El activista prodemocracia Joshua Wong se declaró culpable de colusión extranjera y enfrenta cadena perpetua en Hong Kong

El activista prodemocracia Joshua Wong llega a un tribunal de Hong Kong en un vehículo policial, tras ser arrestado en 2019 por organizar protestas ilegales (REUTERS/Tyrone Siu/archivo)

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El activista prodemocracia de Hong Kong Joshua Wong se declaró culpable este miércoles de colusión con fuerzas extranjeras, en un segundo juicio por seguridad nacional en su contra que podría dejarlo en prisión de por vida, según constataron periodistas de la AFP presentes en la audiencia.

Wong está acusado de haberles pedido a países, individuos o instituciones extranjeras que “impusieran sanciones o un bloqueo, o llevaran a cabo otras actividades hostiles” contra Hong Kong y China en 2020, después de que Beijing impusiera una ley de seguridad nacional sobre el centro financiero semiautónomo.

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El activista, de 29 años y uno de los rostros más reconocibles del ya desarticulado movimiento democrático hongkonés, ya cumple una condena de casi cinco años por subversión y estaba previsto que quedara en libertad en enero. Organismos de derechos humanos sostuvieron que los nuevos cargos, que prevén una pena máxima de cadena perpetua, buscan mantenerlo detenido el mayor tiempo posible.

Wong sonrió y asintió en agradecimiento después de que un simpatizante en la galería pública gritara: “¡Resiste!”.

Reuniones con Pelosi y Rubio, entre las pruebas de la fiscalía

En esta fotografía de archivo del 4 de marzo de 2021, el activista de Hong Kong Joshua Wong, uno de los 47 activistas a favor de la democracia, es escoltado por agentes de los Servicios Correccionales a una camioneta de la prisión en Hong Kong (Foto AP / Kin Cheung, Archivo)

La fiscalía sostuvo que Wong, junto al activista autoexiliado Nathan Law y otras personas, había hecho lobby en redes sociales para conseguir apoyo internacional. Según los fiscales, Wong había escrito para diarios y hablado con medios de comunicación para reclamar sanciones internacionales contra China y Hong Kong después de la entrada en vigor de la ley de seguridad, y se había reunido con políticos extranjeros, entre ellos la ex presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Nancy Pelosi y el actual secretario de Estado, Marco Rubio.

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Con camisa con cuello y anteojos de marco negro, Wong permaneció de pie, con las manos detrás de la espalda, mientras se leían los cargos en su contra. Al ser consultado para confirmar su declaración, le dijo al juez en voz alta: “Confirmo”.

Su abogado, Derek Chan, pidió una pena más breve, de entre tres y diez años, al remarcar que Wong ya pasó cerca de seis años en prisión por distintos delitos. El defensor le pidió al juez considerar una sentencia que “le dé al acusado algo de esperanza... un futuro por el cual esperar que no resulte aplastante”. El juez indicó que la condena de Wong se definirá “lo antes posible”, sin precisar una fecha. Al ser escoltado fuera de la sala, Wong saludó a sus simpatizantes y gritó: “¡Chau, chau!”.

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Una espina en el costado de Beijing desde hace más de una década

El activista pro-democracia Joshua Wong Chi-fung distribuye folletos en Hong Kong, China, el 20 de octubre de 2020. EFE/EPA/JEROME FAVRE/Archivo

El ex líder estudiantil viene siendo una espina en el costado de Beijing desde hace más de diez años. Comenzó su activismo a los 13 años, antes de saltar a la fama como líder estudiantil durante las protestas del Movimiento de los Paraguas en 2014. Junto a Law y a la activista Agnes Chow, Wong fundó en 2016 el partido Demosisto, que defendía la autodeterminación de Hong Kong.

Fue encarcelado por primera vez en 2017 por su rol en las protestas del Movimiento de los Paraguas, y desde entonces entró y salió repetidas veces de prisión. Pese a los procesos judiciales en su contra, Wong continuó llevando su activismo más allá de Hong Kong, reuniéndose con políticos en Taiwán, Estados Unidos, Alemania, Italia y el Parlamento Europeo. También participó de las masivas y en ocasiones violentas manifestaciones democráticas de 2019, que llevaron a Beijing a imponer al año siguiente la ley de seguridad nacional sobre Hong Kong.

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Actualmente cumple una condena tras ser declarado culpable, junto a decenas de activistas prodemocracia, en el mayor juicio por seguridad nacional de la ciudad, vinculado a su participación en elecciones informales realizadas en 2020. Demosisto se disolvió ese mismo año, cuando entró en vigor la ley de seguridad nacional impulsada por Pekín.

“No dejaré que me silencien”: la decisión de quedarse en Hong Kong

Una mujer hace un gesto hacia un vehículo del servicio penitenciario tras la condena del activista Joshua Wong por participar en una manifestación no autorizada, en Hong Kong (REUTERS/Lam Yik)

Mientras Law y Chow terminaron huyendo al exterior, Wong se mantuvo decidido a permanecer en Hong Kong. En ese momento, había prometido en una publicación de Facebook: “Voy a seguir defendiendo mi hogar —Hong Kong— hasta que me silencien y me eliminen de esta tierra”.

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Louis Lee, ex integrante del ya disuelto grupo estudiantil Scholarism, cofundado por Wong, lo visitó con regularidad en prisión. Le contó a la AFP antes de la audiencia de este miércoles que Wong se mantuvo “enérgico” durante su detención, haciendo ejercicio, tocando la guitarra y cursando materias universitarias. “Algunas personas sienten que... Joshua parece haber desaparecido de la vida pública, pero en realidad nunca se rindió”, dijo Lee. “Sigue esforzándose por ser una mejor persona”.