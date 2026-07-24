Costa Rica

Cuerpos desmembrados y acribillados entre los más de 150 delitos cometidos por uno de los criminales más peligrosos de Costa Rica

El arresto del líder conocido como “Diablo” reactiva la atención sobre expedientes por sicariato, tráfico de cocaína y crímenes usados como mensajes entre bandas, según reportes judiciales y de agencias internacionales.

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Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, es señalado en Costa Rica por al menos 150 asesinatos y por liderar una red de narcotráfico, sicariato, robo y legitimación de capitales.
Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, es señalado en Costa Rica por al menos 150 asesinatos y por liderar una red de narcotráfico, sicariato, robo y legitimación de capitales.

El rastro de violencia atribuido a Alejandro Arias Monge, conocido como “Diablo”, ha marcado a Costa Rica con una serie de crímenes de extrema brutalidad.

Según Insight Crime, este líder criminal está vinculado con al menos 150 asesinatos, mientras que las autoridades no reportan un dato exacto pero lo señalan como responsable de legitimar capitales a través de la compra y venta de ganado y de encabezar una red dedicada al narcotráfico, el sicariato y el robo en distintas regiones del país.

De acuerdo con información del Ministerio Público, existen varias investigaciones abiertas contra Arias Monge. Funcionarios judiciales aseguran que lidera una organización transnacional que ha operado durante años en la clandestinidad, conectando con estructuras criminales dentro y fuera de Costa Rica.

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La DEA ha documentado su colaboración con narcotraficantes y organizaciones narco para el transporte de cargamentos de cocaína desde Colombia, lo que ha incrementado la presión internacional para capturarlo.

Uno de los hechos que más conmocionó a la opinión pública fue el asesinato de Pamela Royo en junio de 2024. Según reportes de La Nación y CR Hoy, la mujer fue interceptada y llevada a una vivienda del barrio Carmen Lyra, en la comunidad de Los Laureles, Turrialba, donde la asesinaron de siete disparos.

Posteriormente, los perpetradores desmembraron el cuerpo y arrojaron la cabeza en el corredor de una vivienda, mientras el resto de los restos apareció en una zona boscosa vecina a un parque infantil.

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El director interino de la Policía Judicial, Michael Soto, describió el crimen como un acto atroz y consideró que representaba un mensaje de advertencia dirigido a grupos rivales por disputa de territorios.

Las investigaciones oficiales apuntan a que Royo fue ejecutada por oponerse a vender droga para un proveedor de Arias Monge.

CR Hoy aportó más detalles sobre la trama detrás de este asesinato, confirmando que la ejecución funcionó como un mensaje del grupo conocido como “Coco Pastilla”, aliado del “Diablo”, hacia otra estructura criminal que trabajaba en la zona bajo órdenes de alias “Mancha”. Dos menores de edad, recluidos por otros delitos, se encuentran vinculados a este proceso.

La captura de Alejandro Arias Monge en San Bernardino de Sarapiquí ocurrió este 24 de julio tras un operativo de una hora que dejó cinco oficiales heridos./ (OIJ)
La captura de Alejandro Arias Monge en San Bernardino de Sarapiquí ocurrió este 24 de julio tras un operativo de una hora que dejó cinco oficiales heridos./ (OIJ)

Otro caso emblemático es el homicidio de Jazmín Torres Rankin, perpetrado en junio de 2023 en un centro educativo de Tortuguero de Pococí. Dos sicarios encapuchados entraron al aula donde la joven rendía un examen y la ejecutaron a tiros.

Según testigos citados por CR Hoy, los atacantes gritaron: “Ahí les mandó el Diablo, hijue...”, atribuyendo así la autoría intelectual a Arias Monge. La investigación determinó que el crimen fue un ajuste de cuentas relacionado con la venta de drogas. Torres Rankin fue acribillada con disparos en la cabeza, el tórax y los glúteos.

El 8 de julio de 2023, la policía detuvo a Torres Flores, apodado “El ángel de la muerte”, quien habría ejecutado el asesinato por encargo de la organización liderada por Arias Monge. El Tribunal Penal de Pococí lo condenó a 30 años de prisión, enfatizando la premeditación y la violencia del hecho.

Otro de los casos fue el asesinato de Ademar Jiménez Gómez en enero de 2015, cuyo cuerpo fue hallado con signos de violencia extrema en un bananal de Cariari de Pococí. Según la sentencia judicial, el crimen se produjo tras un conflicto vinculado a la pérdida de droga y dinero. Meses más tarde, en marzo de ese año, la banda ejecutó a Pablo Castro Barrantes frente a su sobrino menor de edad, en un homicidio por encargo motivado por disputas criminales.

La cobertura de CR Hoy reveló la mecánica de estos crímenes por encargo. En el caso de Jiménez Gómez, el empresario Rigoberto Tenorio Calvo y su hija Gercel Tenorio Pérez ordenaron el asesinato de quienes les habían robado ₡20 millones (unos 38,000 dólares estadounidenses), contratando a Arias Monge y a otros sicarios para consumar la venganza.

El plan incluyó secuestro, tortura y quema del cuerpo de la víctima usando un arma de asalto AK-47. Por este hecho, los autores intelectuales y materiales recibieron condenas de hasta 50 años de prisión, aunque ni Arias Monge ni otros miembros de la banda fueron procesados, ya que se dieron a la fuga.

El Ministerio Público mantiene varias investigaciones abiertas contra Arias Monge, a quien vincula con una organización transnacional que operó dentro y fuera de Costa Rica./ (CR Hoy)
El Ministerio Público mantiene varias investigaciones abiertas contra Arias Monge, a quien vincula con una organización transnacional que operó dentro y fuera de Costa Rica./ (CR Hoy)

El asesinato de Pablo Castro Barrantes ocurrió bajo una dinámica similar: el grupo recibió un pago para ejecutar al comerciante de vidrios en Matina de Limón, por encargo de un tercero que utilizó a una mujer para atraer a la víctima a una emboscada. Los sicarios dispararon contra Castro y su sobrino, quien sobrevivió al ataque. Las pruebas científicas confirmaron que se utilizó la misma arma en ambos casos.

Las autoridades judiciales destacan que los últimos dos crímenes forman parte de una escalada de violencia que permitió a Arias Monge pasar de ser un sicario a sueldo a convertirse en uno de los capos más buscados del país, hasta la madrugada de este 24 de julio, cuando las autoridades intervinieron en el sector de San Bernardino de Sarapiquí, donde fue arrestado, tras un operativo que duró una hora y dejó como resultado a cinco oficiales heridos.

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