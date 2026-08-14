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El régimen de Corea del Norte amenazó con una respuesta militar “decisiva” ante los ejercicios conjuntos de EEUU y Seúl

Pyongyang calificó las maniobras como un “ensayo de guerra” y acusó a Washington y Corea del Sur de preparar una confrontación militar

El régimen de Corea del Norte amenazó con una respuesta militar “decisiva” ante los ejercicios conjuntos de EEUU y Seúl
El régimen de Corea del Norte amenazó con una respuesta militar “decisiva” ante los ejercicios conjuntos de EEUU y Seúl
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Corea del Norte cuestionó este viernes las maniobras militares que Estados Unidos y Corea del Sur harán en conjunto y sostuvo que fueron más provocadoras que las realizadas el año pasado, de acuerdo con medios estatales.

Ante esto, el régimen advirtió que responderá con un nuevo nivel de disuasión a los ejercicios militares Ulchi Freedom Shield que Estados Unidos y el Gobierno de Corea del Sur realizarán entre el 17 y el 27 de agosto.

La advertencia fue difundida por KCNA, agencia estatal norcoreana, que reprodujo una declaración de un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano. En ese mensaje, el funcionario sostuvo que la cooperación entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur avanzó hasta convertirse en una alianza nuclear y afirmó que el régimen responderá a cualquier aumento de la amenaza con un incremento equivalente de su capacidad de disuasión.

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Los ejercicios Ulchi Freedom Shield forman parte del calendario anual de defensa combinado entre Washington y el Gobierno de Corea del Sur. La edición de este año durará 11 días e incorporará prácticas orientadas a responder a drones, interferencias sobre sistemas de posicionamiento satelital y ciberataques, en función de los cambios que ambos aliados atribuyen a las capacidades militares norcoreanas.

Los ejercicios Ulchi Freedom Shield durarán 11 días e incluirán prácticas ante drones, interferencias satelitales y ciberataques (REUTERS/Kim Soo-hyeon)
Los ejercicios Ulchi Freedom Shield durarán 11 días e incluirán prácticas ante drones, interferencias satelitales y ciberataques (REUTERS/Kim Soo-hyeon)

Según lo informado sobre el operativo, participarán 18.000 soldados surcoreanos junto con efectivos estadounidenses desplegados en territorio surcoreano, donde el contingente de Estados Unidos asciende a 28.500 militares. Para Seúl y Washington, las maniobras tienen carácter defensivo y buscan reforzar la preparación conjunta frente a amenazas convencionales y nucleares.

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El coronel Ryan Donald, director de asuntos públicos del Comando de Fuerzas Combinadas, el Comando de las Naciones Unidas y las Fuerzas Estadounidenses en Corea explicó en una rueda de prensa de presentación, que el ejercicio fue diseñado en función de los cambios recientes en la guerra, con especial atención al uso cada vez mayor de sistemas no tripulados, herramientas de guerra electrónica y operaciones cibernéticas.

Por su parte, Pyongyang sostuvo que estos ejercicios fueron más provocadores que los del año pasado. La formulación elevó el tono de los pronunciamientos habituales con los que el régimen suele rechazar cada ronda de entrenamiento conjunto entre las fuerzas estadounidenses y surcoreanas.

La reacción de este viernes llegó después de otra señal militar emitida por Corea del Norte a comienzos de la semana. El régimen lanzó un misil balístico sobre el mar de Japón, en un movimiento interpretado como una muestra de rechazo previo al inicio de Ulchi Freedom Shield.

Corea del Norte lanzó un misil balístico sobre el mar de Japón antes del inicio de Ulchi Freedom Shield (KCNA via REUTERS)
Corea del Norte lanzó un misil balístico sobre el mar de Japón antes del inicio de Ulchi Freedom Shield (KCNA via REUTERS)

El nuevo ciclo de maniobras también quedará marcado por un elemento adicional. Portavoces vinculados a la preparación del ejercicio indicaron que el entrenamiento buscará contemplar un eventual enfrentamiento con tropas norcoreanas que pudieron adquirir experiencia reciente en el exterior, a partir del respaldo que Pyongyang dio a Rusia en la guerra contra Ucrania.

Esa mención introdujo una novedad en la planificación militar de los aliados, porque conectó la seguridad de la península con la experiencia obtenida por fuerzas norcoreanas en otro conflicto.

(Con información de AFP y Reuters)

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