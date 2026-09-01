República Dominicana

Solo el 12% de las empresas exportadoras de la República Dominicana está liderado por mujeres, según ProDominicana

El organismo oficial puso en marcha una herramienta digital tras identificar que el 81% de esas compañías vende menos de USD 100 mil al año y seis de cada diez no supera USD 10 mil

Vista de un puerto al amanecer con contenedores de carga, uno con la bandera de República Dominicana y otros abiertos mostrando cigarros artesanales, un barco y montacargas.
ProDominicana presentó en Santo Domingo una plataforma digital que reúne información sobre emprendimiento, desarrollo empresarial y comercio internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En República Dominicana, donde el 12% de las empresas exportadoras está liderado por mujeres, las autoridades lanzaron una plataforma dirigida a facilitar el acceso de emprendedoras y empresarias a programas, servicios y herramientas para vender sus productos en mercados internacionales.

La iniciativa, llamada Mujer Exporta+, fue presentada por el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) en Santo Domingo.

La herramienta digital reúne en un mismo espacio información sobre iniciativas nacionales e internacionales relacionadas con el emprendimiento, el desarrollo de empresas y las exportaciones.

La plataforma está orientada a mujeres que ya venden al exterior, a quienes desean iniciar ese proceso y a organizaciones que acompañan negocios liderados por mujeres.

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El objetivo es reducir la falta de información que dificulta el acceso a oportunidades de capacitación, financiamiento, asesoría, acompañamiento empresarial y conexión con posibles mercados.

De acuerdo con ProDominicana, el país cuenta con diversos programas de apoyo para empresarias, pero estos se encuentran distribuidos entre instituciones públicas, privadas y organismos de cooperación, lo que limita su alcance.

República Dominicana lanzó Mujer Exporta+ para facilitar a emprendedoras y empresarias el acceso a programas y herramientas para exportar. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
República Dominicana lanzó Mujer Exporta+ para facilitar a emprendedoras y empresarias el acceso a programas y herramientas para exportar. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

La plataforma organiza los recursos en cuatro rutas

Mujer Exporta+ clasifica los contenidos en cuatro apartados: Aprender, Impulsar, Exportar y Conectar. Cada ruta ofrece recursos de acuerdo con las necesidades de las usuarias, desde formación empresarial hasta procesos vinculados con la comercialización internacional.

La ruta Aprender está destinada a la capacitación y al acceso a información sobre negocios y comercio exterior.

Impulsar se enfoca en programas que pueden respaldar el crecimiento de los emprendimientos. Exportar concentra herramientas para quienes buscan ingresar o consolidarse en mercados internacionales, mientras que Conectar busca acercar a las empresarias a redes, instituciones y otras oportunidades de vinculación.

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Aunque el anuncio no detalla rubros productivos específicos, la plataforma abarca empresas y emprendimientos relacionados con el desarrollo empresarial y las exportaciones. Esto incluye a negocios de distintos sectores que requieran orientación para ampliar sus operaciones, diversificar sus productos o identificar mercados fuera de República Dominicana.

La creación de la herramienta contó con apoyo de la Unión Europea, que participó en una etapa previa de entrevistas, levantamiento de información y análisis de la oferta existente. Ese proceso permitió identificar programas disponibles para mujeres empresarias y exportadoras, además de las brechas de información que impiden que muchas conozcan o utilicen esos recursos.

Una mujer cose tela en una máquina de coser, con maquinaria de tejido, pilas de algodón y otros trabajadores visibles en una fábrica textil.
Mujer Exporta+ está dirigida a mujeres que ya venden al exterior, a quienes buscan empezar a exportar y a organizaciones que acompañan negocios liderados por mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reto es que las empresas aumenten sus ventas al exterior

El director ejecutivo de ProDominicana, Vladimir Pimentel F., explicó que la iniciativa responde a la necesidad de ampliar la participación de las mujeres en el comercio internacional y fortalecer a las empresas que ya exportan.

“Hoy el 12 % de las empresas exportadoras de la República Dominicana están lideradas por mujeres. Sin embargo, el 81% de esas empresas exporta menos de cien mil dólares al año, y seis de cada diez no llegan a los diez mil”, señaló.

Pimentel indicó que los datos muestran una limitación en el volumen de ventas de buena parte de las empresas encabezadas por mujeres. “El desafío no se limita a incorporar más mujeres a la actividad exportadora, sino a generar las condiciones para que las empresas que ya participan en los mercados internacionales puedan permanecer, crecer, diversificar sus destinos y productos, y aumentar el valor y volumen de sus operaciones”, afirmó.

El embajador de la Unión Europea en República Dominicana, Raúl Fuente Milani, destacó que las mujeres ya tienen presencia en el comercio exterior, aunque planteó la necesidad de ampliar esa participación.

“Las mujeres ya están exportando. El reto es seguir ampliando esa participación, pero también lograr que las empresas que ya están en los mercados internacionales puedan permanecer, crecer, diversificar sus destinos y productos, y aumentar el valor y volumen de sus operaciones”, afirmó.

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