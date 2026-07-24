Honduras

Rescatan sana y salva a niña de cinco años tras ser secuestrada en Santa Bárbara, Honduras

Tras horas de incertidumbre y exigencias millonarias a la familia, los agentes de la UNAS lograron rescatar a una menor de cinco años y a su niñera, quienes habían sido raptadas a bordo de una mototaxi y posteriormente abandonadas en la vía pública ante el inminente acorralamiento policial

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Las cámaras de seguridad de un local ubicado en el centro de Las Vegas, Santa Bárbara, captaron el momento en que presuntamente, la niña de cinco años que fue secuestrada junto a su niñera.

En una rápida y efectiva operación desplegada en el occidente del país, agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) lograron rescatar sanas y salvas a una niña de apenas cinco años de edad y a su niñera. Ambas habían sido privadas de su libertad en el municipio de Las Vegas, Santa Bárbara, mientras una banda de delincuentes exigía una millonaria suma de dinero a cambio de su liberación.

El hecho causó conmoción en la zona luego de que trascendiera la desaparición de la menor. Según detalló el portavoz de la Policía Nacional en la zona norte, Alejandro Valladares, la consumación del delito de secuestro fue frustrada gracias al cerco de persecución, vigilancia e inteligencia coordinado entre las unidades policiales y pobladores de la comunidad.

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De acuerdo con el expediente del caso, los captores enviaron mensajes vía redes sociales al padre de la menor exigiendo el pago de siete millones de lempiras para devolverla con vida. Tras recibir la denuncia, los equipos especializados iniciaron un despliegue operativo táctico en los puntos clave de la zona.

La fuerte presencia de los uniformados en las vías de comunicación obligó a los sospechosos a abandonar a la menor y a su cuidadora a la orilla de la carretera que conduce hacia la comunidad de El Mochito, dándose inmediatamente a la fuga.

Agentes de la Policía Nacional y la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) desplegaron un operativo relámpago en Santa Bárbara que permitió la liberación sana y salva de la menor de cinco años (Cortesía: DPI).
Agentes de la Policía Nacional y la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) desplegaron un operativo relámpago en Santa Bárbara que permitió la liberación sana y salva de la menor de cinco años (Cortesía: DPI).

Investigación abierta en torno al secuestro y el rol de la niñera

A pesar de que la niñera fue hallada a salvo y liberada junto a la menor sin presentar daños físicos, las autoridades policiales confirmaron que mantienen una investigación minuciosamente abierta sobre todo el entorno cercano de la familia, incluyendo a la niñera, dado que la pequeña de cinco años se encontraba directamente bajo su cuidado y responsabilidad al momento del rapto.

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Uno de los elementos centrales que analizan los investigadores es un video de videovigilancia en poder de Noticiero Hoy Mismo de TSI. En las imágenes se observa el momento preciso en que la niñera y la niña se suben juntas a una mototaxi acompañadas por otra persona, vehículo en el que posteriormente son trasladas y privadas de su libertad.

Aunque formalmente se pedía rescate por la recuperación de ambas, la DPI analiza a detalle cada segundo de la grabación y la línea cronológica de los hechos para descartar o confirmar si existió algún grado de complicidad, facilitación de información o participación indirecta en la planificación del secuestro. Todo el evento continúa bajo rigurosa investigación oficial para esclarecer la dinámica exacta.

Una niña de 5 años fue rescatada sana y salva por la Policía Nacional en Las Vegas, Santa Bárbara, luego de ser secuestrada. Los captores, que exigían un rescate de 7 millones de lempiras, la abandonaron al percatarse de la presencia policial.

El portavoz policial reiteró que, al existir una exigencia económica formal a cambio de la entrega de las víctimas, la acción está legalmente tipificada como secuestro. Actualmente, los equipos tácticos continúan ejecutando operaciones de seguimiento e inteligencia en el departamento de Santa Bárbara para dar con el paradero del grupo de delincuentes y proceder a su inmediata captura.

Casos recientes de jóvenes y niños secuestrados en Honduras

El oportuno rescate efectuado en Santa Bárbara se suma a una serie de operativos exitosos que la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) ha ejecutado en los últimos meses en departamentos como Cortés, Yoro, Francisco Morazán y Olancho. En estas intervenciones, los agentes han logrado rescatar con vida a niños, adolescentes y jóvenes emprendedores que habían sido raptados por estructuras criminales que buscan lucrarse a través de la extorsión y el chantaje a familias hondureñas.

Sin embargo, a pesar del alto nivel de efectividad de las autoridades para resolver estos casos y evitar el pago de millonarios rescates, la delincuencia sigue mermando en Honduras. La persistencia de estas bandas criminales genera un clima de constante inseguridad y zozobra entre la población, demostrando que los grupos delictivos continúan buscando vulnerar la tranquilidad de los hogares hondureños al atentar contra la integridad de menores de edad y jóvenes.

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