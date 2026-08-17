República Dominicana: inauguran los Juegos Juan Pablo Duarte 2026 en Nueva York, evento que congregará a más de 2,000 atletas

La ceremonia inaugural de los Juegos Juan Pablo Duarte New York 2026 reunió en la Escuela George Washington a la comunidad dominicana de Nueva York, New Jersey y Connecticut. (Foto: Comité Olímpico Dominicano)

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La ceremonia inaugural de los Juegos Juan Pablo Duarte New York 2026 tuvo lugar en la Escuela George Washington, reuniendo a una amplia representación de la comunidad dominicana residente en Nueva York, así como invitados de New Jersey y Connecticut.

El acto, encabezado por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, estuvo marcado por un ambiente festivo y la participación de cientos de asistentes provenientes de Brooklyn, Bronx, Manhattan y Queens.

Durante la inauguración, Kelvin Cruz subrayó el entusiasmo de los atletas y la importancia de estos juegos como vía para fortalecer la conexión entre la República Dominicana y su diáspora.

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Según sus palabras, “es la segunda vez que hacemos justicia trayendo estos juegos a Nueva York, con el apoyo del presidente Luis Abinader”, y llamó a renovar el compromiso con los valores patrios.

En el evento, Cruz agradeció la colaboración del Consulado Dominicano en Nueva York, el Index, el Banco de Reservas y los organizadores Evaristo Madrigal, Roberto Rojas y Pedro Pablo Pérez. También se reconoció la labor de Garibaldy Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano; Luisín Mejía, presidente de Centro Caribe Sports; y José Monegro, presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, afirmó que los Juegos Juan Pablo Duarte fortalecen el vínculo entre la República Dominicana y su diáspora en Nueva York. (Foto: Comité Olímpico Dominicano)

Uno de los homenajes destacados estuvo dirigido a Felicia Candelario, exvelocista e inmortal del deporte dominicano, y al doctor José Joaquín Puello Herrera, expresidente del Comité Olímpico Dominicano, quien no pudo asistir por motivos ajenos a su voluntad.

Candelario, tras recibir el reconocimiento, expresó su confianza en la juventud y recordó su participación en diversas competencias internacionales.

La inauguración incluyó el desfile de los atletas y la presencia de figuras tradicionales dominicanas, como los Diablos Cojuelos de Santiago y Alibaba, además de una presentación artística del merenguero típico Krisspy. El ambiente cultural y deportivo estuvo presente a lo largo de toda la actividad.

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Participaron en la ceremonia el congresista dominicano en Estados Unidos, Adriano Espaillat, la concejal del Distrito 10 de Nueva York, Carmen de la Rosa, y el presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, Américo Celado, entre otros dirigentes, empresarios, invitados especiales y miembros de la prensa.

Los Juegos Juan Pablo Duarte 2026 se disputarán hasta el 23 de agosto con 2,000 atletas y competencias en 22 disciplinas para promover la integración, la convivencia y la identidad cultural. (Foto: Comité Olímpico Dominicano)

El acto incluyó mensajes de bienvenida de Evaristo Madrigal, junto a intervenciones de Roberto Rojas, Adriano Espaillat, Garibaldy Bautista y Luis Mejía Oviedo. El cónsul Jesús Vásquez también dirigió unas palabras y entregó una placa de reconocimiento al ministro Cruz por su apoyo al deporte en la diáspora.

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Uno de los momentos más destacados fue el juramento deportivo, realizado por la joven voleibolista Luna Polanco Cruz, quien animó a sus compañeros a competir con respeto, disciplina y espíritu de hermandad.

Los Juegos Juan Pablo Duarte 2026 se llevarán a cabo hasta el 23 de agosto, con competencias en 22 disciplinas deportivas. Participarán 2,000 atletas de diferentes edades, clubes y organizaciones deportivas de la comunidad dominicana en Nueva York y otros estados. Las disciplinas incluyen ajedrez, atletismo, arco y flecha, baloncesto, béisbol, billar, boliche, ciclismo, damas, dominó, fútbol, futkey, judo, karate, lacrosse, lucha, rigoball, softbol, tenis de campo, tenis de mesa, vitilla y voleibol.

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El objetivo de los Juegos Juan Pablo Duarte es fomentar la integración, la convivencia y los lazos entre la República Dominicana y su diáspora, a través de la práctica deportiva y el fortalecimiento de la identidad cultural. El evento combina deporte, cultura y tradición, reuniendo a la comunidad en un espacio común de celebración y encuentro.