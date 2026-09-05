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Bruce Campbell revela que le dieron 5 años de vida “más o menos” tras su diagnóstico de cáncer

“He decidido vivir con eso, no morir de eso”, destacó el protagonista de ‘El despertar del diablo’ en un podcast

Bruce Campbell habla de su lucha contra el cáncer
El actor de Evil Dead asegura que prefiere convivir con el cáncer antes que permitir que la enfermedad determine su manera de vivir. (Captura de video)
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Bruce Campbell (68) reveló que sus médicos le han dado una expectativa de vida de aproximadamente cinco años, meses después de anunciar que padece cáncer. El actor, conocido por interpretar a Ash Williams en la franquicia Evil Dead (El despertar del diablo), compartió la nueva información durante una entrevista en The Adam Carolla Show, emitida el 3 de septiembre.

Durante la conversación con el locutor radial, Campbell habló sobre su condición médica y cómo ha enfrentado esta etapa. Aunque no especificó qué tipo de cáncer padece, señaló que su pronóstico actual contempla “un acuerdo de cinco años”. Carolla le preguntó si eso significaba que tenía cinco años de vida por delante.

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“Más o menos”, respondió el actor.

Campbell explicó que decidió no permitir que la enfermedad ocupe todo su pensamiento. “He decidido, de manera bastante específica, vivir con ello, no morir por ello”, afirmó. El actor también rechazó la posibilidad de sumergirse en una búsqueda obsesiva de información sobre su diagnóstico.

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Bruce Campbell habla de su lucha contra el cáncer
Campbell evita sumergirse en foros y testimonios sobre el cáncer para no convertir su diagnóstico en el centro de su vida cotidiana.(Captura de video)

“El laberinto del cáncer es enorme. Puedes entrar en grupos de 10.000 personas que tienen exactamente lo que tú tienes. Yo no me acercaría a eso ni a tres metros de distancia”, dijo durante el podcast.

Campbell reconoció que el cáncer ha tenido un impacto importante en su mente, incluso más allá de los procedimientos médicos. “Mi vida es literalmente como el juego de aplastar al topo”, continuó. “El cáncer te estropea cosas dentro del cuerpo. Así que dices: ‘tengo que lidiar con esto’, y te encargas de ello. Y luego te quedas esperando a que te afecte a algo más. Mientras tanto, intentas apagar el incendio completo”.

“El cáncer me da escalofríos por las cosas secundarias que provoca. No es que mueras de cáncer; mueres por lo que el cáncer te hace”, explicó.

Bruce Campbell en Ash vs. Evil Dead - captura del tráiler oficial (Starz)
Bruce Campbell en Ash vs. Evil Dead - captura del tráiler oficial (Starz)

Meses antes, Campbell había utilizado una comparación similar para describir las consecuencias de la enfermedad. En julio, durante una entrevista en el pódcast Inside of You with Michael Rosenbaum, contó que había tenido que enfrentar varios problemas derivados del cáncer y del tratamiento. En ese momento, aseguró que se encontraba “entre un golpe tras otro” y que estaba preparado para responder ante nuevos inconvenientes.

A pesar de la prognosis, el actor aseguró que actualmente se siente bien y que pretende continuar con sus actividades. Según explicó luego a The Wrap, la experiencia también le ha generado una “mayor conciencia del presente” y un sentimiento de gratitud que antes no tenía.

El diagnóstico que cambió sus prioridades

Campbell hizo público su diagnóstico en marzo de 2026. En aquel momento explicó que tenía un cáncer “tratable, no curable” y decidió no revelar el tipo específico de enfermedad. También advirtió que el tratamiento tendría prioridad sobre algunos compromisos profesionales, por lo que debía reducir sus apariciones, convenciones y actividades laborales.

“Me disculpo si eso es chocante; también lo fue para mí. No voy a entrar en más detalles”, escribió entonces el actor en un mensaje dirigido a sus seguidores.

Sin embargo, Campbell dejó claro desde el principio que no tenía intención de detener por completo su vida profesional. En marzo afirmó que el diagnóstico lo llevó a establecer prioridades y que su principal objetivo era continuar con su película más reciente.

Hombre de edad media con gorra y polo estampado hablando con una persona de espaldas que viste visera y polo verde. Un carro de golf está en primer plano
A pesar de su prognosis, Bruce Campbell continúa enfocado en la promoción de Ernie & Emma, una actividad que le permite concentrarse en su carrera (YouTube: Ernie & Emma)

Se trata de Ernie & Emma, una comedia dramática independiente que Campbell escribió, dirigió, produjo y protagonizó. El actor actualmente promociona la cinta con una gira de 18 fechas por salas de Alamo Drafthouse en Estados Unidos, con presentaciones previstas hasta el 14 de noviembre.

“Sigo adelante. Tengo una película que promocionar. Y cuando promociono esta película, no tengo nada más. Mentalmente estoy libre y despejado cuando la promociono”, explicó en The Adam Carolla Show.

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