por un equipo que buscaba entretener al público, aunque las condiciones de trabajo distaban de ser cómodas. “Estábamos filmando en Austin, con 100 grados durante 90 días seguidos, y olíamos a queso. Fue horrible”, recordó en declaraciones recogidas por Entertainment Weekly.

Sandra Bullock reveló que filmó la escena del vestido morado de Miss Simpatía tras 13 horas de rodaje nocturno y con la piel agrietada por una mascarilla facial (Captura de video)

Los 100 grados Fahrenheit equivalen a unos 37,8 °C, una temperatura que afectó el trabajo del elenco, el maquillaje y el vestuario durante buena parte de la filmación. Bullock señaló que, pese al calor y las extensas jornadas, el espíritu del equipo ayudó a sostener una comedia que inicialmente no parecía destinada a convertirse en uno de los títulos más recordados de su filmografía.

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“Éramos personas de buen carácter que solo queríamos hacer reír”, afirmó sobre el rodaje. Para Bullock, el resultado final demostró que esa intención llegó a la pantalla, aun cuando detrás de las cámaras hubo incomodidad, sudor y prendas difíciles de llevar.

El vestido lavanda escondía varias capas de ropa interior

Uno de los pasajes que Bullock comentó durante la charla fue la secuencia de transformación de Gracie Hart. En esa escena, el personaje aparece con un vestido lavanda ajustado, diseñado por Hervé Léger, antes de tropezar frente al público del concurso.

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La escena se convirtió en una de las imágenes más reconocibles de Miss Simpatía. Sin embargo, Bullock explicó que la prenda no tenía nada de sencilla. La actriz la comparó con una faja de cuerpo entero y contó que necesitó usar dos prendas moldeadoras adicionales debajo del vestido.

También reveló que llevaba rellenos de silicona en el sostén, con forma similar a filetes de pollo. El calor provocaba que se movieran, por lo que el equipo de vestuario debía acomodarlos antes de cada toma. La anécdota volvió a poner en primer plano la distancia entre el resultado que ve el público y las condiciones reales de una filmación.

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Bullock sostuvo que la transformación de Gracie Hart funcionaba porque la escena nunca perdía su objetivo cómico. Aunque el personaje entraba al escenario con un atuendo pensado para impresionar, la actriz dijo que no vivió el momento como una demostración de glamour. Sabía que la secuencia desembocaría en una caída y que la gracia residía en el contraste entre la nueva apariencia de la agente y su incomodidad en ese entorno.

La película explota precisamente esa tensión. Gracie es una investigadora eficaz, pero no encaja con las reglas ni los códigos de un concurso de belleza. El cambio de vestuario, el peinado y el maquillaje no modifican del todo su personalidad, aunque le permiten avanzar en una operación encubierta que depende de su capacidad para pasar inadvertida.

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Sandra Bullock vuelve a Hechizo de amor junto a Nicole Kidman

El recuerdo de Miss Simpatía surgió mientras Sandra Bullock promociona Practical Magic 2, la continuación de Hechizo de amor, película que protagonizó junto a Nicole Kidman en 1998. La secuela llegará a los cines de Estados Unidos el 10 de septiembre y volverá a reunir a ambas como las hermanas Sally y Gillian Owens.

La actriz dijo que aceptó filmar Hechizo de amor: La magia continua porque el rodaje podía adaptarse al calendario escolar de sus hijos Louis y Lyla (Warner Bros.)

La nueva entrega retoma la historia de una familia de mujeres marcada por una maldición que afecta a los hombres de quienes se enamoran. Bullock y Kidman también participan como productoras, junto con un elenco que incorpora a Joey King, Maisie Williams, Lee Pace, Xolo Maridueña y Solly McLeod.

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La actriz se refirió al reencuentro con Kidman durante la conversación con Kylie Kelce. La película busca recuperar la relación entre las hermanas Owens y extender la historia hacia una generación más joven de la familia, casi 28 años después del estreno original.

Sandra Bullock confirmó que los Midnight Margaritas regresan en Hechizo de amor: La magia continua con una nueva forma junto a Nicole Kidman (Warner Bros.)

El calendario escolar de sus hijos fue una condición para aceptar la secuela

Bullock explicó que aceptó participar en Practical Magic 2 porque el calendario del rodaje le permitió mantener el tiempo que destina a sus hijos, Louis y Laila. La actriz sostuvo que esa compatibilidad se convirtió en una condición para evaluar cualquier trabajo.

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“Mis hijos lo son todo”, afirmó en el podcast Not Gonna Lie with Kylie Kelce. “Si no funciona para ellos y para mi tiempo con ellos, no lo hago”, agregó al hablar de su regreso a una producción cinematográfica de gran escala.

La actriz señaló que su empresa productora también busca ofrecer flexibilidad a las mujeres que integran los equipos de trabajo. Después de La ciudad perdida, estrenada en 2022, Bullock redujo su exposición pública y limitó sus compromisos laborales. Su regreso con Practical Magic 2 quedó sujeto a una regla que, según explicó, no está dispuesta a modificar: que su carrera no interfiera con la vida cotidiana de sus hijos.

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