Consternación en República Dominicana: Golpearon a una nena de 7 años y la madre denunció al exbasquetbolista de su expareja

Dos paneles ilustrados detallan las manifestaciones cutáneas en el cuero cabelludo y las lesiones en los labios características de una afección pediátrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La denuncia de la ciudadana Brendaly N. contra Delvin R. R. por la presunta agresión a su hija de siete años abrió un reclamo de justicia. Según la madre, la niña fue golpeada en el rostro y en otras partes del cuerpo, atacada con un palo y humillada dentro del hogar. Hasta ahora, el Ministerio Público no informó la situación jurídica del denunciado ni las diligencias realizadas.

La mujer afirmó que los hechos ocurrieron el 25 de julio y que formalizó la querella cinco días después, un lapso que atribuyó al miedo. En declaraciones difundidas por Teleuniverso al Día, programa de televisión dominicano, sostuvo que actuó tarde porque la madre del denunciado le decía que, si entregaba los documentos del caso, podían quitarle a su hija.

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Según la denuncia recogida por El Caribe, diario dominicano, la menor presentó lesiones visibles en el rostro y la familia entregó a las autoridades fotografías, conversaciones telefónicas, mensajes y otros documentos. Brendaly también aseguró que su hija tiene una fractura, aunque hasta ahora no se dieron a conocer informes oficiales sobre evaluaciones médicas o psicológicas.

La relación previa con el denunciado

La acusación apunta al joven basquetbolista Delvin R. R., expareja de la madre, a quien ella había permitido acercarse a la niña por la confianza que existía en la relación. La denunciante dijo que mantuvo cerca de un año de vínculo con él y que esa cercanía fue la razón por la que dejó a la menor bajo su cuidado.

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Una mujer sostiene un teléfono inteligente frente a una reja metálica para mostrar una llamada de video en la pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brendaly relató que su hija le contó lo ocurrido después de las agresiones porque no quería seguir cerca del joven. También afirmó que el señalado intentó desacreditar el relato de la niña al decirles a sus familiares que ella mentía.

Las pruebas y el pedido de la madre

La respuesta que reclama la madre es concreta: que no se deje en libertad al denunciado y que el caso sea investigado. “Ellos tienen las fotografías, las conversaciones y todo lo que estaba pasando, yo solamente quiero que investiguen y que no lo suelten”, dijo al diario.

En otro testimonio citado por la publicación, la mujer describió la agresión con palabras directas: “Le dio con un palo y le metió la cabeza en el inodoro, mi hija tiene golpes hasta en la cara”. Ese relato coincide con lo informado por CDN, canal de televisión dominicano, donde la madre sostuvo que presentó imágenes y otras pruebas al Ministerio Público.

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La denunciante agregó que informó primero a la madre del acusado antes de acudir a las autoridades. También dijo que conserva conversaciones que, a su juicio, respaldan que notificó lo ocurrido y buscó ayuda antes de iniciar el proceso formal.

Cuestionamientos sobre el proceso

Brendaly expresó temor de que Delvin fuera dejado en libertad mientras se ampliaban las investigaciones. En el registro audiovisual difundido por Teleuniverso al Día, afirmó que el acusado ya había permanecido más de 48 horas detenido y que le comunicaron que sería liberado mientras continuaba la pesquisa.

Una mujer sostiene en brazos a una niña pequeña que apoya la cabeza en su hombro sobre un fondo azul pintado al óleo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La madre también cuestionó a la magistrada Ive M. y dijo que denunciaría su actuación. Según su versión, los familiares del denunciado pudieron entrar a determinadas áreas del proceso, mientras que a los parientes de la niña no se les permitió el mismo acceso.

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Ese señalamiento también apareció en la reconstrucción publicada por El Caribe, donde la mujer sostuvo que ella y sus acompañantes enfrentaron obstáculos para participar como familiares de la víctima. A su juicio, durante la audiencia o diligencia correspondiente se dio prioridad a la familia del acusado, pese a que la menor era la presunta agraviada.

La falta de respuesta oficial

La denuncia pública incluye otro elemento: Delvin dijo que su hija es argentina y que, si no obtiene respuesta, acudirá a la embajada de Argentina. También manifestó sentirse desprotegida y confundida por las informaciones recibidas durante el proceso.

Hasta ahora, las autoridades no ofrecieron públicamente su versión sobre la situación procesal del denunciado ni sobre las medidas adoptadas en el caso. Los señalamientos, según el recuento del diario, deberán ser comprobados durante la investigación y bajo las garantías del debido proceso.

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