Madre hondureña queda devastada tras ser separada de sus cinco hijos por video de tiktok

María Leila Guillén, madre de cinco hijos, atraviesa una delicada situación de salud mientras familiares piden que los menores regresen con su familia. (FOTO: Hoy Mismo)

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Una familia hondureña vive momentos de angustia luego de que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf)trasladara a cinco menores de edad que permanecían junto a su madre, María Leila Guillén, después de que en TikTok se viralizaran videos relacionados con las condiciones en las que vivían.

El caso comenzó a ganar notoriedad en redes sociales cuando fueron difundidas imágenes de la familia con la intención de solicitar ayuda para Guillén, quien, de acuerdo con sus familiares, se encuentra enferma desde febrero y presenta serias dificultades para realizar algunas actividades cotidianas.

Sin embargo, posteriormente circuló otro video en el que se aseguraba que los menores permanecían solos, sufrían hambre y estarían en condiciones de desnutrición, afirmaciones que familiares y vecinos rechazan.

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Tras la difusión de las grabaciones, personal de la Senaf, acompañado por agentes policiales, llegó hasta la vivienda y posteriormente trasladó a los cinco niños.

En un video publicado en TikTok, un creador de contenido expuso la situación de una familia en Cofradía, Cortés, y pidió ayuda para una niña de 10 años que cuida a sus cuatro hermanos mientras su madre enfrenta problemas de salud. (FOTO: Hoy Mismo)

Una hermana de María relató durante una entrevista que, cuando llegó a la vivienda, ya se encontraban en el lugar autoridades y personal relacionado con la protección de la niñez.

Según explicó, desde ese momento manifestó que estaba dispuesta a hacerse responsable de sus sobrinos mientras su hermana se recuperaba.

“Yo me puedo hacer responsable de ellos porque son mis sobrinos, para mientras mi hermana se cure”, relató la mujer.

Inicialmente, aseguró, le indicaron que esa posibilidad podía ser considerada. Sin embargo, posteriormente le comunicaron que los niños serían trasladados.

La tía también señaló que en un primer momento le dijeron que los menores serían llevados para recibir una evaluación médica.

“Me dijeron que los iban a llevar a que los examinara un doctor, pero en ningún momento me dijeron que se los iban a llevar para San Pedro”, afirmó.

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Asimismo, sostuvo que no recibió documentación relacionada con el procedimiento.

“No me dieron ningún papel”, manifestó.

Hasta el momento, en la información proporcionada por la familia no se ha detallado cuál fue la resolución administrativa específica mediante la cual se determinó el traslado de los menores.

Los cinco hijos de María Leila Guillén fueron trasladados por la Senaf luego de que varios videos sobre la situación de la familia se viralizaran en TikTok. (FOTO: Hoy Mismo)

Familia niega que los niños estuvieran abandonados

Los familiares también rechazaron las versiones difundidas en redes sociales que señalaban que los cinco menores no tenían padre o permanecían completamente abandonados.

Según explicaron, el padre de los niños trabaja como albañil y se encontraba laborando cuando se produjo la intervención.

“Sí tiene papá y el padre trabaja”, aseguró una de las personas cercanas a la familia durante la entrevista.

La hermana de María explicó que la situación familiar se complicó después de que la mujer enfermara meses atrás.

De acuerdo con su relato, son pocos los familiares disponibles para colaborar permanentemente con el cuidado de los menores, por lo que la hija mayor ayudaba a su madre con sus hermanos pequeños.

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Familiares y vecinos también negaron que los menores presentaran desnutrición, aunque reconocieron que la familia vive en condiciones económicas precarias.

María Leila Guillén atraviesa una delicada situación de salud y sus familiares aseguran que la Senaf trasladó a sus cinco hijos después de que se viralizaran videos sobre las condiciones en las que vivían. Una tía se ofrece a hacerse responsable de los menores mientras la mujer se recupera. (VIDEO CORTESÍA: HOY MISMO)

Según los testimonios recogidos, María, su pareja y sus hijos residían en un pequeño cuarto por el que pagaban unos 600 lempiras de alquiler.

Tras conocerse el caso en TikTok, varias personas comenzaron a movilizarse para llevar alimentos, camas, sábanas y otros insumos a la familia.

Incluso, personas que participaban en la entrega de ayuda indicaron que se analizaba la posibilidad de construir una vivienda para la familia y apoyar al padre con un pequeño negocio, con el objetivo de que pudiera permanecer más cerca de sus hijos.

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Sin embargo, cuando parte de la ayuda llegó hasta el lugar, los menores ya habían sido trasladados.

“Íbamos con una sorpresa para llevarles comida a los niños y cuando llegamos ya no estaban”, relató Vanessa Reyes, quien se identificó como representante del patronato de la comunidad.

La familia aseguró que el traslado de los menores ha afectado profundamente a María.

Su hermana manifestó que, desde que se llevaron a sus hijos, la mujer habría dejado de comer y presenta un fuerte impacto emocional.

“Anoche no durmió, no ha comido. Eso es lo que me preocupa”, afirmó.

Durante la entrevista, María permaneció junto a sus familiares, pero tuvo dificultades para expresarse.

Las personas presentes insistieron en que la prioridad debería ser brindarle asistencia médica y apoyo a la familia para garantizar el bienestar de los menores.

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Vecinos y personas de buen corazón llegaron hasta la vivienda de María Leila Guillén para entregar alimentos, camas, ropa y otras donaciones destinadas a apoyar a la madre y sus cinco hijos. (FOTO: Hoy Mismo)

Familia pide a Senaf que entregue los niños a una tía

La hermana de María reiteró públicamente que está dispuesta a asumir temporalmente el cuidado de los cinco niños.

“Yo me hago responsable de cuidar a mis sobrinos. Lo que necesito es que me los entreguen”, expresó.

Según los testimonios, entre los cinco menores se encuentra una bebé de apenas dos meses de edad, además de otros niños pequeños.

Vecinos y representantes comunitarios se sumaron al llamado para que la Senaf evalúe la posibilidad de que permanezcan con familiares mientras su madre recibe atención y logra recuperarse.

El caso ha provocado reacciones después de su difusión en redes sociales, donde inicialmente se buscaba conseguir ayuda para la familia y posteriormente surgieron cuestionamientos sobre las condiciones en las que vivían los menores.

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Por ahora, los familiares esperan una respuesta de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia sobre el futuro de los cinco niños y mantienen su petición de que puedan regresar con su círculo familiar bajo el cuidado de su tía.