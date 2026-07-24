Antigua Guatemala ya tiene fecha para su décimo Festival de las Flores y viene con una ciudad en modo floreciente

En el Festival de las Flores 2019, una de las fachadas más emblemáticas cobró vida inspirada en El Principito, recordándonos que la verdadera belleza florece en el corazón de quienes saben mirar más allá. (Festival de Flores)

La histórica ciudad de Antigua Guatemala se alista para transformarse en un escenario viviente de color, aroma y arte con la llegada de la décima edición del Festival de las Flores.

Tras diez años consecutivos de celebración, la organización del evento anunció que el encuentro principal se llevará a cabo el fin de semana del 14 y 15 de noviembre de 2026. Rindiendo homenaje a la identidad botánica e histórica del municipio colonial bajo el concepto unificador de Ciudad floreciente.

Desde su creación en 2017, la iniciativa surgió de un grupo de entusiastas locales que buscaban embellecer espacios públicos con flores. El festival evolucionó hasta convertirse en una de las celebraciones más reconocidas del país, atrayendo a decenas de miles de visitantes nacionales e internacionales.

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El lema para 2026, “Ciudad floreciente”, enfatiza la permanencia y la identidad única de Antigua Guatemala, porque “Hay ciudades que se adornan con flores y otras que nacieron para florecer”, resaltan los organizadores, como parte del eje central del evento.

Antigua Guatemala celebrará la décima edición del Festival de las Flores el 14 y 15 de noviembre de 2026. El Festival de las Flores 2026 adoptará el lema “Ciudad floreciente” para destacar la identidad botánica e histórica de Antigua Guatemala. La agenda del Festival de las Flores en Antigua Guatemala comenzará en octubre con muestras fotográficas, exposiciones de pintura y escultura, y talleres de arte textil. (Festival de Flores)

Programa extendido: arte, comunidad y tradición

La agenda conmemorativa de este año se extenderá desde octubre e incluirá muestras fotográficas, exposiciones de pintura y escultura en recintos históricos como el Atrio de la Cooperación Española, así como talleres de arte textil e instalaciones monumentales con especies botánicas.

El tradicional desfile de carrozas alegóricas "Inicia la Primavera" marcará el comienzo de las actividades festivas. El recorrido conectará los barrios aledaños con la Plaza Central a través de elaborados arreglos florales móviles.

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Concursos florales y compromiso ambiental

El corazón del festival reside en sus concursos florales, donde comerciantes, vecinos y colectivos artísticos decoran balcones, fachadas, arcos y monumentos emblemáticos del casco urbano. Las categorías premiarán la innovación en distintas vertientes:

Antigua Guatemala celebrará la décima edición del Festival de las Flores el 14 y 15 de noviembre de 2026. (Festival de Flores)

Fachadas y monumentos: Intervenciones efímeras en muros y portales coloniales.

Barrio con Mejor Actitud: Competencia que involucra a calles completas en el diseño botánico.

Categoría Libre y Obra Monumental: Creaciones a gran escala realizadas por floristas profesionales nacionales e internacionales.

Bicicletas: Las cuales, regularmente son estructuras móviles.

Estos concursos incentivan la creatividad colectiva y el sentido de pertenencia. La representante de Banco Industrial, María Lilian Franco, expresó: “Creemos que la cultura, el arte y el emprendimiento son motores que fortalecen la identidad y el desarrollo del país”.

Gastronomía, emprendimiento y música al aire libre

La propuesta estética se complementará con actividades gastronómicas centradas en flores comestibles, ferias de emprendimiento y conciertos en puntos emblemáticos de la ciudad.

El despliegue cultural busca fortalecer la economía local y diversificar la oferta turística. Además, la organización confirmó la continuidad del programa de compostaje y reciclaje orgánico, implementado para procesar todo el material vegetal empleado durante el evento, en línea con los esfuerzos de sostenibilidad desarrollados en ediciones anteriores.

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Andrea Contreras, fundadora del Festival de las Flores, ha contado que la idea surgió como una inspiración de su abuelita, quien siempre le comentó que la Antigua Guatemala tenía jardines llenos de flores. “Me contaba que los enamorados pasaban cortándolas y las regalaban”.

El Festival de las Flores 2026 adoptará el lema “Ciudad floreciente” para destacar la identidad botánica e histórica de Antigua Guatemala. (Festival de Flores)

Empezó con su entusiasmo, acompañado del de su hermana y dos amigos más, para rendir tributo a algunos de los títulos que ha tenido la ciudad colonial, en este caso, se le conocía como “La Ciudad de las Perpetuas Rosas” y siendo fan de la obra de Antoine de Saint-Exupéry: “El Principito”, se inspiró en su relato.

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Ahora, la Antigua Guatemala se declara lista para recibir a miles de visitantes y celebrar una década de arte, comunidad y florecimiento, manifestaron los organizadores del evento.