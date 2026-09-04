El Salvador

Hijos de salvadoreños piden en Washington extender el TPS antes de su vencimiento

La movilización reunió a activistas, familias y legisladores frente al Capitolio, mientras crece el riesgo de que más de 170,000 personas pierdan el permiso laboral y la protección migratoria

Hijos de beneficiarios del TPS viajaron a Washington D. C. para reclamar una extensión del amparo migratorio para los salvadoreños. (Cortesía: Asosal Los Angeles)
Hijos de beneficiarios del TPS viajaron a Washington D. C. para reclamar una extensión del amparo migratorio para los salvadoreños. (Cortesía: Asosal Los Angeles)
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A pocos días de la fecha prevista para el vencimiento del amparo migratorio, hijos de beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) viajaron a Washington D. C. con el objetivo de reclamar una extensión para los salvadoreños. La movilización reunió el 3 de septiembre a activistas, familias y legisladores frente al Capitolio, ante el riesgo de que más de 170,000 personas pierdan la protección contra la deportación y la autorización de trabajo que mantienen desde hace décadas.

Los hijos de beneficiarios del TPS se reunieron con senadores y representantes de ambos partidos para exponer el impacto que tendría la expiración del programa sobre familias con integrantes nacidos en Estados Unidos.

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A su vez, el Comité de TPS de Massachusetts informó sobre la participación junto a la TPS Alliance-Alianza TPS y el congresista Jim McGovern en una conferencia de prensa para solicitar la extensión del estatus de protección temporal

Los jóvenes se reunieron con senadores y representantes de ambos partidos para exponer el impacto de la expiración del TPS en familias con integrantes nacidos en Estados Unidos. (Cortesía: Asosal Los Angeles)
Los jóvenes se reunieron con senadores y representantes de ambos partidos para exponer el impacto de la expiración del TPS en familias con integrantes nacidos en Estados Unidos. (Cortesía: Asosal Los Angeles)

Reuniones en el Capitolio para exigir protección migratoria a beneficiarios de TPS

Además, participaron de una mesa redonda con el Caucus Hispano del Congreso (organización compuesta por legisladores hispanos y latinos en el Congreso) y mantuvieron reuniones con integrantes del Senado y la Cámara de Representantes, donde reclamaron el fin de las detenciones y deportaciones de personas con TPS y la creación de una vía hacia la residencia permanente para sus familias.

También impulsaron alternativas legislativas para quienes no cuenten con otra vía migratoria. Entre ellas mencionaron la Ley de Promesa Americana, conocida en inglés como American Promise Act, y consultas con abogados de inmigración para identificar posibles opciones de ajuste de estatus.

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Por su parte, la congresista Luz Rivas advirtió que, sin una extensión antes del vencimiento, los beneficiarios podrían verse obligados a dejar el país donde formaron sus familias y desarrollaron su actividad laboral.

Rivas señaló que participó del reclamo junto a McGovern, Joaquín Castro, Don Bacon y la Alianza Nacional TPS. La congresista, pidió a la Casa Blanca que extienda “inmediatamente” la designación para El Salvador.

La mesa redonda con el Caucus Hispano del Congreso incluyó el reclamo por el fin de las detenciones y deportaciones de personas con TPS y una vía hacia la residencia permanente. (Cortesía: TPS Alliance)
La mesa redonda con el Caucus Hispano del Congreso incluyó el reclamo por el fin de las detenciones y deportaciones de personas con TPS y una vía hacia la residencia permanente. (Cortesía: TPS Alliance)

Entre los jóvenes que participaron de la jornada estuvo Evelyn Hernández, hija de beneficiarios del TPS y nacida en EE.UU. En un video publicado en sus redes sociales, explicó el objetivo del viaje a la capital estadounidense: “Hemos venido a Washington D. C. para pedirles a los senadores y los representantes que apoyen el TPS”.

Hernández reclamó una extensión del programa y pidió apoyo para una petición de descarga, el Secure Act y el Dream and Promise Act, propuestas que buscan abrir vías de regularización o protección para distintos grupos de inmigrantes. “Nosotros no nos vamos a quedar callados”, expresó.

Evelyn Hernández pidió apoyo para extender el TPS y respaldó iniciativas como el Secure Act y el Dream and Promise Act para abrir vías de regularización migratoria. (Cortesía: Redes sociales)

Somos hijos de tepesianos, somos nacidos en los Estados Unidos y también merecemos tener nuestra familia aquí”, afirmó en la publicación.

El TPS para salvadoreños comenzó tras los terremotos que afectaron a El Salvador en 2001. De no existir una nueva extensión u otra medida que altere el escenario antes del 9 de septiembre, los beneficiarios deberán revisar con asesoría legal si reúne requisitos para acceder a otra protección migratoria. La fecha límite es el 9 de septiembre de 2026

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