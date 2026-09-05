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La historia detrás de “¡Soy el rey del mundo!”: así nació el recordado grito de Titanic

La icónica línea no figuraba en el libreto y apareció en una jornada complicada, entre el frío, la falta de luz y una apuesta de James Cameron que terminó marcando para siempre a la película

Este videoclip presenta diversas escenas del transatlántico RMS Titanic navegando en mar abierto. Se observan delfines saltando cerca de la proa del barco y grupos de personas en las cubiertas y áreas interiores. Una toma cercana muestra el rostro de una persona con una boca abierta, posiblemente gritando o cantando, en un momento de gran emoción. El metraje corresponde a una recreación cinematográfica de un viaje a bordo del buque (YouTube: Titanic Movie/Pelicula)
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La frase “¡Soy el rey del mundo!” no figuraba en el guion de Titanic, la película que estrenó el 19 de diciembre de 1997 y convirtió a Leonardo DiCaprio en una figura mundial. James Cameron improvisó la línea durante el rodaje de la escena de la proa, pese a la reacción inicial de desconcierto del actor.

El director buscaba una salida para la secuencia en la que Jack Dawson y Fabrizio, el personaje de Danny Nucci, celebran su llegada al transatlántico. Quedaba poca luz, las opciones que habían probado no funcionaban y Cameron debía resolver la toma antes de que terminara la jornada.

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En una entrevista con BBC Radio 1, Cameron contó que dirigía desde una canasta de grúa cuando se le ocurrió la frase. A través de una radio de comunicación, le pidió a DiCaprio que abriera los brazos y gritara: “¡Soy el rey del mundo!”.

La respuesta del actor no fue inmediata. Según el relato del cineasta, DiCaprio preguntó “¿Qué?” cuando recibió la indicación. Cameron insistió en que debía decir la línea y hacerla creíble. La toma finalmente quedó en el montaje de la película.

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La escena resolvió un problema de último momento

Un hombre joven grita con los brazos levantados en la proa de una embarcación junto a otro hombre sonriente
La escena de la proa de Titanic se filmó con poco tiempo, luz en descenso y tomas que no convencían al equipo (YouTube: Titanic Movie/Pelicula)

Cameron explicó que el equipo había intentado distintas líneas de diálogo, aunque ninguna expresaba con precisión la euforia de Jack. El personaje había ganado el pasaje en una partida de póker y celebraba la posibilidad de empezar una vida nueva en Estados Unidos.

La frase no surgió de una reescritura previa ni de una decisión tomada durante la preparación de la escena. Fue una respuesta ante el escaso margen de tiempo y la necesidad de encontrar una acción que funcionara frente a cámara.

DiCaprio terminó por decirla desde la proa del barco, con los brazos extendidos. La escena se incorporó a una película que, a 29 años de su estreno, mantiene varias de sus imágenes entre las más reconocibles del cine de las últimas décadas.

Cameron repitió la línea en los Oscar y luego la cuestionó

El 23 de marzo de 1998, Titanic ganó 11 premios Oscar, incluidos mejor película y mejor dirección. Al subir al escenario para recibir la estatuilla como director, Cameron recurrió a la misma frase que había improvisado meses antes para DiCaprio.

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Titanic recaudó USD 2.264 millones, generó debate por su presupuesto y consolidó su impacto comercial y cultural en los años 90 (imdb/20th century Fox)

La repercusión de la película también quedó reflejada en la taquilla. Con sus sucesivos reestrenos, Titanic superó los USD 2.200 millones de recaudación mundial y se mantuvo durante 12 años como la película más taquillera de la historia, hasta que Avatar, también dirigida por Cameron, la superó en 2009.

Con el tiempo, el cineasta reconsideró ese gesto. En una entrevista con CNN, admitió que citar su propia película durante el discurso podía interpretarse como una muestra de arrogancia. Cameron explicó que había querido transmitir su entusiasmo y dirigirse a sus padres, que estaban presentes en la ceremonia, pero reconoció que la frase no tuvo el efecto que esperaba.

El recorrido de “¡Soy el rey del mundo!” quedó así unido a dos momentos de Titanic: una solución de último minuto durante el rodaje y una celebración que Cameron revisó públicamente años después.

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