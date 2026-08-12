El país más silencioso del mundo no está en Europa: el ranking que sorprende a los viajeros

La clasificación asignó notas sobre 100 y midió variables como ocupación humana, afluencia de visitantes, áreas protegidas y ruralidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Bután encabeza un nuevo índice de los países más silenciosos del mundo, una clasificación elaborada por la agencia internacional Go2Africa y difundida por Euronews que ordena a los Estados según variables como densidad de población, presión turística, infraestructura de transporte y superficie rural. El ranking deja otro dato fuerte: África concentra más de la mitad de los 25 primeros puestos.

La medición otorgó a cada país una nota sobre 100 para estimar su nivel de tranquilidad. Para construir esa puntuación, el estudio tomó en cuenta la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, la densidad de turistas, la proporción de territorio protegido, la extensión de áreas rurales y la presencia de vehículos, aeropuertos y líneas de tren.

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El resultado abre una lectura distinta del mapa turístico internacional. En vez de poner el foco en conectividad, servicios o volumen de visitantes, el informe instala al silencio como un criterio de comparación entre países y como una variable ligada al impacto de la actividad humana sobre el territorio.

Según detalló el medio el primer puesto de Bután se explica por la amplitud de sus zonas rurales y por una política que limita el turismo internacional mediante una tasa de desarrollo sostenible. Esa combinación reduce la llegada masiva de viajeros y preserva grandes áreas con baja intervención humana.

Cómo se armó el ranking

Una infografía de Infobae presenta el ranking global de países silenciosos y ruidosos que clasifica a Bután como el primero y a Singapur como el de mayor exposición al ruido (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio de Go2Africa reunió varios indicadores para calcular la puntuación final. Entre los principales figuran la densidad de población, la densidad turística, el porcentaje de superficie rural y la proporción de territorio protegido dentro de cada país.

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A esos factores se suman variables ligadas a las fuentes habituales de ruido. El informe consideró la densidad de vehículos a motor, la cantidad de aeropuertos y la extensión de las líneas ferroviarias, bajo la idea de que una mayor concentración de transporte e infraestructura reduce la posibilidad de sostener ambientes silenciosos.

Cada país recibió primero una nota parcial sobre 100 en distintos apartados. Después, esas calificaciones se integraron en una puntuación global de tranquilidad, que permitió ordenar a los territorios bajo una misma escala comparativa.

De acuerdo con Euronews, la metodología no parte de percepciones subjetivas sobre descanso o bienestar. El ranking usa indicadores objetivos sobre ocupación humana, conservación ambiental y movilidad, una base que explica por qué algunos destinos con fuerte imagen turística quedan relegados cuando el tránsito, la urbanización o la llegada de visitantes elevan la exposición al ruido.

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En el caso de Bután, el informe menciona más de 39.000 kilómetros cuadrados de montañas boscosas, valles en terrazas y altiplanos. Esa geografía, sumada al control sobre el flujo turístico, explica su ubicación en la cima de la tabla.

África domina entre los países más tranquilos

La lista incluye a Namibia, Botsuana, Zambia y Gabón en los primeros lugares, impulsados por baja urbanización, grandes áreas naturales y estrategias que limitan la masividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los datos más relevantes del ranking es el peso de África en los primeros lugares. Más de la mitad de los 25 países mejor ubicados pertenecen al continente, incluidos los puestos segundo, tercero, cuarto y quinto.

Namibia quedó en la segunda posición con apenas 3,83 habitantes por kilómetro cuadrado. El estudio también le atribuye una densidad de 0,67 turistas por kilómetro, una cifra baja que refuerza su perfil de escasa presión humana y turística.

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El informe agrega que en Namibia se encuentra el desierto del Namib, identificado como el más antiguo del mundo. Las grandes extensiones abiertas y la reducida urbanización ayudan a explicar por qué el país aparece entre los territorios con menor exposición al ruido, según el reporte publicado por Euronews.

El tercer puesto corresponde a Botsuana. De acuerdo con el análisis, esa ubicación responde en parte a una estrategia turística de “bajo volumen, alto valor”, orientada a limitar la masividad y sostener un modelo con menos visitantes sobre áreas naturales extensas.

Detrás aparecen Zambia y Gabón. En Zambia, el estudio remarca la gran proporción de territorio protegido. En Gabón, la referencia principal es la presencia de selva virgen sobre buena parte de su superficie, un rasgo asociado a baja intervención humana.

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Europa queda afuera y Asia aparece al tope entre los más ruidosos

El mejor ubicado del continente es Estonia en el puesto 34, seguida por Finlandia y Suecia, en un escenario marcado por alta población, fuerte turismo y redes densas de carreteras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ningún país de Europa logró ingresar entre los primeros 25 puestos. El mejor ubicado es Estonia, en el lugar 34. Luego figuran Finlandia, en el puesto 39, y Suecia, en el 40.

La explicación se vincula con factores estructurales del continente. Europa combina alta densidad de población, una fuerte afluencia de turistas y redes amplias de carreteras, trenes y conexiones aéreas. Ese entramado limita la existencia de áreas extensas con baja interferencia sonora sostenida.

En el extremo opuesto del índice aparecen los países más ruidosos, una lista encabezada por destinos de Asia. Singapur ocupa el primer puesto porque las zonas rurales representan solo el 30% de su superficie total.

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A ese dato se suma otro indicador de peso: 23.609 turistas por kilómetro cuadrado. Esa presión turística coloca a Singapur entre los territorios con mayor carga de visitantes del mundo y explica su posición en la cima del segmento más expuesto al ruido.

Singapur encabeza la lista de los países más ruidosos por su presión turística y poca ruralidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo lugar entre los países más ruidosos es para Maldivas. Aunque muchas de sus islas turísticas conservan entornos calmos, la capital, Malé, figura entre las zonas urbanas con mayor densidad poblacional del planeta, una condición que influye sobre el promedio nacional.

El tercer puesto corresponde a Barbados. El país cuenta con dos aeropuertos en un territorio pequeño y además registra una frecuencia elevada de tráfico de cruceros, dos factores que elevan la presión sonora.

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La comparación entre ambos extremos del ranking muestra que el silencio no depende solo de la imagen turística de un destino. También responde a datos concretos sobre territorio, conservación, población, movilidad e infraestructura, variables que reordenan la idea de desconexión real.