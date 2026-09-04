El régimen chino boicotea un importante festival de arte asiático por el nombre de una exposición taiwanesa

ARCHIVO: Asistentes participan en la ceremonia de apertura de la Bienal de Gwangju el 31 de marzo de 2021 en Corea del Sur entre confeti y pirotecnia de escenario. (Associated Press)

Guardar

Un grupo de artistas chinos está boicoteando una importante exposición de arte en Corea del Sur por los planes de los organizadores de utilizar el nombre «Pabellón de Taiwán» para una muestra de obras de artistas taiwaneses.

China considera que Taiwán, que se autogobierna, forma parte de su territorio y rechaza la reivindicación de soberanía de la isla. Pekín generalmente se refiere a Taiwán como la «región china de Taiwán».

PUBLICIDAD

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China criticó el jueves a los organizadores surcoreanos de la Bienal de Gwangju, una de las exposiciones de arte más destacadas de Asia, y afirmó que los organizadores se han «aferrado obstinadamente a la práctica errónea, permitiendo que la región china de Taiwán participe bajo una denominación completamente incompatible con su estatus».

El portavoz Guo Jiakun dijo que China espera que el gobierno surcoreano mantenga su compromiso político con el principio de «una sola China» mediante acciones concretas.

Los artistas chinos dijeron ese mismo día que se retiraban del festival, que se inaugura el sábado y se extenderá hasta mediados de noviembre.

El «Pabellón de Taiwán» es una de unas 25 pequeñas galerías nacionales e institucionales que funcionarán por separado del recinto principal de la bienal, en el marco de su denominado Proyecto de Pabellones.

PUBLICIDAD

«Los organizadores de la Bienal de Gwangju utilizaron un nombre incorrecto para la región china de Taiwán en relación con su participación en la exposición, lo que provocó que una cuestión política se trasladara al ámbito del arte», declaró a periodistas, a través de un intérprete, el curador chino Ruan Yuelai. «El equipo de exposición chino no puede aceptar esto y acordó por unanimidad retirarse de la exposición para expresar nuestra firme protesta».

Hasta la tarde del viernes, los participantes chinos aún no habían retirado sus pinturas, esculturas y otras obras que originalmente estaba previsto exhibir en el «Pabellón de China».

PUBLICIDAD

Los organizadores del festival se disculpan por la «confusión»

El Ministerio de Cultura de Taiwán dijo en agosto que Taiwán había planeado exhibir bajo el nombre «Pabellón de Taiwán», pero protestó porque los organizadores lo cambiaron a «Pabellón del Museo Nacional de Bellas Artes de Taiwán».

El festival de arte dijo el miércoles que «se disculpa profundamente por haber causado preocupación y confusión» a los involucrados en su «Proyecto de Pabellones», y señaló que hubo diferencias con el museo taiwanés respecto al asunto del nombre.

Los organizadores dijeron que firmaron un contrato con el Museo Nacional de Bellas Artes de Taiwán para su participación, por lo que pensaron que los artistas taiwaneses expondrían bajo el acrónimo del museo, «NTMoFA». Indicaron que el museo taiwanés insistió posteriormente en el nombre «Pabellón de Taiwán» y que sintieron presión para aceptar esa denominación.

PUBLICIDAD

A principios de semana, China también advirtió de consecuencias para Taiwán después de que el ministro de Relaciones Exteriores de la isla asistiera a un foro diplomático en Palaos, un país insular. En mayo, China presionó a un país africano para que excluyera a activistas taiwaneses de una conferencia internacional de derechos humanos.

No está claro si la protesta china desencadenará una importante disputa diplomática con Corea del Sur, que actualmente está gobernada por un gobierno liberal que busca mejorar los lazos con China, el mayor socio comercial del país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur dijo que la decisión sobre el nombre fue tomada por una entidad no gubernamental y no tiene nada que ver con el gobierno. Añadió que Corea del Sur espera que el reciente asunto no afecte las relaciones y la cooperación entre los dos países.

PUBLICIDAD

Taiwán es una isla autogobernada, pero China la reclama como parte de su territorio. Ambas partes se separaron tras una guerra civil en 1949. Pekín ha intensificado su presión sobre Taiwán, arrebatándole aliados diplomáticos. La isla ahora solo tiene 12 aliados diplomáticos en todo el mundo.