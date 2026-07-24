Donald Trump afirmó que si Rusia y China le venden armas a Irán “sería muy perjudicial para ellos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que si Rusia y China le venden armas a Irán “sería muy perjudicial para ellos”.

“El presidente Xi, en nuestra reciente reunión en Pekín, China, me dijo que bajo ninguna circunstancia entregaría ni vendería armas a la República Islámica de Irán, y esa declaración incluía a las empresas chinas. Considerando nuestra relación, le creo y, además, le estoy haciendo un gran favor", expresó el mandatario en su cuenta en la red Truth Social.

Y siguió: “De igual manera, el presidente Putin, a pesar de la terrible guerra que se libra en Ucrania (la relación se mantiene, al igual que con el presidente Zelensky), me dijo que no vendería armas a Irán. Él entiende que no vendo armas a Ucrania, sino a los países de la OTAN. Ellos pagan el precio completo, y desconozco cómo se distribuyen esas armas".

PUBLICIDAD

“Por lo tanto, dos países importantes de los que se suele hablar en relación con Irán, en mi opinión, no participan. Si lo hicieran, sería muy perjudicial para ellos; sin duda, no les convendría", completó.

El mensaje de Donald Trump

Los dichos de Trump se producen luego de otra jornada de ataques cruzados entre EEUU e Irán. El Ejército iraní lanzó una nueva ola de ataques este viernes por la madrugada contra instalaciones militares en Bahréin y Jordania en respuesta al último bombardeo por parte del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el decimotercero desde la reanudación de la guerra.

Las fuerzas estadounidenses confirmaron que la ofensiva fue dirigida contra centros de mando, depósitos de drones, sistemas de comunicación, puestos de vigilancia costera y capacidades marítimas.

PUBLICIDAD

A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, calificó como un “precedente incendiario” la idea expresada por el presidente estadounidense, Donald Trump, de utilizar activos iraníes para pagar daños a buques atacados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). “Apoderarse de los activos de otra nación para pagar reclamaciones futuras no relacionadas es un precedente incendiario”, afirmó.

Por su parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha pedido este viernes la evacuación de unos 6.000 marineros que siguen atrapados en el estrecho de Ormuz a medida que continúa la ofensiva contra Irán y el bloqueo de las embarcaciones, que no pueden navegar de forma segura para abandonar el golfo Pérsico.

PUBLICIDAD

Barcos en el estrecho de Ormuz (Europa Press)

“Pido a todos los Estados y los actores pertinentes garantizar urgentemente la protección de los marinos varados, lo que incluye asegurar el acceso efectivo a la asistencia consular, los suministros y servicios esenciales, así como facilitar las evacuaciones y repatriaciones”, ha afirmado la portavoz de Turk, Shabia Mantoo, en una rueda de prensa en Ginebra, Suiza.

Así, ha lamentado que la cifra podría ser superior dado que muchos otros trabajadores se encuentran desaparecidos. “Se cree que están atrapados en el golfo Pérsico en diversos buques de menor tamaño o que no han sido localizados de momento”, ha afirmado, según un comunicado.

PUBLICIDAD

La portavoz de Turk ha denunciado que algunos de ellos han sido “abandonados” en alta mar “sin apoyo ni posibilidad de repatriación e incluso sin el pago de los salarios adeudados”. “Tenemos conocimiento de al menos nueve buques, con 93 tripulantes a bordo, abandonados en la zona desde el inicio de la guerra”, ha añadido.