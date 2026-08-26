República Dominicana

República Dominicana: El presidente Abinader recorre el Hogar de Ancianos San Francisco de Asís tras su remozamiento

La intervención incluyó la ampliación de la unidad de salud mental para mujeres y la mejora de varios pabellones, con el objetivo de reforzar la asistencia y el bienestar de 186 residentes en Santo Domingo

Luis Abinader visitó el Hogar de Ancianos San Francisco de Asís en Santo Domingo tras el remozamiento de varios pabellones y la ampliación del área de Psiquiatría para Mujeres. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
Luis Abinader visitó el Hogar de Ancianos San Francisco de Asís en Santo Domingo tras el remozamiento de varios pabellones y la ampliación del área de Psiquiatría para Mujeres. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
Guardar

El presidente Luis Abinader visitó este miércoles el Hogar de Ancianos San Francisco de Asís, en Santo Domingo, después del remozamiento de varios pabellones y de la ampliación del área de Psiquiatría para Mujeres, una intervención orientada a mejorar la atención y el bienestar de los 186 adultos mayores que residen en el centro.

Las obras incluyeron el gimnasio, espacios de atención especial, enfermería y habitaciones, además del área de Psiquiatría para Mujeres. Los trabajos fueron ejecutados por el Ministerio Administrativo de la Presidencia, encabezado por Andrés Bautista, en las instalaciones ubicadas en el kilómetro 12 de la carretera Sánchez.

PUBLICIDAD

Durante el recorrido, el mandatario compartió con los residentes y conoció los servicios que reciben, así como las mejoras incorporadas en distintas áreas del hogar. En la visita también estuvo el director ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), Demetrio Antonio Vicente, junto con otras autoridades y representantes vinculados a la obra.

El remozamiento abarcó pabellones, habitaciones y el área de psiquiatría para mujeres

Abinader agradeció la labor de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, congregación a cargo del cuidado de los residentes. “El país les agradece. Yo quisiera multiplicarlas por 100 para que nos ayuden más con esa vocación de amor y de servicio que tienen con los envejecientes”, dijo.

PUBLICIDAD

La intervención en el Hogar de Ancianos San Francisco de Asís buscó mejorar la atención y el bienestar de los 186 adultos mayores que residen en el centro. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
La intervención en el Hogar de Ancianos San Francisco de Asís buscó mejorar la atención y el bienestar de los 186 adultos mayores que residen en el centro. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El presidente sostuvo además que el alcance de la intervención supera su costo por el efecto que tiene sobre los residentes. “Estas son obras que tienen una inversión, pero cuyos resultados realmente sobrepasan por cien la inversión que tienen en términos de la calidad de vida que añaden a estos dominicanos y dominicanas”, afirmó.

La directora del hogar, madre Eugenia López Rodríguez, agradeció al presidente por haber impulsado los trabajos tras conocer la situación del centro. Señaló que la intervención respondió a la necesidad de dignificar los espacios destinados a los mayores.

“Esto fue posible gracias al gesto generoso del señor presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, quien empatizó al ver la necesidad urgente de dignificar los espacios de nuestros mayores”, expresó la religiosa. También definió las obras como un avance para garantizar atención integral en instalaciones acordes con las necesidades de los residentes.

La dirección del centro y autoridades eclesiásticas valoraron la intervención oficial

López Rodríguez también reconoció la gestión del ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, por asegurar la continuidad de los trabajos. Agradeció además el aporte de la Constructora Hageco, de Michel El-Hage, y de su equipo de ingenieros, arquitectos y trabajadores.

La obra fue ejecutada por esa empresa constructora con participación de su personal técnico y operativo. La ampliación y el remozamiento estuvieron dirigidos a ofrecer servicios en condiciones más adecuadas para los adultos mayores del centro.

Las obras incluyeron el gimnasio, espacios de atención especial, enfermería, habitaciones y el área de Psiquiatría para Mujeres del hogar de ancianos. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
Las obras incluyeron el gimnasio, espacios de atención especial, enfermería, habitaciones y el área de Psiquiatría para Mujeres del hogar de ancianos. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo, destacó la disposición de Abinader desde que conoció las necesidades del hogar. Añadió que, cuando se le solicitó la visita, el mandatario expresó interés en acudir de manera discreta para conocer personalmente la situación del lugar.

La bendición de las áreas remozadas estuvo a cargo de monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, arzobispo coadjutor de Santo Domingo. El prelado destacó la importancia de atender las necesidades de los adultos mayores y la solidaridad mostrada por el gobierno en esta intervención.

Temas Relacionados

Luis AbinaderSanto DomingoAdultos mayoresAncianosRepública Dominicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Niño golpea fuerte: ¿por qué se están secando los cuerpos de agua en El Salvador?

El impacto de El Niño se refleja en la baja de los principales humedales y ríos del oriente, según datos y testimonios recogidos por especialistas en meteorología

El Niño golpea fuerte: ¿por qué se están secando los cuerpos de agua en El Salvador?

Partido político expulsa a un dirigente tras declararse culpable de la desaparición de un periodista de Guatemala

La decisión dejó sin efecto su actividad dentro de la agrupación, luego de que un juzgado de Mayor Riesgo D le impusiera dos años conmutables por entorpecer las pesquisas del caso Milton Orellana

Partido político expulsa a un dirigente tras declararse culpable de la desaparición de un periodista de Guatemala

El peor escondite: presunto ladrón queda atrapado en una fosa de 8 metros llena de excremento en Masaya, Nicaragua

El sospechoso quedó inmovilizado en el fondo de una estructura sanitaria, cubierto de heces y sin poder salir, hasta que socorristas y habitantes del sector lograron extraerlo durante un operativo en Masaya

El peor escondite: presunto ladrón queda atrapado en una fosa de 8 metros llena de excremento en Masaya, Nicaragua

Costa Rica descarta aumento en tarifas eléctricas para lo que resta de 2026

La Aresep archivó el estudio tarifario extraordinario que podía modificar el costo de la electricidad entre septiembre y diciembre, después de analizar información técnica y financiera suministrada por el ICE.

Costa Rica descarta aumento en tarifas eléctricas para lo que resta de 2026

Condenado por narcotráfico en EE.UU. y absuelto por lavado de activos en Honduras, así volvió “Chande” Ardón a Copán

Alexander “Chande” Ardón volvió a El Paraíso, Copán, después de ser absuelto en Honduras por lavado de activos. Su llegada, un día después del fallo, estuvo marcada por una multitud que lo recibió con globos, abrazos y aplausos, en contraste con su pasado judicial en Estados Unidos

Condenado por narcotráfico en EE.UU. y absuelto por lavado de activos en Honduras, así volvió “Chande” Ardón a Copán

TECNO

Qué revisar en una lavadora y nevera tras un temblor para evitar fugas de agua y gas

Qué revisar en una lavadora y nevera tras un temblor para evitar fugas de agua y gas

La IA avanza en Perú, pero las empresas enfrentan un reto clave: mejorar su infraestructura tecnológica

Por qué no recibí la alerta de sismo en Android durante el fuerte temblor en Colombia

Usa el propio chat de WhatsApp como un espacio privado y seguro para guardar información

América Latina en el centro de la estrategia tecnológica de la industria aumotriz: electrificación y seguridad

ENTRETENIMIENTO

Netflix le pone título al regreso de Brad Pitt como Cliff Booth en la secuela de “Once Upon a Time in Hollywood”

Netflix le pone título al regreso de Brad Pitt como Cliff Booth en la secuela de “Once Upon a Time in Hollywood”

Dónde ver las películas más icónicas de Tim Curry en streaming

Cuáles son las 10 películas más taquilleras de 2026

Así nació “I Will Always Love You”, la icónica canción de Dolly Parton que Whitney Houston inmortalizó en ‘El guardaespaldas’

‘Yellow Mirror’: así es el nuevo episodio de ‘Los Simpson’ que parodia a ‘Black Mirror’

MUNDO

Hasta 70 barcos hacen cola frente al Danubio; atascos ralentizan exportación de granos de Ucrania

Hasta 70 barcos hacen cola frente al Danubio; atascos ralentizan exportación de granos de Ucrania

La sequía amenaza la cosecha de papas en Bélgica y pone en jaque el plato más popular del país

Unos arqueólogos rusos hallaron en Kolomna un tesoro con más de 2.600 monedas de plata del siglo XV

Francia militariza el control migratorio en Mayotte con drones e inteligencia artificial

El Gobierno de Bélgica decretó una emergencia nacional por la ola de tiroteos narco en Bruselas