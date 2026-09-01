La República Dominicana ha ejecutado el 75% del plan para retomar las exportaciones de mango a Estados Unidos

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La República Dominicana ejecutó el 75 % del plan correctivo para recuperar las exportaciones de mango a Estados Unidos. /(Expo Mango El Salvador )

La República Dominicana ha ejecutado el 75 % del plan correctivo para recuperar las exportaciones de mango a Estados Unidos, una reapertura que depende de que las autoridades sanitarias estadounidenses validen en octubre de 2026 las medidas adoptadas tras la suspensión del comercio.

El impacto de esa suspensión alcanzó a unas 120 fincas que todavía tenían pendiente cerca del 10 % de la cosecha al momento de la medida. Según el Ministerio de Agricultura, ese volumen se redirigió después a Canadá y al mercado local, donde la oferta disponible se estimó en unos 6 millones de unidades.

De acuerdo con el Ministerio, el valor de las exportaciones que dejaron de realizarse hacia Estados Unidos fue de alrededor de RD$ 9 millones. La institución también informó que ha invertido RD$ 10 millones en la ejecución del plan y que dispone de un presupuesto aprobado de RD$ 80 millones para los primeros seis meses.

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Según Acento, el avance general del programa se concentra en la provincia de Peravia, donde se desarrolla la mayor parte de las acciones para corregir las observaciones vinculadas con el monitoreo de la mosca de la fruta, la trazabilidad y el control de plantaciones.

En esa provincia se completó el 98 % del levantamiento de polígonos, además de la sustitución de trampas y la actualización de sus coordenadas. El punto que sigue pendiente es la reubicación de esos dispositivos dentro de los polígonos ya definidos.

La reapertura del mercado de Estados Unidos depende de que las autoridades sanitarias validen en octubre de 2026 las medidas adoptadas. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Agricultura detalló que fueron inspeccionadas 1,700 trampas para el monitoreo de la mosca de la fruta. En Peravia, la revisión también alcanzó el 98 % y, según la cartera, las trampas están en condiciones acordes con las observaciones hechas durante la auditoría.

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En las demás provincias productoras y exportadoras, los trabajos todavía no arrancan sobre cerca del 30 % de las trampas. Ese rezago muestra que el cumplimiento del plan no avanza al mismo ritmo en todo el territorio involucrado en la exportación.

La institución aseguró que durante el proceso no se han detectado nuevos focos. Explicó además que las especies monitoreadas son nativas y que en la zona se observa un aumento de moscas adultas porque está terminando la cosecha del mango de cáscara amarilla, la variedad destinada al mercado estadounidense.

Entre las medidas ya adoptadas figuran el relevo del personal encargado del monitoreo, la definición de rutas de trabajo y la sustitución y mantenimiento de trampas. El Ministerio también indicó que actualizó las coordenadas de los dispositivos y cambió el sistema de trazabilidad con la eliminación del conduce físico y la incorporación de aplicaciones electrónicas.

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Para el registro de trampas se establecieron stickers y controles mediante una aplicación. El plan incluye además manejo directo en las plantaciones: recolección de frutos, instalación de trampas de control en la periferia, aplicación de insecticidas y cebos, poda y control de malezas.

La reapertura del mercado depende de una auditoría pedida para octubre de 2026

El volumen que no se exportó a Estados Unidos se redirigió a Canadá y al mercado local, con una oferta estimada en 6 millones de unidades. /(Foto: Andina)

La Dirección de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura solicitó al APHIS/USDA una auditoría en octubre de 2026 para verificar la aplicación del plan de acción. Esa fecha fue planteada por el Gobierno dominicano, pero todavía no está confirmada por las autoridades de Estados Unidos.

La respuesta a la pregunta central del proceso es directa: Estados Unidos solo levantaría la suspensión si la República Dominicana corrige las inconformidades detectadas durante la auditoría y esa corrección queda validada por la revisión sanitaria estadounidense.

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El Ministerio señaló que los productores afectados son quienes cultivan mango de cáscara amarilla. También prevé nuevas contrataciones y capacitación de personal, medios de transporte para las labores de campo, un sistema informático para la trazabilidad y mecanismos de supervisión y control de calidad.

La eventual recuperación de ese mercado, según explicó la cartera al medio, quedará atada al resultado de las medidas correctivas y a la evaluación final que hagan las autoridades sanitarias de Estados Unidos.