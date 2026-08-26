República Dominicana: El presidente Abinader recorre el Hogar de Ancianos San Francisco de Asís tras su remozamiento

Luis Abinader visitó el Hogar de Ancianos San Francisco de Asís en Santo Domingo tras el remozamiento de varios pabellones y la ampliación del área de Psiquiatría para Mujeres. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

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El presidente Luis Abinader visitó este miércoles el Hogar de Ancianos San Francisco de Asís, en Santo Domingo, después del remozamiento de varios pabellones y de la ampliación del área de Psiquiatría para Mujeres, una intervención orientada a mejorar la atención y el bienestar de los 186 adultos mayores que residen en el centro.

Las obras incluyeron el gimnasio, espacios de atención especial, enfermería y habitaciones, además del área de Psiquiatría para Mujeres. Los trabajos fueron ejecutados por el Ministerio Administrativo de la Presidencia, encabezado por Andrés Bautista, en las instalaciones ubicadas en el kilómetro 12 de la carretera Sánchez.

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Durante el recorrido, el mandatario compartió con los residentes y conoció los servicios que reciben, así como las mejoras incorporadas en distintas áreas del hogar. En la visita también estuvo el director ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), Demetrio Antonio Vicente, junto con otras autoridades y representantes vinculados a la obra.

El remozamiento abarcó pabellones, habitaciones y el área de psiquiatría para mujeres

Abinader agradeció la labor de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, congregación a cargo del cuidado de los residentes. “El país les agradece. Yo quisiera multiplicarlas por 100 para que nos ayuden más con esa vocación de amor y de servicio que tienen con los envejecientes”, dijo.

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La intervención en el Hogar de Ancianos San Francisco de Asís buscó mejorar la atención y el bienestar de los 186 adultos mayores que residen en el centro. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El presidente sostuvo además que el alcance de la intervención supera su costo por el efecto que tiene sobre los residentes. “Estas son obras que tienen una inversión, pero cuyos resultados realmente sobrepasan por cien la inversión que tienen en términos de la calidad de vida que añaden a estos dominicanos y dominicanas”, afirmó.

La directora del hogar, madre Eugenia López Rodríguez, agradeció al presidente por haber impulsado los trabajos tras conocer la situación del centro. Señaló que la intervención respondió a la necesidad de dignificar los espacios destinados a los mayores.

“Esto fue posible gracias al gesto generoso del señor presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, quien empatizó al ver la necesidad urgente de dignificar los espacios de nuestros mayores”, expresó la religiosa. También definió las obras como un avance para garantizar atención integral en instalaciones acordes con las necesidades de los residentes.

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La dirección del centro y autoridades eclesiásticas valoraron la intervención oficial

López Rodríguez también reconoció la gestión del ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, por asegurar la continuidad de los trabajos. Agradeció además el aporte de la Constructora Hageco, de Michel El-Hage, y de su equipo de ingenieros, arquitectos y trabajadores.

La obra fue ejecutada por esa empresa constructora con participación de su personal técnico y operativo. La ampliación y el remozamiento estuvieron dirigidos a ofrecer servicios en condiciones más adecuadas para los adultos mayores del centro.

Las obras incluyeron el gimnasio, espacios de atención especial, enfermería, habitaciones y el área de Psiquiatría para Mujeres del hogar de ancianos. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo, destacó la disposición de Abinader desde que conoció las necesidades del hogar. Añadió que, cuando se le solicitó la visita, el mandatario expresó interés en acudir de manera discreta para conocer personalmente la situación del lugar.

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La bendición de las áreas remozadas estuvo a cargo de monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, arzobispo coadjutor de Santo Domingo. El prelado destacó la importancia de atender las necesidades de los adultos mayores y la solidaridad mostrada por el gobierno en esta intervención.