Margaret Qualley y Monica Barbaro quieren acompañar a Tom Holland en el biopic de Fred Astaire: así está la disputa por un papel que huele a Oscar

Monica Barbaro y Margaret Qualley se disputan un papel en el biopic de Fred Astaire protagonizado por Tom Holland

Guardar

Las actrices Margaret Qualley y Monica Barbaro se disputan el papel de Adele Astaire, hermana de Fred Astaire, en el próximo biopic de Sony Pictures sobre el legendario bailarín. Ambas actrices competirán por acompañar a Tom Holland, quien interpretará al protagonista de la cinta. Según fuentes citadas por Page Six, la lista de candidatas para el rol ha quedado reducida a dos nombres tras un proceso de selección que también consideró a otras intérpretes.

Adele Astaire fue la hermana mayor de Fred y su compañera de baile durante los años en que ambos actuaron juntos en espectáculos de vodevil y luego en Broadway. Ese personaje es el que buscan interpretar Qualley y Barbaro. Antes de que la búsqueda se redujera a estas dos actrices, la producción también consideró a Chloe East, conocida por su papel en The Fabelmans, de Steven Spielberg.

PUBLICIDAD

El biopic sobre Fred Astaire fue anunciado hace cinco años y avanza ahora hacia una de sus decisiones de casting más relevantes. La elección de la actriz que interpretará a Adele Astaire definirá a la compañera de danza de Holland en pantalla, en una producción que reconstruye la etapa de mayor exposición pública de los hermanos Astaire sobre los escenarios.

Adele Astaire no fue solo la hermana del histórico bailarín, sino técnicamente también su primera pareja de baile.

Paul King, director de la saga Paddington, está a cargo de la realización del filme. Amy Pascal, responsable también de la franquicia de Spider-Man, participa como productora del proyecto. Se sumó además Jake Myers, productor de Mission: Impossible – Fallout y productor ejecutivo de Interstellar, quien se incorporó como productor de línea de la película.

PUBLICIDAD

Holland confirmó que no utilizará doble de baile y que él mismo ejecutará todas las coreografías de la cinta. El actor, quien debutó en el West End con Billy Elliot the Musical entre 2008 y 2010, ya mostró sus habilidades de danza en distintos videos difundidos públicamente, entre ellos una rutina en el programa Lip Sync Battle que combinó Singin’ in the Rain con Umbrella, de Rihanna. En julio, durante una aparición en Good Morning America para promocionar Spider-Man: Brand New Day, Holland habló sobre el desafío que representa el papel: “Como tan pronto termine con estas giras, me voy a meter de lleno al estudio de danza. Hice mis primeros ensayos hace poco y me llenó de entusiasmo y de terror absoluto, porque tengo mucho trabajo por delante para intentar hacerle honor a Fred”.

Tanto Qualley como Barbaro cuentan con formación clásica en ballet. Qualley estudió danza en la North Carolina School of the Arts y fue aprendiz del American Ballet Theatre mientras asistía a la Professional Children’s School de Nueva York. También bailó sobre el escenario de la 97ª entrega de los premios Oscar, en un homenaje dedicado a James Bond. Barbaro, por su parte, obtuvo una licenciatura en Bellas Artes con especialización en danza en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York (NYU). Ahora solo queda esperar a ver quién se hace con el que promete ser uno de los grandes papeles de la próxima temporada.

PUBLICIDAD