Honduras:iniciarán identificación biométrica de más de un millón de niños y adolescentes hondureños

El Registro Nacional de las Personas desplegará más de 1.500 colaboradores para enrolar a niños y adolescentes. (Cortesía: La Prensa)

Honduras pondrá en marcha el Documento Nacional de Identificación Infantil para registrar a más de un millón de menores con datos personales y biométricos. El comisionado del Registro Nacional de las Personas, Roberto Brevé Reyes, informó que ya comenzaron los preparativos y desplazamientos a centros educativos para el enrolamiento.

La jornada recopilará información personal y características biométricas de los menores para crear una base de datos actualizada que facilite la identificación individual de cada niño y adolescente.

El nuevo documento incluirá fotografía, huellas dactilares, reconocimiento facial y datos de los padres o responsables legales, además de otra información necesaria para reforzar la identificación.

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Qué permitirá el DNI infantil

El Registro Nacional de las Personas explicó que la iniciativa busca reemplazar limitaciones de los mecanismos tradicionales de identificación infantil con una herramienta de mayor seguridad y utilidad para distintos procesos.

Aunque la partida de nacimiento seguirá siendo el documento oficial que acredita el nacimiento de una persona, el DNI infantil funcionará como una identificación complementaria con información biométrica para facilitar la verificación de identidad.

Según las autoridades, el documento podrá usarse como respaldo en trámites relacionados con centros educativos, servicios médicos, procesos administrativos y viajes internacionales.

El proyecto contempla registrar a más de un millón de niños y adolescentes hondureños, incluidos estudiantes del sistema educativo nacional y menores que, por distintas circunstancias, no están inscriptos en centros escolares.

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Para cumplir esa meta, el Registro Nacional de las Personas anunció el despliegue de más de 1.500 colaboradores en brigadas encargadas de recopilar los datos en distintas regiones del territorio nacional.

El Registro Nacional de las Personas ya inició preparativos y visitas a centros educativos para el enrolamiento del DNI infantil.

Las autoridades indicaron que el trabajo se extenderá a zonas urbanas y rurales para evitar que grupos de menores queden fuera del sistema de identificación.

Cómo se usará la información biométrica

El registro biométrico permitirá mejorar los procesos de identificación en casos en los que un menor esté en una situación de riesgo, incluidos escenarios de desapariciones, trata de personas o migración irregular.

Brevé Reyes explicó que la información generada también podrá utilizarse para identificar con mayor rapidez a niños hondureños ubicados en centros de atención migratoria fuera del país.

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Ese punto adquiere relevancia por el flujo migratorio de familias hondureñas hacia Estados Unidos y otros países, donde algunos menores enfrentan procesos migratorios separados de sus padres o acompañantes.

Cómo se financiará y cuándo se implementará

El proyecto es respaldado mediante un préstamo de USD 40 millones otorgado por el Banco Mundial y cuenta con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El nuevo documento infantil incorporará reconocimiento facial y huellas para reforzar la identificación de menores.

Los recursos permitirán mejorar la infraestructura tecnológica, fortalecer los sistemas de registro y avanzar hacia procesos más modernos de identificación ciudadana. De acuerdo con la planificación del Registro Nacional de las Personas, la recopilación de información se desarrollará durante todo 2026.

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Una vez concluido el proceso de enrolamiento y validación de datos, la entrega de los documentos físicos comenzará en marzo de 2027. Luego, el sistema se integrará a los registros civiles municipales para que la actualización de información pueda realizarse de manera más rápida y eficiente.

La institución también contempla extender el programa a los consulados hondureños en el extranjero para incorporar a los menores que viven fuera del país.