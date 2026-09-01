República Dominicana

La aerolínea ITA Airways inaugurará un vuelo directo entre Roma y Santo Domingo el 30 de noviembre

La compañía italiana iniciará la operación con una salida por semana y elevará el servicio a dos frecuencias desde el 20 de diciembre, tras reuniones con la Junta de Aviación Civil

Un avión de ITA Airways despega del aeropuerto Leonardo da Vinci en Fiumicino, Italia, el 13 de abril de 2026. REUTERS/Remo Casilli
Un avión de ITA Airways despega del aeropuerto Leonardo da Vinci en Fiumicino, Italia, el 13 de abril de 2026. REUTERS/Remo Casilli
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La ruta entre Roma y Santo Domingo ya tiene fecha de despegue: el 30 de noviembre. Ese día, ITA Airways realizará su primer vuelo directo entre la capital italiana y República Dominicana, según confirmó Diario Libre a partir de un comunicado de Aerodom, la empresa que administra el Aeropuerto Internacional de Las Américas.

La conexión arrancará con un vuelo semanal y pasará a dos frecuencias a partir del 20 de diciembre, precisó el diario. La fecha coincide con un encuentro de este martes en Santo Domingo entre autoridades dominicanas y representantes de la aerolínea italiana, informado por la agencia EFE.

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La aerolínea italiana confirmó su interés en abrir una ruta directa entre Roma-Fiumicino y Santo Domingo a partir del 30 de noviembre, con un vuelo semanal que pasará a dos frecuencias el 20 de diciembre, tras un encuentro con la Junta de Aviación Civil dominicana.

ITA Airways crece en América Latina con Roma como centro

La ruta dominicana no es un caso aislado. ITA Airways confirmó también la reapertura de Roma-Caracas para el cuarto trimestre de este año, 12 años después de que Alitalia abandonó el mercado venezolano por fondos retenidos, según informó El Aéreo, portal especializado.

Lima y Santiago de Chile figuran como próximos destinos, aunque están condicionados a la llegada de dos Airbus A350-900 previstos para 2028, agregó el mismo portal.

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FOTO DE ARCHIVO: Un avión de Italia Trasporto Aereo (ITA Airways) estaciona en el Aeropuerto Internacional Leonardo da Vinci en Fiumicino, cerca de Roma, Italia, el 23 de septiembre de 2024. REUTERS/Remo Casilli/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: Un avión de Italia Trasporto Aereo (ITA Airways) estaciona en el Aeropuerto Internacional Leonardo da Vinci en Fiumicino, cerca de Roma, Italia, el 23 de septiembre de 2024. REUTERS/Remo Casilli/Foto de archivo

En el hemisferio norte, la aerolínea ya opera entre Roma y Houston con aviones A330neo y estrenó en mayo la ruta Roma-Boston, según detalló Aviacionline, portal especializado. Lufthansa Group integrará desde este otoño a ITA Airways en su joint venture con la aerolínea japonesa ANA. En ese marco, la flota de fuselaje ancho pasará de 23 a 30 aviones hacia 2030.

ITA Airways es la aerolínea de bandera de Italia. El Ministerio de Economía y Finanzas italiano controla el 59% de su capital y Deutsche Lufthansa AG el 41% restante. Su flota actual suma 99 aviones, 22 de fuselaje ancho y 77 de fuselaje estrecho, más del 60% de última generación.

Quiénes participaron del encuentro en Santo Domingo

El encuentro de este martes lo encabezó Julio Peña Guzmán, presidente de la Junta de Aviación Civil, junto a la representante legal de ITA Airways, Carolina León, y otros funcionarios. Analizaron los aspectos económicos y regulatorios del “eventual inicio” de operaciones en el país, según el comunicado difundido por el organismo y recogido por EFE.

Peña Guzmán destacó la “importancia” que tendría la llegada de la aerolínea y la puesta en marcha del enlace entre Roma-Fiumicino y Santo Domingo. La conexión ampliaría las opciones de transporte para los pasajeros y favorecería el flujo de visitantes desde Italia y otros mercados del sur de Europa, agregó el funcionario ante la agencia.

La Junta de Aviación Civil también resaltó las “oportunidades” para fortalecer los vínculos comerciales, turísticos y culturales entre ambos países, y señaló que la ruta representaría una alternativa concreta para la diáspora dominicana radicada en Europa.

Italia y la diáspora dominicana en el mapa de la conectividad

Italia es el tercer país con mayor número de dominicanos residentes en el exterior, con unos 30.000, por detrás de España, con 207.000, y Estados Unidos, con más de 2,5 millones, según datos del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior citados por EFE.

Esa comunidad se suma a un mercado europeo que ya crece por otras vías. Hasta julio, República Dominicana recibió 7,7 millones de visitantes, de los cuales el 11% llegó desde Europa, de acuerdo con cifras del Ministerio de Turismo publicadas por Diario Libre.

La futura ruta de ITA Airways se integra a una expansión más amplia de Aerodom para la temporada de invierno. El operador del aeropuerto capitalino anunció, en el mismo comunicado citado por el diario, la llegada de Air Canada entre Montreal y Santo Domingo desde el 10 de diciembre y de United Airlines entre Houston y Santo Domingo desde el 18 de diciembre.

Vista aérea de una plaza urbana con una columna alta, edificios clásicos, multitud de personas, puestos de mercado y calles con coches y autobuses
Una vista aérea capta la bulliciosa Plaza Mignanelli en Roma, mostrando la histórica Columna de la Inmaculada Concepción, rodeada de transeúntes, puestos y vehículos en un día soleado.

El director general de Aerodom, Cyril Girot, señaló al medio que estas incorporaciones buscan fortalecer la conexión del país con mercados estratégicos y contribuir al turismo, los negocios y la actividad económica.

Con esos movimientos, Santo Domingo suma opciones frente a Punta Cana, que este verano concentró la mayor parte de las nuevas conexiones europeas, entre ellas un vuelo estacional de Iberojet desde Barcelona y el crecimiento de Air Europa hacia Madrid. La llegada de ITA Airways abriría, por primera vez, un enlace directo entre Italia y la capital dominicana.

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