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John Malkovich asegura que no piensa retirarse y presenta en Venecia su nueva película

El actor británico presentó “Wild Horse Nine”, el nuevo filme de Martin McDonagh, que recibió una ovación y lo vuelve a ubicar en la conversación de la temporada de premios

El elenco de Wild Horse Nine incluye a Parker Posey, Mariana Di Girolamo y Ailín Salas en el núcleo dramático de la historia (YouTube: 20th Century Studios LA)
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A los 72 años, John Malkovich aseguró en el Festival de Cine de Venecia que no planea retirarse, durante la presentación de Wild Horse Nine, la nueva película de Martin McDonagh que compite por el León de Oro. El actor, dos veces nominado al Oscar, encarna a un agente de la CIA marcado por las consecuencias de su pasado en una historia situada antes del golpe de Estado de 1973 en Chile.

Llevo toda mi vida haciendo lo que me gusta. Hice y siempre haré lo que me gusta. No quiero dejarlo, no pretendo jubilarme. Creo que me jubilarán cuando llegue el momento”, declaró Malkovich en la rueda de prensa del festival, según recogió Vanity Fair.

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John Malkovich y Sam Rockwell en 'Wild Horse Nine', de Martin McDonagh, película presentada en el Festival de Venecia
John Malkovich presentó Wild Horse Nine en el Festival de Cine de Venecia y afirmó que no piensa retirarse

La declaración llegó en una jornada marcada por la recepción de Wild Horse Nine, que compite por el León de Oro. La película tuvo su estreno mundial el 3 de septiembre en la Sala Grande del Palacio del Cine y recibió una ovación de 13 minutos.

El filme es el tercer largometraje consecutivo que Martin McDonagh estrena en Venecia, después de Tres anuncios en las afueras en 2017 y Almas en pena en Inisherin en 2022. Ambas películas continuaron su recorrido en la temporada de premios y lograron nominaciones a los Oscar.

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Wild Horse Nine se sitúa en 1973, en los meses previos al golpe de Estado del 11 de septiembre que derrocó al presidente chileno Salvador Allende. Malkovich interpreta a Chris, un agente veterano de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, acompañado por Lee, el personaje de Sam Rockwell.

El actor estadounidense dijo que seguirá trabajando mientras pueda durante el estreno de la nueva película de Martin McDonagh (REUTERS/Yara Nardi)
El actor estadounidense dijo que seguirá trabajando mientras pueda durante el estreno de la nueva película de Martin McDonagh (REUTERS/Yara Nardi)

Ambos son enviados desde Santiago a Rapa Nui o isla de Pascua por su superior, MJ, interpretado por Steve Buscemi. El viaje los lleva a un territorio apartado mientras enfrentan las consecuencias de operaciones anteriores y tensiones que afectan su relación profesional.

La película combina una historia de espionaje con el humor negro característico de McDonagh. Chris carga con la culpa y el arrepentimiento por decisiones tomadas durante su carrera, mientras que Lee intenta entender los motivos de su compañero y las derivaciones de una misión que deja de ser rutinaria.

El elenco incluye además a Parker Posey, Tom Waits, la actriz chilena Mariana Di Girolamo y Ailín Salas. Las dos jóvenes interpretan a estudiantes que se cruzan con los agentes y alteran el curso de la misión.

La historia traslada a Rapa Nui una trama sobre el poder, las intervenciones encubiertas y las consecuencias personales de la violencia política. El rodaje se realizó en la isla, un hecho poco habitual para producciones internacionales de ficción.

McDonagh y la actuación de la CIA

El director y guionista explicó que su interés por la película surgió de una inquietud sobre la actuación de la CIA en distintos países durante las últimas décadas. McDonagh citó como referencias Guatemala, el Congo y la invasión de bahía de Cochinos, además del papel de Estados Unidos en Chile antes del golpe de 1973.

Martin McDonagh vinculó Wild Horse Nine con la intervención de agentes de la CIA y con su interés por cuestionar la autoridad (REUTERS/Yves Herman)
Martin McDonagh vinculó Wild Horse Nine con la intervención de agentes de la CIA y con su interés por cuestionar la autoridad (REUTERS/Yves Herman)

“Me interesaba la verdad sobre lo que hizo la CIA y sobre las cosas terribles que hizo en distintas partes del mundo”, señaló McDonagh, según recogió Variety. El cineasta sostuvo que esas acciones reciben menos atención pública que las de otros servicios de inteligencia.

El actor eligió el proyecto por el guion y restó importancia a la carrera por el Oscar

Malkovich explicó que aceptó trabajar con McDonagh sin demasiadas dudas. El actor había recibido antes otros textos del director, pero compromisos previos le impidieron integrarse a esos proyectos. Esta vez, dijo, pudo hacerlo y valoró la calidad del guion.

Me pareció una decisión muy fácil”, afirmó. El intérprete señaló que suele elegir papeles que le permiten hacer algo que todavía no probó y definió a su personaje y al de Rockwell como “dos idiotas” que desconocen la dimensión de la estructura de la que forman parte.

El actor destacó que Wild Horse Nine trata con humor dos hechos traumáticos: el golpe de Estado en Chile y la muerte del presidente estadounidense John F. Kennedy, asunto que también aparece dentro de la ficción. Para Malkovich, el guion consigue abordar esos temas con ironía sin desprenderse de su gravedad.

La recepción en Venecia abrió especulaciones sobre una eventual tercera nominación al Oscar para Malkovich. El actor recibió sus dos candidaturas anteriores por Un lugar en el corazón y En la línea de fuego, ambas en la categoría de mejor actor de reparto.

Sin embargo, Malkovich evitó hablar de premios como objetivo personal. “Lo mejor es que la película reciba atención”, respondió cuando le preguntaron si ya preparaba un discurso de aceptación. También destacó el trabajo del resto del reparto y el de McDonagh como guionista y director.

Searchlight Pictures prevé estrenar Wild Horse Nine en los cines de Estados Unidos el 6 de noviembre. Antes, la película continuará su recorrido por festivales, con funciones anunciadas en Telluride y Toronto.

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