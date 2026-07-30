Salario promedio formal de República Dominicana subió, pero el empleo cayó

Salarios formales en República Dominicana - crédito fotocomposición Imagen Ilustrativa Infobae | Archivo Colprensa / Manuel Saldarriaga Quintero

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República Dominicana cerró 2024 con un salario mensual promedio de RD$34,318.81 en las empresas formales, por encima de los RD$31,213.11 del año anterior, aunque con una caída del empleo formal de 1.1% y con una estructura salarial en la que minería y electricidad pagaron muy por encima del resto de las actividades, según la Encuesta Nacional de Actividad Económica 2025 difundida por la Oficina Nacional de Estadística este 29 de julio.

Ese retroceso del empleo se tradujo en 881,265 personas ocupadas en empresas formales durante 2024, frente a 891,144 en 2023, de acuerdo con datos publicados por la ONE y citados por el medio dominicano elDinero. El aumento del salario promedio no alcanzó para ubicarse por encima del costo de la canasta básica nacional.

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Los salarios más altos del mercado formal dominicano se concentraron en explotación de minas y canteras y en suministro de electricidad. En el extremo opuesto, alojamiento y servicio de comidas volvió a registrar la remuneración promedio más baja.

Minería y electricidad encabezaron la escala salarial formal

La explotación de minas y canteras ocupó el primer lugar entre las actividades con mejor remuneración. El salario promedio mensual por trabajador pasó de RD$72,596.78 en 2023 a RD$76,136.48 en 2024. El segundo lugar correspondió al suministro de electricidad. En ese sector, la remuneración promedio subió de RD$65,644.66 a RD$68,863.20.

También quedaron por encima del promedio nacional información y comunicaciones, con RD$48,541.58 en 2023 y RD$49,858.78 en 2024, así como construcción, con RD$40,179.15 y RD$40,535.33. A esa lista se sumaron transporte y almacenamiento, con RD$33,875.55 y RD$36,767.33; comercio, con RD$32,163.50 y RD$34,455.12; industrias manufactureras, con RD$30,477.92 y RD$33,794.12; y suministro de agua, con RD$25,513.00 y RD$27,478.67.

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En la parte baja de la escala, alojamiento y servicio de comidas se mantuvo como la actividad de menor ingreso promedio. El sector pasó de RD$20,421.38 en 2023 a RD$23,193.42 en 2024.

La entrada a una mina a cielo abierto en República Dominicana muestra maquinaria industrial pesada y el logotipo del Ministerio de Energía y Minas sobre una pared de hormigón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tamaño de la empresa también marcó diferencias en los sueldos

La ENAE 2025 mostró que el tamaño de la empresa también incidió en la remuneración. Las compañías con entre 100 y 249 empleados registraron los salarios promedio más altos, con RD$36.799,92 en 2023 y RD$40.330,30 en 2024.

Después aparecieron las empresas con 250 o más trabajadores. En ese grupo, los salarios promedio fueron de RD$32.868,77 y RD$36.111,05, respectivamente.

Las remuneraciones más bajas se observaron en las firmas con entre 16 y 29 empleados. Ese segmento reportó RD$21.104,57 en 2023 y RD$25.911,55 en 2024.

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Un panorama más reciente sobre el mercado laboral dominicano, a partir de la XXVII Encuesta de Compensación y Beneficios de Macros Consulting, mostró que en 2026 persistían brechas entre sectores. Tecnología, finanzas, energía, infraestructura y servicios aparecieron como las áreas con mayor capacidad para ofrecer esquemas de compensación más competitivos, en especial en cargos ejecutivos y mandos medios.

Ese estudio señaló que 85% de las empresas otorgó aumentos salariales en 2026 y que, entre las organizaciones que aplicaron ajustes, el incremento promedio fue de 9%. Aun con esos aumentos, el crecimiento promedio de los sueldos frente al año anterior fue de 4,62%, por debajo del 5,44% registrado en 2025.

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(Foto: Presidencia de la República Dominicana)

Qué mostró la encuesta sobre salarios y rotación

La encuesta relevó información de casi 500 organizaciones, más de 35 sectores económicos estandarizados y más de 700 puestos de trabajo. Según la publicación, las empresas adoptan modelos de compensación con mayor peso de bonos, incentivos y componentes variables, sobre todo en posiciones gerenciales y ejecutivas.

El mismo informe advirtió que las industrias intensivas en mano de obra o con márgenes operativos más reducidos, como manufactura, agricultura y comercio tradicional, enfrentan mayores dificultades para atraer y retener personal calificado. También ubicó la rotación laboral en 13% durante 2026 y proyectó para 2027 incrementos salariales cercanos al 8%.

En materia de género, el relevamiento indicó que persisten diferencias salariales en algunos niveles organizacionales. En los casos de mayor disparidad, el salario de los hombres puede superar hasta en 69% al de las mujeres en puestos equivalentes, mientras que en los casos favorables a la remuneración femenina la diferencia alcanza el 21%.

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