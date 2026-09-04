De Meryl Streep a Gwyneth Paltrow y Miley Cyrus: los 10 padrinos más famosos de Hollywood

Entertainment Weekly reunió casos de famosos con padrinos y madrinas de primer nivel en la industria del espectáculo (Disney)

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Hollywood suele exhibir lazos familiares conocidos, pero hay otro mapa de vínculos menos visible que también une a varias figuras del espectáculo: algunas de las celebridades más famosas tienen padrinos y madrinas que también son estrellas de primer nivel.

Entertainment Weekly reúne casos que cruzan generaciones y muestran cómo actores, músicos y modelos quedaron conectados por relaciones personales que nacieron mucho antes de sus carreras públicas.

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1. Meryl Streep y Billie Lourd

Billie Lourd tiene como madrina a Meryl Streep, un vínculo que también se hizo visible en el homenaje a Carrie Fisher en 2017 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actriz Billie Lourd, conocida por trabajos en series y películas de terror y comedia, forma parte de una familia de peso en la industria. Es hija de Carrie Fisher y nieta de Debbie Reynolds, pero además tiene como madrina a Meryl Streep, una de las intérpretes más reconocidas del cine estadounidense.

La relación quedó expuesta en varias ocasiones. Según recordó Entertainment Weekly, cuando le preguntaron a Lourd qué significaba tener a Streep en ese rol, la actriz respondió con una frase breve que resumía el vínculo: “¡Es que es Meryl Streep!”. La conexión también se hizo visible en 2017, durante el homenaje a Fisher, donde Streep participó con una canción y un discurso.

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2. Cicely Tyson y Lenny Kravitz

Lenny Kravitz recordó que Cicely Tyson fue una presencia constante en su vida desde la infancia y una figura central tras la muerte de su madre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de convertirse en una figura central del rock, Lenny Kravitz también creció con una madrina célebre. Se trató de Cicely Tyson, actriz nominada al Oscar y una de las artistas más influyentes de su generación.

Cuando Tyson murió en 2021, a los 96 años, Kravitz publicó un mensaje en el que describió la profundidad de esa relación. Allí sostuvo que la intérprete había tenido un papel constante en su vida desde la infancia y que, tras la muerte de su madre, esa presencia se volvió todavía más importante. En ese tributo también escribió que Tyson fue “una pionera” y una figura decisiva para varias generaciones.

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3. Marisa Tomei y Zoë Kravitz

Zoë Kravitz tiene como madrina a Marisa Tomei, cuya relación con la familia surgió cuando trabajó con Lisa Bonet en "A Different World" (Imagen Ilustrativa Infobae)

La red de vínculos siguió en la siguiente generación de la familia Kravitz. La actriz Zoë Kravitz tiene como madrina a Marisa Tomei, ganadora del Oscar por My Cousin Vinny.

El nexo entre ambas familias se remonta a los años en que Tomei trabajó junto a Lisa Bonet, madre de Zoë, en la comedia televisiva A Different World. Con el tiempo, la relación se mantuvo en el ámbito profesional y personal. Incluso que Tomei llegó a entrevistar a su ahijada para una publicación de moda en 2018, una señal de cercanía sostenida más allá de las apariciones públicas.

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4. Henry Winkler y Bryce Dallas Howard

Bryce Dallas Howard dijo que siente a Henry Winkler como un padre, en una relación que nació de su amistad con Ron Howard (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los casos reunidos aparece otro vínculo construido a partir de una amistad de larga data en la televisión. Henry Winkler, recordado por Happy Days, fue elegido padrino de Bryce Dallas Howard, hija del actor y director Ron Howard.

En una entrevista citada por Entertainment Weekly, Howard habló sobre la influencia de Winkler y dijo que lo siente “como un padre”. La actriz destacó además su presencia constante, su humor y su capacidad de cuidado. El vínculo tiene una raíz clara: Winkler y Ron Howard compartieron trabajo durante años y sostuvieron esa cercanía fuera de cámara.

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5. Joan Collins y Cara Delevingne

Joan Collins contó que le dio consejos de actuación a Cara Delevingne, de quien es madrina, con el tono directo que marca su vínculo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre Joan Collins y Cara Delevingne también aparece entre las más llamativas del listado. La actriz y escritora británica es madrina de la modelo y actriz, que además proviene de una familia conocida en el Reino Unido.

En 2015, Collins contó que su primer consejo para Delevingne fue que no se dedicara a la actuación. Después matizó esa frase y explicó que hablaba con ironía. Más tarde le dio una recomendación más concreta para trabajar frente a cámara: aprender las líneas y actuar con honestidad. La anécdota quedó como una muestra del tono directo con el que suele referirse a su ahijada.

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6. Jamie Lee Curtis y Jake y Maggie Gyllenhaal

Jamie Lee Curtis es madrina de Jake Gyllenhaal y Maggie Gyllenhaal, dos hermanos con trayectoria en el cine (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra figura que une linajes de Hollywood es Jamie Lee Curtis, hija de Janet Leigh y Tony Curtis. Sus ahijados son los hermanos Jake Gyllenhaal y Maggie Gyllenhaal, ambos con trayectorias consolidadas en el cine.

Curtis ha mostrado respaldo público a los dos en distintas ocasiones. Entertainment Weekly destaca una publicación de febrero de 2026, cuando compartió imágenes de ambos en un estreno en Londres y escribió un mensaje de apoyo a su “familia de creativos”. Maggie Gyllenhaal también explicó que Curtis vio un primer corte de una de sus películas y que desde entonces se mantuvo cerca del proyecto.

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7. Steven Spielberg y Gwyneth Paltrow

Steven Spielberg es padrino de Gwyneth Paltrow y esa cercanía incidió en uno de sus primeros papeles en "Hook" en 1991 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actriz y empresaria Gwyneth Paltrow pertenece a otra familia con larga trayectoria en la industria, como hija de Blythe Danner y el productor Bruce Paltrow. Sus padres eligieron como padrino a Steven Spielberg, uno de los directores más influyentes del cine contemporáneo.

Ese vínculo tuvo consecuencias concretas en su carrera. Uno de los primeros papeles de Paltrow en el cine fue en Hook, dirigida por Spielberg en 1991. En un encuentro de la fundación de SAG-AFTRA en diciembre de 2025, la actriz aludió a esa cercanía con una frase irónica sobre las ventajas de haber nacido en una familia conectada con la industria. También señaló que el director y su esposa formaban parte del entorno familiar desde su infancia.

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8. Elton John y Brooklyn y Romeo Beckham

Elton John es padrino de Brooklyn Beckham y Romeo Beckham, hijos de David Beckham y Victoria Beckham (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la familia Beckham también hay una figura de gran peso en el rol de padrino. Elton John es padrino de Brooklyn Beckham y Romeo Beckham, hijos de David Beckham y Victoria Beckham.

Entertainment Weekly recuerda que en agosto de 2026 Brooklyn fue fotografiado durante unas vacaciones en el sur de Francia junto a John, en medio de versiones sobre tensiones familiares. También menciona un episodio anterior, de 2018, cuando el músico participó en la celebración del cumpleaños número 16 de Brooklyn y cantó el tradicional saludo junto a la familia.

9. Dolly Parton y Miley Cyrus

Dolly Parton fue una figura fundamental para Miley Cyrus, quien la homenajeó tras su muerte con un mensaje sobre dolor, música y fortaleza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los vínculos más conocidos del ambiente musical es el de Dolly Parton con Miley Cyrus, quien siempre habló de la cantante como una figura fundamental de su vida. Tras la muerte de Parton en agosto de 2026, Cyrus publicó un mensaje en el que describió el dolor por la pérdida y recordó conversaciones privadas que ambas habían compartido.

Entre las frases citadas por Entertainment Weekly, la cantante señaló que su madrina habría querido que transformara ese dolor en música y fortaleza. Días después del fallecimiento, Cyrus presentó su siguiente álbum, “Bass Persuades”, en una secuencia que dio nuevo contexto a ese homenaje personal.

10. Macaulay Culkin y Paris Jackson

Macaulay Culkin fue elegido por Michael Jackson como padrino de su hija Paris Jackson (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lista también incluye a Macaulay Culkin, elegido como padrino por Michael Jackson para su hija Paris Jackson. El lazo surgió de la cercanía que el actor mantuvo con el músico durante su infancia y adolescencia.

En una entrevista de 2018, Culkin dejó en claro que evita hablar en detalle sobre Paris y subrayó que es muy protector con ella. Aun así, Entertainment Weekly señala que colaboró en su carrera al ayudarla a llegar a una participación en American Horror Stories en 2021. Entre sus consejos actorales, le recomendó exagerar ciertos momentos para darles un tono más teatral.