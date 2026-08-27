Más de 200,000 jóvenes dejaron de ser “ninis” en República Dominicana, según el Banco Central

Cuatro estudiantes dominicanos interactúan en el patio de una universidad colonial, donde usan computadoras portátiles y cuadernos para sus actividades académicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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República Dominicana experimenta una transformación en el panorama juvenil tras conocerse que más de 200,000 jóvenes dejaron de ser “ninis” en los últimos cinco años y que la población de jóvenes entre 14 y 24 años que no estudian ni trabajan pasó de 28.3% en 2020 a 16.59% en el primer trimestre de 2026.

De acuerdo con la Presidencia de la República Dominicana, la evolución se vincula a políticas públicas enfocadas en la creación de empleo y en la expansión de la cobertura educativa. Entre 2019 y 2025, la tasa de desempleo juvenil bajó de 15.7% a 12.4%, según datos de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo del Banco Central.

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Ese descenso representa un movimiento estructural en el mercado laboral joven, donde la oferta educativa y la capacitación técnica fueron determinantes.

Los programas que explica el Gobierno

Oportunidad 14-24 figura entre las iniciativas más citadas por las autoridades. El programa, ejecutado por el Gabinete de Políticas Sociales, ya graduó a más de 35,000 jóvenes que previamente se encontraban fuera del sistema educativo o laboral.

Según declaraciones recogidas por la Presidencia de la República Dominicana, la coordinadora general del Gabinete de Políticas Sociales, Geanilda Vásquez, subrayó que la articulación de estrategias permitió revertir una tendencia de exclusión juvenil que afectó al país durante años.

Un grupo de jóvenes participa en un acto de la Presidencia de la República Dominicana, país donde informaron que la tasa de quienes no estudian ni trabajan bajó al 16,59%. (Presidencia de República Dominicana)

El crecimiento en la matrícula de educación secundaria, técnica y universitaria también. Actualmente, el bachillerato dominicano cuenta con más de 861,860 estudiantes registrados, de los cuales 98,485 optaron por la Modalidad Técnico Profesional. La expansión se complementa con la apertura de 47 nuevos centros de capacitación del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y ocho nuevos espacios del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA).

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El acceso a estudios superiores no se limita al sistema público tradicional. El programa Beca Tu Futuro permitió que decenas de miles de jóvenes accedieran a carreras universitarias, programas técnicos y formación internacional. La oferta se orienta cada vez más hacia las áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y a las competencias con mayor demanda entre los sectores productivos. Según la Presidencia de la República Dominicana, la selección de beneficiarios prioriza la empleabilidad y la vinculación con el desarrollo económico.

La validación de la Cepal

La articulación de políticas públicas y la coordinación institucional han sido ejes del discurso oficial. Alex Mordán, director ejecutivo de Oportunidad 14-24, y Luis Madera, viceministro de Seguimiento y Coordinación Gubernamental, invitaron a consultar el documento Entre la escuela y el trabajo, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que valida la reducción de la población “nini” a partir de una metodología independiente.

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Según este informe internacional mencionado por la Presidencia, República Dominicana se ubica a niveles comparables con Bolivia y Argentina en la reducción de jóvenes fuera del sistema educativo y del mercado laboral.

Un grupo de estudiantes universitarios de República Dominicana participa activamente en una clase presencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La apuesta por la formación técnica y la cobertura educativa se refleja en la infraestructura ampliada y en la diversificación de la oferta académica. Las extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) alcanzan cada vez más regiones del país, mientras que la formación técnica crece en paralelo con los sectores productivos nacionales. El gobierno sostiene que la tendencia es sostenible y que la reducción observada supera los estándares regionales.

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El balance que hace la Presidencia

El informe presentado por la Presidencia de la República Dominicana enfatiza que las políticas de inclusión y el seguimiento interinstitucional son necesarias para consolidar la integración juvenil. La evolución de los indicadores sociales y laborales se monitorea con fuentes nacionales y estudios internacionales, con el objetivo de mantener la tendencia positiva y replicar los modelos exitosos en otras áreas de política pública.