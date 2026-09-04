España Cultura

Margaret Qualley y Monica Barbaro quieren acompañar a Tom Holland en el biopic de Fred Astaire: así está la disputa por un papel que huele a Oscar

Las dos intérpretes cuentan con gran experiencia en la danza, algo imprescindible para encarnar el papel de la hermana de Astaire

Monica Barbaro y Margaret Qualley se disputan un papel en el biopic de Fred Astaire protagonizado por Tom Holland
Monica Barbaro y Margaret Qualley se disputan un papel en el biopic de Fred Astaire protagonizado por Tom Holland
Guardar

Las actrices Margaret Qualley y Monica Barbaro se disputan el papel de Adele Astaire, hermana de Fred Astaire, en el próximo biopic de Sony Pictures sobre el legendario bailarín. Ambas actrices competirán por acompañar a Tom Holland, quien interpretará al protagonista de la cinta. Según fuentes citadas por Page Six, la lista de candidatas para el rol ha quedado reducida a dos nombres tras un proceso de selección que también consideró a otras intérpretes.

Adele Astaire fue la hermana mayor de Fred y su compañera de baile durante los años en que ambos actuaron juntos en espectáculos de vodevil y luego en Broadway. Ese personaje es el que buscan interpretar Qualley y Barbaro. Antes de que la búsqueda se redujera a estas dos actrices, la producción también consideró a Chloe East, conocida por su papel en The Fabelmans, de Steven Spielberg.

PUBLICIDAD

El biopic sobre Fred Astaire fue anunciado hace cinco años y avanza ahora hacia una de sus decisiones de casting más relevantes. La elección de la actriz que interpretará a Adele Astaire definirá a la compañera de danza de Holland en pantalla, en una producción que reconstruye la etapa de mayor exposición pública de los hermanos Astaire sobre los escenarios.

Adele Astaire no fue solo la hermana del histórico bailarín, sino técnicamente también su primera pareja de baile.
Adele Astaire no fue solo la hermana del histórico bailarín, sino técnicamente también su primera pareja de baile.

Paul King, director de la saga Paddington, está a cargo de la realización del filme. Amy Pascal, responsable también de la franquicia de Spider-Man, participa como productora del proyecto. Se sumó además Jake Myers, productor de Mission: Impossible – Fallout y productor ejecutivo de Interstellar, quien se incorporó como productor de línea de la película.

PUBLICIDAD

Holland confirmó que no utilizará doble de baile y que él mismo ejecutará todas las coreografías de la cinta. El actor, quien debutó en el West End con Billy Elliot the Musical entre 2008 y 2010, ya mostró sus habilidades de danza en distintos videos difundidos públicamente, entre ellos una rutina en el programa Lip Sync Battle que combinó Singin’ in the Rain con Umbrella, de Rihanna. En julio, durante una aparición en Good Morning America para promocionar Spider-Man: Brand New Day, Holland habló sobre el desafío que representa el papel: “Como tan pronto termine con estas giras, me voy a meter de lleno al estudio de danza. Hice mis primeros ensayos hace poco y me llenó de entusiasmo y de terror absoluto, porque tengo mucho trabajo por delante para intentar hacerle honor a Fred”.

Tanto Qualley como Barbaro cuentan con formación clásica en ballet. Qualley estudió danza en la North Carolina School of the Arts y fue aprendiz del American Ballet Theatre mientras asistía a la Professional Children’s School de Nueva York. También bailó sobre el escenario de la 97ª entrega de los premios Oscar, en un homenaje dedicado a James Bond. Barbaro, por su parte, obtuvo una licenciatura en Bellas Artes con especialización en danza en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York (NYU). Ahora solo queda esperar a ver quién se hace con el que promete ser uno de los grandes papeles de la próxima temporada.

Temas Relacionados

Margaret QualleyMonica BarbaroTom HollandActoresCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña NoticiasUltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Paul Thomas Anderson ya prepara su próxima película tras ganar el Oscar con ‘Una batalla tras otra’: “Ya ha elegido una idea”

El músico de Radiohead y compositor habitual de sus películas, Johnny Greenwood, asegura que ambos ya preparan el siguiente proyecto juntos

Paul Thomas Anderson ya prepara su próxima película tras ganar el Oscar con ‘Una batalla tras otra’: “Ya ha elegido una idea”

El guionista original de ‘Taxi Driver’ alaba ‘La Odisea’ pero augura un mal futuro a quien intente replicar su éxito: “Perderá una fortuna”

El director y guionista Paul Schrader presenta su nueva película en el Festival de Venecia mientras analiza el hit de Christopher Nolan

El guionista original de ‘Taxi Driver’ alaba ‘La Odisea’ pero augura un mal futuro a quien intente replicar su éxito: “Perderá una fortuna”

Si te gusta ‘Ted Lasso’, no te pierdas la comedia deportiva mejor valorada del año: “Original, gamberra y de lo más entrañable”

Glen Powell protagoniza ‘Chad Powers’, que acaba de estrenar su segunda temporada en Disney+

Si te gusta ‘Ted Lasso’, no te pierdas la comedia deportiva mejor valorada del año: “Original, gamberra y de lo más entrañable”

Netflix rescata ‘Dragones y mazmorras’ después de que los estudios pasen de su secuela: ahora será una serie con una nueva historia

Mientras Paramount había pasado de una continuación de la película que se estrenó hace un par de años, la plataforma ahora se plantea retomar una vieja trama del icónico juego de rol

Netflix rescata ‘Dragones y mazmorras’ después de que los estudios pasen de su secuela: ahora será una serie con una nueva historia

La nueva película de John Malkovich recibe una ovación en Venecia y apunta a los Oscar: una intriga de espionaje del director de ‘Almas en pena en Inisherin’

El actor encabeza el reparto junto a Sam Rockwell de ‘Wild Horse Nine’, de Martin McDonagh, ambientada en los años setenta poco antes del golpe militar que derrocó a Salvador Allende

La nueva película de John Malkovich recibe una ovación en Venecia y apunta a los Oscar: una intriga de espionaje del director de ‘Almas en pena en Inisherin’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional defiende a la jueza de la crisis de Ceuta frente a Marlaska: “Está actuando en defensa del interés general de España”

La Audiencia Nacional defiende a la jueza de la crisis de Ceuta frente a Marlaska: “Está actuando en defensa del interés general de España”

Qué ver en un día en las Islas Cíes: guía práctica para aprovechar al máximo la visita

Antonio Balas asciende tras la firma de Margarita Robles y continuará en la UCO a través de una comisión de servicio

Esto dicen las últimas pruebas de seguridad Euro NCAP: tres coches chinos consiguen la máxima puntuación por encima del Cupra Raval

Detenido un migrante en Ceuta tras amenazar con apuñalar a un militar

ECONOMÍA

Las autonomías del PP no secundan el boicot de Ayuso y acuden a la votación para la reforma de la financiación autonómica

Las autonomías del PP no secundan el boicot de Ayuso y acuden a la votación para la reforma de la financiación autonómica

Tengo un Seat: qué pasa con mi garantía si la marca desaparece

El nuevo plan de ajuste del Grupo Volkswagen deja en el aire el futuro de Seat: la marca podría desaparecer antes de 2030

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 4 de septiembre

Las hipotecas fijas arrasan a pesar de su subida: el 91% de compradores las eligen mientras las variables desaparecen del mercado

DEPORTES

Pablo Laíño, el vicepresidente “friki” del Ourense CF con solo 21 años: “Se ha convertido como en un hijo para mí”

Pablo Laíño, el vicepresidente “friki” del Ourense CF con solo 21 años: “Se ha convertido como en un hijo para mí”

La edad ya no perdona en el fútbol: por qué cada vez cuesta más encontrar equipo a las leyendas

Perico Delgado, ganador de la Vuelta España, cuenta cómo se preparaba para competir: “Esto lo haces ahora y te echan”

Marcos Llorente anuncia que deja la selección española: “Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia”

Raúl Asencio rompe su silencio tras el juicio y el escándalo por alcohol: “Estoy profundamente arrepentido y asumo mi responsabilidad”