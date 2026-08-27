El petróleo Brent subió a 89,70 dólares y cortó tres jornadas de pérdidas

El precio del crudo Brent subió a 89,70 dólares por barril y cortó tres sesiones de bajas por el freno en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y la tensión en el estrecho de Ormuz. EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

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El precio del crudo Brent cerró el jueves en 89,70 dólares por barril, un alza del 2,12% que interrumpió tres sesiones consecutivas de pérdidas, impulsada por el estancamiento de las negociaciones entre Washington y Teherán y la persistente tensión en el estrecho de Ormuz. Su referente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), avanzó un 1,58%, hasta los 83,53 dólares por barril, con entrega en octubre.

El repunte se produjo luego de que The Wall Street Journal publicara que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene interés en retomar los términos del memorándum de entendimiento alcanzado con Irán en junio. El artículo, que citó a fuentes familiarizadas con el asunto, señaló que el Gobierno Trump comunicó en repetidas ocasiones a los mediadores su rechazo a reactivar ese acuerdo, lo que complica los esfuerzos diplomáticos de esta semana para reanudar el diálogo.

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La Casa Blanca confirmó este jueves que no mantiene negociaciones activas con la República Islámica y que esa postura se mantendrá hasta que Trump considere que Irán muestra una disposición definitiva para sentarse a la mesa. “La falta de avances en las negociaciones, unida a unos flujos que siguen restringidos, podría haber provocado un ajuste de las perspectivas del mercado”, señaló el analista de UBS Giovanni Staunovo.

El primer ministro de Qatar visitó Teherán con el objetivo de relanzar las conversaciones diplomáticas para poner fin al conflicto, en vísperas de que se cumplan seis meses de guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Durante ese encuentro, el máximo responsable de seguridad iraní, Mohsen Rezaei, advirtió que Teherán atacaría los intereses militares y económicos de Washington si este iniciaba “maniobras hostiles” contra la república islámica.

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El mercado también reaccionó a la situación sobre el terreno en el estrecho de Ormuz, donde un buque fue alcanzado por un “proyectil desconocido” que provocó un incendio a bordo, según anunció la agencia marítima británica UKMTO a última hora del miércoles. Irán y Omán llevan semanas negociando un acuerdo marco para establecer un “corredor temporal” en la vía e incluir disposiciones para una operación de desminado.

El WTI avanzó hasta 83,53 dólares por barril en un mercado de petróleo atento al conflicto con Irán y a los riesgos sobre el suministro. EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Trump afirmó esta semana que Ormuz está abierto y completamente desminado, declaración que Irán desmintió. En Ciudad de México, el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), el panameño Arsenio Domínguez, pidió este jueves a las navieras que “eviten” transitar por esa ruta, según declaraciones recogidas por EFE.

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“Los datos sobre el flujo marítimo siguen indicando que el tráfico a través del estrecho representa solo una fracción de los niveles previos a la guerra”, señaló David Morrison, analista de la firma Trade Nation. Estados Unidos sostiene que diez millones de barriles salen diariamente del estrecho, aunque numerosos expertos consideran que se trata de una cifra sobreestimada.

Los participantes del mercado también monitorean los niveles de las reservas mundiales de crudo “a medida que los países agotan sus reservas”, apuntó Morrison. Las reservas estratégicas de petróleo (REP) de Estados Unidos se encuentran en su nivel más bajo desde noviembre de 1982, consecuencia de los esfuerzos del gobierno por mitigar las interrupciones de suministro derivadas del conflicto en Oriente Medio.

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La Casa Blanca confirmó que no mantiene negociaciones activas con Irán y condicionó cualquier diálogo a una decisión de Donald Trump. EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

En el frente ruso, un ataque a una de las refinerías más grandes de Rusia, propiedad del grupo Lukoil, provocó un incendio el miércoles, según medios ucranianos, un factor adicional que el analista Phil Flynn, de The Price Futures Group, señaló como foco de atención del mercado.

Según un artículo reciente de Axios que cita a funcionarios estadounidenses, el gobierno interino de Venezuela podría otorgar a Washington acceso a varios de sus yacimientos petrolíferos, consolidando el regreso de las grandes petroleras estadounidenses al país sudamericano. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.