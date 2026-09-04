Gutiérrez is mai neim lleva el policial al conurbano con humor, caos y referencias al western

Ellos tienen la investigación atada... con alambres #GutiérrezIsMaiNeim, de Hulu, estreno 26 de agosto. (Disney Plus.)

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Gutiérrez is mai neim ya está disponible en Disney+ y apuesta por una dupla policial atravesada por el absurdo, el humor negro y una investigación que escala hasta un conflicto internacional en pleno conurbano bonaerense. La serie, dirigida por Jesús Braceras y protagonizada por Darío Barassi y Yayo Guridi, construye una comedia policial de ocho episodios que gira alrededor del asesinato del embajador ruso en Argentina y del intento de dos agentes desbordados por resolver el caso antes que la CIA.

<b>Darío Barassi cambió su imagen para construir a Gutiérrez</b>

Uno de los datos más comentados del rodaje fue la transformación física de Barassi para interpretar al subcomisario Roberto Gutiérrez. Según contó Braceras, el actor decidió raparse para parecer calvo y se involucró de manera directa en la construcción del personaje. El director sostuvo que se trató de una búsqueda personal orientada a alejarse de registros anteriores y a probar una composición distinta dentro de su carrera.

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Gutiérrez is mai neim apuesta por una mezcla de sátira, absurdo e investigación criminal con sello argentino. (Disney+)

El resultado es un policía informal, poco metódico y con una relación muy particular con su territorio. El conocimiento del conurbano bonaerense aparece como la principal herramienta de Gutiérrez frente a un caso que lo excede por escala, repercusión y complejidad.

<b>La serie mezcla policial clásico, parodia y códigos del western</b>

Braceras explicó que la ficción dialoga con títulos policiales y de acción de las décadas de 1980 y 1990. Entre las referencias mencionó Arma mortal, La pistola desnuda y Martillo Hammer, además de algunos homenajes puntuales a El último boy scout. Esa base se cruza con una lectura local del género y con una puesta que incorpora elementos del western. . “Creamos un Western ‘conurbanizado’ en el que los elementos propios de la música del género se mezclan con sonidos típicos del conurbano, como el afilador o el megáfono”, explica Braceras.

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Darío Barassi y Yayo Guridi encabezan la dupla central de Gutiérrez is mai neim, la nueva comedia policial disponible en Disney+.(Disney+)

La banda sonora combina climas del cine del Oeste con sonidos reconocibles del conurbano, como el afilador o el megáfono. El compositor Sergei Grosny trabajó sobre esa mezcla para reforzar una identidad visual y sonora que, según el director, busca acercarse al lenguaje del cine de acción estadounidense sin perder marcas argentinas.

<b>El elenco se entrenó con armas y consultó a especialistas</b>

Para las escenas de acción, parte del elenco realizó un entrenamiento específico en manipulación de armas de fuego. Barassi, Yayo, Juli Savioli y otros actores practicaron antes del rodaje con un coach, con el objetivo de incorporar gestos y movimientos vinculados al trabajo policial.

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Para interpretar a Roberto Gutiérrez, Darío Barassi modificó su aspecto físico y trabajó junto al director en la construcción del personaje. (Disney+)

A ese trabajo se sumó el acompañamiento de asesores conocedores del ámbito de las fuerzas de seguridad. La intención de la producción fue dotar de cierta verosimilitud a procedimientos, modos de hablar y dinámicas internas, aun dentro de una historia atravesada por el disparate y la exageración.

<b>El conurbano fue tratado como un protagonista de la historia</b>

La serie fue filmada en espacios de Ciudad Evita, el barrio Carlos Gardel, la Facultad de Agronomía de la Universidad de La Plata, una fábrica de pintura abandonada y una ex fábrica de helados en Barracas. El objetivo fue construir un mapa reconocible para una trama que se mueve entre desarmaderos, bingos, cabarets, cortes de ruta, geriátricos y tomas de rehenes.

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La ficción incorpora referencias al policial de los 80 y 90 y también guiños al western en su música y puesta. (Disney+)

Braceras señaló además que el calor fue un recurso visual central. Los personajes aparecen transpirados, bronceados y rodeados de ventiladores lentos, en una decisión que empuja una estética cargada y densa, alineada con el tono de la historia.

<b>Ventura, Yoli y la dupla central quedaron entre los favoritos del director</b>

Entre los aspectos que más destacó del resultado final, el director mencionó las escenas entre Gutiérrez y Torcoletti, la dupla central de la ficción. También subrayó el trabajo de Juli Zavioli como la sargento Ventura, a quien definió como un personaje alejado de su perfil en redes sociales.

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El conurbano funciona como escenario y como identidad narrativa dentro de la propuesta visual de la serie. (Disney+)

La relación entre Gutiérrez y Yoli funciona además como uno de los motores emocionales de la serie, interpretada por Olivia Torrez. En ese equilibrio entre investigación criminal, sátira y vínculos personales, la producción encuentra una de sus claves. Realizada por Pampa Films, Gutiérrez is mai neim ya tiene disponibles todos sus episodios en Hulu en Disney+.