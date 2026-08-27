Rusia se vio obligada a recortar el gasto tras quedarse sin efectivo

Rusia impuso restricciones de gasto y un régimen de austeridad tras una crisis de liquidez vinculada al costo de la guerra en Ucrania (Reuters)

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Rusia impuso severas restricciones de gasto tras una crisis de liquidez en abril que expuso el creciente costo de su guerra en Ucrania, según personas familiarizadas con la situación.

Se implementó un régimen de austeridad estricto después de que el ministro de Finanzas, Anton Siluanov, advirtiera al primer ministro, Mijaíl Mishustin, que ese mes no habría suficiente efectivo para realizar todos los pagos necesarios a tiempo, ya que los saldos del presupuesto federal del Tesoro cayeron a un negativo de 5,5 billones de rublos (65.300 millones de dólares), según fuentes cercanas al gobierno que pidieron no ser identificadas porque la información no es pública.

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Aunque las tensiones de liquidez han sido un problema desde principios de 2026, la presión alcanzó su punto máximo en abril, incluso cuando los ingresos petroleros de Rusia subieron al nivel más alto en seis meses a raíz del aumento de los precios de la energía por la crisis en Irán.

Un saldo presupuestario negativo en la cuenta única del Tesoro federal es muy inusual, según el ex viceministro de Finanzas Oleg Vyugin. Durante muchos años, el gobierno mantuvo saldos positivos de efectivo para que el gasto presupuestario se financiara sin inconvenientes, indicó al ser consultado sobre los procesos habituales en el ministerio.

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“El Tesoro ha invertido tradicionalmente los fondos temporalmente ociosos en diversos instrumentos financieros como parte de su gestión de liquidez”, explicó. “Esa ha sido la práctica estándar durante décadas”.

Aunque la situación presenta dificultades para el gobierno, no es crítica, ya que el presupuesto puede seguir financiando el gasto en la guerra durante varios años más, según las mismas fuentes.

Las medidas de austeridad desde abril redujeron 35% la financiación de áreas fuera de la guerra, salarios públicos y militares, programas sociales, apoyo regional y deuda (EFE/EPA/STRINGER)

Bloomberg informó previamente que los responsables de políticas del Ministerio de Finanzas y el banco central advirtieron al Kremlin que el gasto bélico iba por un camino insostenible, lo que evidencia desacuerdos internos mientras los funcionarios de defensa presionan por fondos adicionales.

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Las advertencias financieras surgen mientras Ucrania golpea a Rusia con ataques de drones de largo alcance en su territorio, incluidos ataques a Moscú e instalaciones energéticas.

El presidente Vladimir Putin ha minimizado el impacto de los ataques ucranianos en la economía rusa, y el Kremlin se prepara ahora para intensificar sus ataques contra Ucrania.

Ante la creciente presión sobre el presupuesto ruso, el gobierno ha recortado otros compromisos de gasto para preservar liquidez y contener el déficit federal.

El Kremlin depende cada vez más de una deuda interna costosa para financiar la guerra en Ucrania, mientras las proyecciones anticipan un déficit mayor en 2027 (EFE)

Las medidas de austeridad vigentes desde abril provocaron recortes del 35% en la financiación de áreas presupuestarias fuera del gasto en la guerra, salarios de empleados públicos y militares, programas sociales, apoyo a autoridades regionales y servicios de deuda gubernamental.

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El gobierno también ordenó a las agencias federales que prepararan una reducción del 15% en el personal y postergaran todo gasto no esencial, según estas fuentes.

Los servicios de prensa del gobierno y del Ministerio de Finanzas no respondieron a las solicitudes de comentarios.

El problema de liquidez surgió a medida que el déficit fiscal de Rusia se amplía pese a los ingresos extraordinarios por energía derivados de la crisis con Irán en el Estrecho de Ormuz. El déficit presupuestario aumentó a 6,5 billones de rublos (77.200 millones de dólares), equivalente al 2,8% del producto interno bruto de Rusia, muy por encima del objetivo del 1,6% establecido para 2026 en la ley de presupuesto.

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El Ministerio de Finanzas atribuyó el aumento en parte a la concentración de algunos gastos al inicio del año. Aun así, en junio los legisladores rusos aprobaron rápidamente enmiendas que permiten al gobierno aumentar el gasto sin las aprobaciones requeridas anteriormente para revisar el presupuesto.

Según las últimas proyecciones internas del ministerio, es poco probable que el déficit se reduzca para fin de año y podría ampliarse aún más. El desbalance se proyecta en un rango de entre el 3,2% y el 3,8% del PIB para 2027, según las fuentes.

El límite superior de esta previsión llevaría el déficit ruso de 2026 al nivel alcanzado en 2020 durante la pandemia de Covid-19.

Rusia también está acumulando una deuda interna costosa, ya que el Kremlin depende cada vez más del endeudamiento para financiar la guerra, que ya transita su quinto año sin perspectivas de finalización.

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Las medidas de austeridad han permitido hasta ahora que Rusia evite el incremento del déficit previsto en abril, cuando evaluaciones internas proyectaban que la brecha presupuestaria alcanzaría los 9 billones de rublos (107.000 millones de dólares), o el 3,8% del PIB, para finales de junio.

(Bloomberg)