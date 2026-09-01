República Dominicana entrega 800 becas tecnológicas a jóvenes vulnerables de escuelas públicas

La primera graduación del programa BTI en Santo Domingo Norte incluyó el anuncio de becas para alumnos de centros escolares públicos. (Foto cortesía Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA))

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La posibilidad de estudiar inteligencia artificial, programación o ciberseguridad se abrió para 800 estudiantes de centros escolares públicos de Santo Domingo Norte, luego de que las autoridades ampliaran el número de becas que se entregarán a través del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).

La actividad formó parte de la primera graduación del programa BTI, cuyas siglas corresponden a Bienestar, Triunfo e Impulso. La iniciativa, promovida por la alcaldía de Santo Domingo Norte, busca dar reconocimiento y apoyo a alumnos de escuelas públicas del municipio.

El anuncio tuvo un cambio de última hora. En principio, el proyecto contemplaba 140 becas de educación continua. La cifra subió a 800 tras una autorización del presidente de República Dominicana.

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Con ese ajuste, 660 estudiantes más podrán acceder a formación técnica. Las autoridades señalaron que los cupos estarán destinados a jóvenes destacados de centros educativos públicos y a alumnos con dificultades para acceder a este tipo de estudios.

La oferta académica del ITLA incluye inteligencia artificial, desarrollo de software, ciberseguridad, fundamentos del computador y redes como cursos de educación continua. (Foto cortesía Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA))

Los cursos abarcan áreas con demanda en el sector tecnológico

La oferta académica incluye inteligencia artificial, desarrollo de software, ciberseguridad, fundamentos del computador y redes. Se trata de cursos de educación continua, por lo que complementan la formación que los estudiantes reciben en sus escuelas.

El ITLA será la institución encargada de impartir las capacitaciones. La entidad mantiene programas de formación tecnológica en República Dominicana y participa en la entrega de becas financiadas por el Gobierno.

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El rector del ITLA, Jimmy Rosario Bernard, destacó que la ampliación de los cupos permitirá que más alumnos ingresen a programas vinculados con la tecnología.

“Como rector del ITLA, me llena de satisfacción ser parte de esta iniciativa, en la que se sigue priorizando específicamente a jóvenes estudiantes en condiciones de vulnerabilidad de acceso, para continuar democratizando la educación tecnológica en la República Dominicana”, expresó Rosario Bernard.

La información divulgada no establece la duración de los cursos, las fechas de inscripción ni el inicio de las clases. Tampoco se detallaron los criterios académicos o socioeconómicos que se utilizarán para escoger a los 800 beneficiarios.

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Las 800 nuevas becas elevan a 37,025 los cupos de formación tecnológica otorgados por el Gobierno dominicano a través del ITLA. (Foto cortesía Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA))

El programa reúne a la alcaldía, el ITLA y entidades del Gobierno

El programa BTI nació como una propuesta de la alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo, para acompañar a estudiantes de escuelas públicas. La incorporación de las becas le añade un componente de capacitación técnica para jóvenes que se encuentran por terminar o avanzar en su proceso educativo.

La entrega se realizó en el Parque Mirador Norte, con la participación de representantes de varias instituciones públicas. Asistieron Paula Disla, viceministra de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt); Francisco Santiago, viceministro de Supervisión y Ejecución de Programas del Ministerio de la Juventud, e Isidro Torres, director general de los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC).

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Según las cifras oficiales, las 800 nuevas becas se suman a 36,225 entregadas anteriormente por medio del ITLA. El acumulado llega a 37,025 cupos de formación tecnológica otorgados por el Gobierno dominicano.

Las autoridades presentaron el programa como una opción para que estudiantes de escuelas públicas tengan contacto con herramientas digitales y áreas técnicas. La alcaldía, el ITLA y las instituciones que participaron en el acto no informaron si habrá nuevas convocatorias o si el plan se extenderá a otros municipios.