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El 98% de los casos de trata infantil detectados involucran medios digitales en República Dominicana, según organismo

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos alertó por la captación de jóvenes en redes sociales y pidió más refugios, intérpretes y persecución penal

Mapa luminoso de República Dominicana con divisiones internas y una red de líneas y puntos. Siluetas de personas sobre el mapa con puntos rojos brillantes.
Un mapa de República Dominicana con figuras humanas y una red digital interconectada ilustra la incidencia del 98% de los casos de trata infantil que involucran medios digitales en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana advirtió este jueves, en el Día Internacional contra la Trata de Personas, que las redes sociales y otras plataformas digitales se han convertido en una vía de captación de jóvenes para este delito. Según la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, el 98% de los casos de trata infantil identificados involucran medios digitales.

Según Listín Diario, el presidente de la CNDH-RD, Manuel María Mercedes Medina, pidió ampliar los refugios especializados, garantizar intérpretes en creole, reforzar la persecución penal y las investigaciones financieras contra las redes criminales, y consolidar la coordinación interinstitucional mediante el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes 2025-2028.

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Mercedes sostuvo que la erradicación de este delito requiere una respuesta integral con enfoque de derechos humanos, centrada en la dignidad de las víctimas y en su acceso efectivo a la justicia. También definió la trata como una de las formas más graves de violación de derechos humanos, por implicar la captación, traslado o recepción de personas con fines de explotación sexual, laboral, servidumbre, esclavitud, extracción de órganos u otras modalidades de explotación.

Investigaciones, procesamientos y víctimas identificadas

El informe anual 2025 de la comisión, centrado en la trata de personas, la explotación y las vulnerabilidades que afectan de manera particular a niñas, niños, adolescentes y mujeres, indica que en 2024 las autoridades dominicanas iniciaron 229 investigaciones por trata de personas. De ese total, 216 estuvieron vinculadas a explotación sexual y 13 a trabajo forzoso, frente a las 99 abiertas en 2023.

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Primer plano de un niño con cabello oscuro mirando una pantalla digital brillante con cuadros e iconos, en un ambiente interior con luces borrosas.
Un niño se expone a una pantalla digital luminosa, reflejando el riesgo de la trata infantil vinculada a medios digitales en República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese mismo año fueron procesados 50 presuntos tratantes y los tribunales condenaron a 11 personas bajo la Ley 137-03. La publicación señala que la comisión presentó esas cifras para advertir sobre el aumento de la actividad delictiva y la necesidad de ampliar la respuesta estatal.

En cuanto a la identificación de víctimas, Mercedes Medina informó que en 2024 fueron reconocidas 136 personas afectadas por trata: 123 con fines de explotación sexual y 13 de trabajo forzoso. Del total, 47 eran dominicanas explotadas en el país, 16 dominicanas explotadas en el extranjero y 73 extranjeras, principalmente de Colombia, Haití, Venezuela y China.

La comisión advirtió que los esfuerzos institucionales se han concentrado sobre todo en la explotación sexual, mientras otras modalidades reciben menor atención. Entre ellas mencionó la trata laboral que afecta a mujeres de origen haitiano, la servidumbre doméstica, la mendicidad forzada y el matrimonio servil.

Captación digital y zonas de preocupación

El informe identifica como zonas de especial preocupación la región fronteriza de Dajabón, los municipios turísticos de Higüey, Puerto Plata y Boca Chica, y las zonas bateyanas y cañeras de Barahona, San Pedro de Macorís, Hato Mayor y La Romana. En esos lugares, la institución documentó patrones de captación, traslado y explotación sexual de mujeres jóvenes, principalmente de origen haitiano.

Niño con luz de proyector sobre su rostro y parte superior del cuerpo. Detrás, una pantalla borrosa con cuadrícula de contenido multimedia.
Un niño observa contenido digital proyectado en su rostro, lo que señala cómo el 98% de la trata infantil en República Dominicana se vincula con los medios digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidad también observó la presencia de mujeres migrantes venezolanas y colombianas en contextos de riesgo frente a la explotación sexual. Según Listín Diario, en algunos casos esas situaciones pueden estar vinculadas a promesas laborales engañosas, trabajo en establecimientos de entretenimiento nocturno, dependencia económica, irregularidad migratoria, coacción y ausencia de mecanismos seguros de denuncia.

Mercedes Medina añadió que los tratantes que operan en red siguen usando métodos para ocultar sus actividades, como catálogos para ofrecer víctimas a potenciales clientes, además de casas privadas, apartamentos alquilados u hoteles de estancia prolongada para alojarlas. A eso se suma el uso de plataformas de citas en línea, redes sociales y servicios de mensajería para la captación y la explotación.

En el caso de niñas, niños y adolescentes, la captación digital incluye perfiles falsos, anonimato, suplantación de identidad y formas de control emocional, sexual, económico o tecnológico sobre las víctimas. La comisión vinculó esa dinámica con el crecimiento del reclutamiento en entornos virtuales.

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