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República Dominicana: inauguran los Juegos Juan Pablo Duarte 2026 en Nueva York, evento que congregará a más de 2,000 atletas

La programación contempla competencias en 22 disciplinas deportivas y actividades culturales, en una cita que unirá a la diáspora dominicana hasta el 23 de agosto

La ceremonia inaugural de los Juegos Juan Pablo Duarte New York 2026 reunió en la Escuela George Washington a la comunidad dominicana de Nueva York, New Jersey y Connecticut. (Foto: Comité Olímpico Dominicano)
La ceremonia inaugural de los Juegos Juan Pablo Duarte New York 2026 reunió en la Escuela George Washington a la comunidad dominicana de Nueva York, New Jersey y Connecticut. (Foto: Comité Olímpico Dominicano)
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La ceremonia inaugural de los Juegos Juan Pablo Duarte New York 2026 tuvo lugar en la Escuela George Washington, reuniendo a una amplia representación de la comunidad dominicana residente en Nueva York, así como invitados de New Jersey y Connecticut.

El acto, encabezado por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, estuvo marcado por un ambiente festivo y la participación de cientos de asistentes provenientes de Brooklyn, Bronx, Manhattan y Queens.

Durante la inauguración, Kelvin Cruz subrayó el entusiasmo de los atletas y la importancia de estos juegos como vía para fortalecer la conexión entre la República Dominicana y su diáspora.

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Según sus palabras, “es la segunda vez que hacemos justicia trayendo estos juegos a Nueva York, con el apoyo del presidente Luis Abinader”, y llamó a renovar el compromiso con los valores patrios.

En el evento, Cruz agradeció la colaboración del Consulado Dominicano en Nueva York, el Index, el Banco de Reservas y los organizadores Evaristo Madrigal, Roberto Rojas y Pedro Pablo Pérez. También se reconoció la labor de Garibaldy Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano; Luisín Mejía, presidente de Centro Caribe Sports; y José Monegro, presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, afirmó que los Juegos Juan Pablo Duarte fortalecen el vínculo entre la República Dominicana y su diáspora en Nueva York. (Foto: Comité Olímpico Dominicano)
El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, afirmó que los Juegos Juan Pablo Duarte fortalecen el vínculo entre la República Dominicana y su diáspora en Nueva York. (Foto: Comité Olímpico Dominicano)

Uno de los homenajes destacados estuvo dirigido a Felicia Candelario, exvelocista e inmortal del deporte dominicano, y al doctor José Joaquín Puello Herrera, expresidente del Comité Olímpico Dominicano, quien no pudo asistir por motivos ajenos a su voluntad.

Candelario, tras recibir el reconocimiento, expresó su confianza en la juventud y recordó su participación en diversas competencias internacionales.

La inauguración incluyó el desfile de los atletas y la presencia de figuras tradicionales dominicanas, como los Diablos Cojuelos de Santiago y Alibaba, además de una presentación artística del merenguero típico Krisspy. El ambiente cultural y deportivo estuvo presente a lo largo de toda la actividad.

Participaron en la ceremonia el congresista dominicano en Estados Unidos, Adriano Espaillat, la concejal del Distrito 10 de Nueva York, Carmen de la Rosa, y el presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, Américo Celado, entre otros dirigentes, empresarios, invitados especiales y miembros de la prensa.

Los Juegos Juan Pablo Duarte 2026 se disputarán hasta el 23 de agosto con 2,000 atletas y competencias en 22 disciplinas para promover la integración, la convivencia y la identidad cultural. (Foto: Comité Olímpico Dominicano)
Los Juegos Juan Pablo Duarte 2026 se disputarán hasta el 23 de agosto con 2,000 atletas y competencias en 22 disciplinas para promover la integración, la convivencia y la identidad cultural. (Foto: Comité Olímpico Dominicano)

El acto incluyó mensajes de bienvenida de Evaristo Madrigal, junto a intervenciones de Roberto Rojas, Adriano Espaillat, Garibaldy Bautista y Luis Mejía Oviedo. El cónsul Jesús Vásquez también dirigió unas palabras y entregó una placa de reconocimiento al ministro Cruz por su apoyo al deporte en la diáspora.

Uno de los momentos más destacados fue el juramento deportivo, realizado por la joven voleibolista Luna Polanco Cruz, quien animó a sus compañeros a competir con respeto, disciplina y espíritu de hermandad.

Los Juegos Juan Pablo Duarte 2026 se llevarán a cabo hasta el 23 de agosto, con competencias en 22 disciplinas deportivas. Participarán 2,000 atletas de diferentes edades, clubes y organizaciones deportivas de la comunidad dominicana en Nueva York y otros estados. Las disciplinas incluyen ajedrez, atletismo, arco y flecha, baloncesto, béisbol, billar, boliche, ciclismo, damas, dominó, fútbol, futkey, judo, karate, lacrosse, lucha, rigoball, softbol, tenis de campo, tenis de mesa, vitilla y voleibol.

El objetivo de los Juegos Juan Pablo Duarte es fomentar la integración, la convivencia y los lazos entre la República Dominicana y su diáspora, a través de la práctica deportiva y el fortalecimiento de la identidad cultural. El evento combina deporte, cultura y tradición, reuniendo a la comunidad en un espacio común de celebración y encuentro.

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