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Estados Unidos atacó tres petroleros iraníes en respuesta al lanzamiento de misiles por parte de la Guardia Revolucionaria

El Ejército señaló que el cuerpo militar del régimen disparó contra dos naves de la marina norteamericana que patrullaban en aguas de la región

El Ejército de Estados Unidos atacó tres petroleros iraníes
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Un ataque fallido de Irán contra dos buques de guerra de la Armada de Estados Unidos derivó este sábado en la destrucción de tres petroleros vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, según informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en un comunicado.

La fuerza estadounidense señaló que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) lanzó misiles balísticos contra dos naves de la marina estadounidense que patrullaban en aguas de la región.

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De acuerdo con la versión oficial, un portaaviones y un destructor con misiles guiados lograron esquivar “múltiples ataques iraníes no provocados” y ningún militar estadounidense resultó herido.

El Ejército de Estados Unidos atacó tres petroleros iraníes capturas
Estados Unidos atacó tres petroleros iraníes en respuesta al lanzamiento de misiles por parte de la Guardia Revolucionaria

EEUU inutilizó dos petroleros y destruyó un tercero en el golfo de Omán

Tras ese episodio, el CENTCOM indicó que sus fuerzas dejaron fuera de servicio de manera permanente a los buques M/T Downy, frente a la costa de la isla de Kharg; y M/T Stark 1, cerca de Jask.

Además, aseguró que destruyó por completo el petrolero vacío M/T Kylo, también identificado como “Noxen”, en el golfo de Omán.

Según el comunicado, las fuerzas estadounidenses atacaron al M/T Kylo en “múltiples puntos críticos” hasta volverlo inoperable, luego de ordenar a la tripulación que abandonara la embarcación.

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El Ejército de Estados Unidos atacó tres petroleros iraníes captura
El CENTCOM indicó que sus fuerzas dejaron fuera de servicio de manera permanente a los buques M/T Downy y M/T Stark 1. Además, aseguró que destruyó por completo el petrolero vacío M/T Kylo

Washington vinculó los barcos a una red petrolera que financia a la Guardia Revolucionaria Islámica

El CENTCOM sostuvo que los tres petroleros iraníes integran una red clandestina valorada en miles de millones de dólares que financia al IRGC y a grupos aliados de Teherán en la región.

La declaración también afirmó que Irán no tiene medios para defender esas embarcaciones, en una señal de presión directa sobre la infraestructura marítima que, según Washington, sostiene parte del financiamiento de la organización militar iraní.

El jefe del Comando Central lanzó una advertencia

El almirante Brad Cooper, comandante del Comando Central de Estados Unidos, lanzó una advertencia directa sobre la respuesta militar estadounidense. “Que el mensaje a la Guardia Revolucionaria iraní sea claro: si disparan contra dos de nuestros buques, les impondremos un costo económico aún mayor y destruiremos tres de los suyos”, afirmó.

Y añadió: “No dudaremos en defender a las fuerzas estadounidenses y, si fuera necesario, destruiremos la limitada y vulnerable flota petrolera de Irán”.

Hasta el momento, no se detalló si hubo víctimas iraníes ni se aportó información adicional sobre los daños, más allá de los tres petroleros mencionados. Tampoco se precisó el lugar exacto desde el que se lanzaron los misiles contra los buques estadounidenses.

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