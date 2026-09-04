Entretenimiento

De Meryl Streep a Gwyneth Paltrow y Miley Cyrus: los 10 padrinos más famosos de Hollywood

Un recorrido revela cómo músicos, cineastas y actores terminaron entrelazados mediante relaciones que nacieron mucho antes del reconocimiento masivo. Esos vínculos dejaron huellas concretas en la vida personal y profesional de sus ahijados

Dolly Parton y Miley Cyrus en "Hannah Montana"
Entertainment Weekly reunió casos de famosos con padrinos y madrinas de primer nivel en la industria del espectáculo (Disney)
Guardar

Hollywood suele exhibir lazos familiares conocidos, pero hay otro mapa de vínculos menos visible que también une a varias figuras del espectáculo: algunas de las celebridades más famosas tienen padrinos y madrinas que también son estrellas de primer nivel.

Entertainment Weekly reúne casos que cruzan generaciones y muestran cómo actores, músicos y modelos quedaron conectados por relaciones personales que nacieron mucho antes de sus carreras públicas.

PUBLICIDAD

1. Meryl Streep y Billie Lourd

Meryl Streep con gafas negras a la izquierda y Billie Lourd con sombras azules a la derecha, separadas por una línea diagonal.
Billie Lourd tiene como madrina a Meryl Streep, un vínculo que también se hizo visible en el homenaje a Carrie Fisher en 2017 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actriz Billie Lourd, conocida por trabajos en series y películas de terror y comedia, forma parte de una familia de peso en la industria. Es hija de Carrie Fisher y nieta de Debbie Reynolds, pero además tiene como madrina a Meryl Streep, una de las intérpretes más reconocidas del cine estadounidense.

La relación quedó expuesta en varias ocasiones. Según recordó Entertainment Weekly, cuando le preguntaron a Lourd qué significaba tener a Streep en ese rol, la actriz respondió con una frase breve que resumía el vínculo: “¡Es que es Meryl Streep!”. La conexión también se hizo visible en 2017, durante el homenaje a Fisher, donde Streep participó con una canción y un discurso.

PUBLICIDAD

2. Cicely Tyson y Lenny Kravitz

Imagen dividida con una mujer de cabello corto que sonríe a la izquierda y un hombre con rastas y gafas de sol a la derecha.
Lenny Kravitz recordó que Cicely Tyson fue una presencia constante en su vida desde la infancia y una figura central tras la muerte de su madre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de convertirse en una figura central del rock, Lenny Kravitz también creció con una madrina célebre. Se trató de Cicely Tyson, actriz nominada al Oscar y una de las artistas más influyentes de su generación.

Cuando Tyson murió en 2021, a los 96 años, Kravitz publicó un mensaje en el que describió la profundidad de esa relación. Allí sostuvo que la intérprete había tenido un papel constante en su vida desde la infancia y que, tras la muerte de su madre, esa presencia se volvió todavía más importante. En ese tributo también escribió que Tyson fue “una pionera” y una figura decisiva para varias generaciones.

3. Marisa Tomei y Zoë Kravitz

Marisa Tomei ante un micrófono con el pulgar levantado junto a Zoë Kravitz apoyada en discos de vinilo.
Zoë Kravitz tiene como madrina a Marisa Tomei, cuya relación con la familia surgió cuando trabajó con Lisa Bonet en "A Different World" (Imagen Ilustrativa Infobae)

La red de vínculos siguió en la siguiente generación de la familia Kravitz. La actriz Zoë Kravitz tiene como madrina a Marisa Tomei, ganadora del Oscar por My Cousin Vinny.

El nexo entre ambas familias se remonta a los años en que Tomei trabajó junto a Lisa Bonet, madre de Zoë, en la comedia televisiva A Different World. Con el tiempo, la relación se mantuvo en el ámbito profesional y personal. Incluso que Tomei llegó a entrevistar a su ahijada para una publicación de moda en 2018, una señal de cercanía sostenida más allá de las apariciones públicas.

4. Henry Winkler y Bryce Dallas Howard

Composición en dos partes con el actor Henry Winkler a la izquierda y la actriz Bryce Dallas Howard a la derecha.
Bryce Dallas Howard dijo que siente a Henry Winkler como un padre, en una relación que nació de su amistad con Ron Howard (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los casos reunidos aparece otro vínculo construido a partir de una amistad de larga data en la televisión. Henry Winkler, recordado por Happy Days, fue elegido padrino de Bryce Dallas Howard, hija del actor y director Ron Howard.

En una entrevista citada por Entertainment Weekly, Howard habló sobre la influencia de Winkler y dijo que lo siente “como un padre”. La actriz destacó además su presencia constante, su humor y su capacidad de cuidado. El vínculo tiene una raíz clara: Winkler y Ron Howard compartieron trabajo durante años y sostuvieron esa cercanía fuera de cámara.

5. Joan Collins y Cara Delevingne

Dos fotografías divididas por una línea vertical que muestran a Joan Collins a la izquierda y a Cara Delevingne a la derecha.
Joan Collins contó que le dio consejos de actuación a Cara Delevingne, de quien es madrina, con el tono directo que marca su vínculo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre Joan Collins y Cara Delevingne también aparece entre las más llamativas del listado. La actriz y escritora británica es madrina de la modelo y actriz, que además proviene de una familia conocida en el Reino Unido.

En 2015, Collins contó que su primer consejo para Delevingne fue que no se dedicara a la actuación. Después matizó esa frase y explicó que hablaba con ironía. Más tarde le dio una recomendación más concreta para trabajar frente a cámara: aprender las líneas y actuar con honestidad. La anécdota quedó como una muestra del tono directo con el que suele referirse a su ahijada.

6. Jamie Lee Curtis y Jake y Maggie Gyllenhaal

Imagen dividida con Jamie Lee Curtis a la izquierda y los hermanos Maggie y Jake Gyllenhaal a la derecha.
Jamie Lee Curtis es madrina de Jake Gyllenhaal y Maggie Gyllenhaal, dos hermanos con trayectoria en el cine (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra figura que une linajes de Hollywood es Jamie Lee Curtis, hija de Janet Leigh y Tony Curtis. Sus ahijados son los hermanos Jake Gyllenhaal y Maggie Gyllenhaal, ambos con trayectorias consolidadas en el cine.

Curtis ha mostrado respaldo público a los dos en distintas ocasiones. Entertainment Weekly destaca una publicación de febrero de 2026, cuando compartió imágenes de ambos en un estreno en Londres y escribió un mensaje de apoyo a su “familia de creativos”. Maggie Gyllenhaal también explicó que Curtis vio un primer corte de una de sus películas y que desde entonces se mantuvo cerca del proyecto.

7. Steven Spielberg y Gwyneth Paltrow

Fotografía dividida en dos secciones que presenta a Steven Spielberg a la izquierda y a Gwyneth Paltrow a la derecha.
Steven Spielberg es padrino de Gwyneth Paltrow y esa cercanía incidió en uno de sus primeros papeles en "Hook" en 1991 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actriz y empresaria Gwyneth Paltrow pertenece a otra familia con larga trayectoria en la industria, como hija de Blythe Danner y el productor Bruce Paltrow. Sus padres eligieron como padrino a Steven Spielberg, uno de los directores más influyentes del cine contemporáneo.

Ese vínculo tuvo consecuencias concretas en su carrera. Uno de los primeros papeles de Paltrow en el cine fue en Hook, dirigida por Spielberg en 1991. En un encuentro de la fundación de SAG-AFTRA en diciembre de 2025, la actriz aludió a esa cercanía con una frase irónica sobre las ventajas de haber nacido en una familia conectada con la industria. También señaló que el director y su esposa formaban parte del entorno familiar desde su infancia.

8. Elton John y Brooklyn y Romeo Beckham

Tres retratos individuales en primer plano de Elton John, Brooklyn Beckham y Romeo Beckham separados por líneas negras.
Elton John es padrino de Brooklyn Beckham y Romeo Beckham, hijos de David Beckham y Victoria Beckham (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la familia Beckham también hay una figura de gran peso en el rol de padrino. Elton John es padrino de Brooklyn Beckham y Romeo Beckham, hijos de David Beckham y Victoria Beckham.

Entertainment Weekly recuerda que en agosto de 2026 Brooklyn fue fotografiado durante unas vacaciones en el sur de Francia junto a John, en medio de versiones sobre tensiones familiares. También menciona un episodio anterior, de 2018, cuando el músico participó en la celebración del cumpleaños número 16 de Brooklyn y cantó el tradicional saludo junto a la familia.

9. Dolly Parton y Miley Cyrus

Dos retratos divididos por una línea vertical, con Dolly Parton a la izquierda y Miley Cyrus a la derecha.
Dolly Parton fue una figura fundamental para Miley Cyrus, quien la homenajeó tras su muerte con un mensaje sobre dolor, música y fortaleza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los vínculos más conocidos del ambiente musical es el de Dolly Parton con Miley Cyrus, quien siempre habló de la cantante como una figura fundamental de su vida. Tras la muerte de Parton en agosto de 2026, Cyrus publicó un mensaje en el que describió el dolor por la pérdida y recordó conversaciones privadas que ambas habían compartido.

Entre las frases citadas por Entertainment Weekly, la cantante señaló que su madrina habría querido que transformara ese dolor en música y fortaleza. Días después del fallecimiento, Cyrus presentó su siguiente álbum, “Bass Persuades”, en una secuencia que dio nuevo contexto a ese homenaje personal.

10. Macaulay Culkin y Paris Jackson

Retrato de Macaulay Culkin con gafas a la izquierda y retrato de Paris Jackson a la derecha, separados por una línea blanca.
Macaulay Culkin fue elegido por Michael Jackson como padrino de su hija Paris Jackson (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lista también incluye a Macaulay Culkin, elegido como padrino por Michael Jackson para su hija Paris Jackson. El lazo surgió de la cercanía que el actor mantuvo con el músico durante su infancia y adolescencia.

En una entrevista de 2018, Culkin dejó en claro que evita hablar en detalle sobre Paris y subrayó que es muy protector con ella. Aun así, Entertainment Weekly señala que colaboró en su carrera al ayudarla a llegar a una participación en American Horror Stories en 2021. Entre sus consejos actorales, le recomendó exagerar ciertos momentos para darles un tono más teatral.

Temas Relacionados

HollywoodCelebridadesPadrinos y madrinasEntertainment WeeklyNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gutiérrez is mai neim lleva el policial al conurbano con humor, caos y referencias al western

El director Jesús Braceras explicó cómo pensó la identidad visual y sonora de la serie protagonizada por Darío Barassi y Yayo Guridi para Disney+

Gutiérrez is mai neim lleva el policial al conurbano con humor, caos y referencias al western

Margaret Qualley y Monica Barbaro quieren acompañar a Tom Holland en el biopic de Fred Astaire: así está la disputa por un papel que huele a Oscar

Las dos intérpretes cuentan con gran experiencia en la danza, algo imprescindible para encarnar el papel de la hermana de Astaire

Margaret Qualley y Monica Barbaro quieren acompañar a Tom Holland en el biopic de Fred Astaire: así está la disputa por un papel que huele a Oscar

Billie Joe Armstrong habló sobre la canción que escribió tras la muerte de su padre: “Pude hacerlo y me sentí bien”

El músico de Green Day relató que evitó componer sobre esa pérdida durante muchos años, y explicó que cuando finalmente lo logró, consideró que estaba rindiendo un homenaje en lugar de reabrir una herida del pasado

Billie Joe Armstrong habló sobre la canción que escribió tras la muerte de su padre: “Pude hacerlo y me sentí bien”

La particular fórmula de Nick Frost para convertirse en Hagrid en la serie de Harry Potter: “Un poco de polvo de oro mágico”

El actor recordó ante Michael Rosenbaum, en el pódcast Inside of You, la larga espera entre audiciones y la apuesta casera con su esposa Hayley para confirmar el rol, además de su decisión de honrar el legado de Robbie Coltrane en la adaptación televisiva del personaje

La particular fórmula de Nick Frost para convertirse en Hagrid en la serie de Harry Potter: “Un poco de polvo de oro mágico”

Paul Thomas Anderson ya prepara su próxima película tras ganar el Oscar con ‘Una batalla tras otra’: “Ya ha elegido una idea”

El músico de Radiohead y compositor habitual de sus películas, Johnny Greenwood, asegura que ambos ya preparan el siguiente proyecto juntos

Paul Thomas Anderson ya prepara su próxima película tras ganar el Oscar con ‘Una batalla tras otra’: “Ya ha elegido una idea”

DEPORTES

Franco Colapinto afrontará las primeras prácticas libres del Gran Premio de Italia: hora, TV y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto afrontará las primeras prácticas libres del Gran Premio de Italia: hora, TV y todo lo que hay que saber

Son hijas de dos reconocidos futbolistas y asoman como las grandes figuras de la selección argentina en el Mundial femenino Sub 20

Todo lo que hay que saber del Mundial Sub 20 femenino: fixture, formato y cuándo será el debut de Argentina

El argentino Mattia Colnaghi, con Infobae: cómo lo ayudó Red Bull a mejorar en la Fórmula 3 y el sueño de la Fórmula 1

Brilló en River y en San Lorenzo, jugó en la Selección, y hoy tiene un bar y participa en un streaming de rock: “Estoy aprendiendo”

TELESHOW

12 años sin Gustavo Cerati: el último show de su vida y quiénes lo acompañaron en sus 1571 días en coma

12 años sin Gustavo Cerati: el último show de su vida y quiénes lo acompañaron en sus 1571 días en coma

Mario Pergolini reveló cómo nació su amistad con Iron Maiden: “El de las camisas feas”

Nicki Nicole le anunció a una participante de Popstars que quedaba eliminada y recibió un cuestionamiento: “¿Qué me faltó?”

La historia desconocida de dos actores argentinos que casi fueron Power Rangers: “Te hacían pelear y todo”

Nora Colosimo aseguró que Mauro Icardi sigue enamorado de Wanda Nara: “Él la remó hasta más no poder”

INFOBAE AMÉRICA

Reino Unido cuestionó el reclamo de Milei por Malvinas y aseguró que su compromiso con las islas es “absoluto e inquebrantable”

Reino Unido cuestionó el reclamo de Milei por Malvinas y aseguró que su compromiso con las islas es “absoluto e inquebrantable”

Venezuela: la Justicia y la “transición”

Scott Bessent celebró el respaldo de la UE a la presión financiera impulsada por la Administración Trump contra el régimen de Irán

Flavio Bolsonaro se acercó a Lula da Silva en las encuestas de cara a las elecciones presidenciales en Brasil

El Gobierno de Bolivia envió al Parlamento el acuerdo con el FMI por USD 1.900 millones para su análisis y eventual aprobación