Guatemala

La Policía Nacional Civil de Guatemala suma 162 comandos del COAN y 16 guías caninos

La ceremonia en la Escuela Centroamericana de Entrenamiento Canino, en El Cerinal, Barberena, incorporó personal formado en cursos de 90 y 45 días para reforzar operativos contra redes delictivas y drogas

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Grupo de agentes uniformados de negro con sombreros y fusiles, caminando en una calle. Humo amarillo y azul flota en el aire. Un vehículo utilitario compacto plateado a la izquierda
Agentes de seguridad de Guatemala marchan por una calle con uniformes negros y fusiles, acompañados de humo azul y amarillo, y un vehículo utilitario compacto. (Ministerio de Gobernación)

La Policía Nacional Civil de Guatemala incorporó 162 nuevos comandos del COAN y 16 guías caninos especializados en una graduación realizada en la Escuela Centroamericana de Entrenamiento Canino, en El Cerinal, Barberena, Santa Rosa, con el objetivo de reforzar la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y las operaciones de detección de sustancias ilícitas en el país.

La nueva promoción se formó tras dos procesos distintos: los comandos antinarcóticos completaron 90 días de entrenamiento y los guías caninos terminaron una especialización de 45 días. Entre los graduados del curso COAN hay 28 mujeres y 134 hombres, mientras que en el curso intermedio de guía canino egresaron cuatro mujeres y 12 hombres.

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Según la información oficial del Ministerio de Gobernación y la PNCdeGuatemala, los nuevos agentes apoyarán acciones de erradicación de cultivos ilícitos, así como inspecciones de personas, vehículos y mercancías para detectar el traslado de drogas y otras sustancias ilegales. Las unidades caninas se sumarán a esas tareas con capacidades especializadas para la localización de ilícitos.

Hombre con gorra azul y camisa blanca habla en micrófono. Podio con escudo policial de Guatemala, bandera de Estados Unidos y bandera de Guatemala en el fondo
La Policía Nacional Civil de Guatemala incorporó 162 nuevos comandos del COAN y 16 guías caninos para reforzar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. (Ministerio de Gobernación)

La formación incluyó comandos antinarcóticos y especialistas en manejo canino

La ceremonia se realizó en la Escuela Centroamericana de Entrenamiento Canino y reunió a autoridades del Ministerio de Gobernación y de la estructura policial antinarcótica. Participaron el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda, el viceministro de Antinarcóticos Víctor Cruz Reynoso, el director general adjunto de la PNC Héctor González Prera y el subdirector general de Análisis de Información Antinarcótica Wuilber Arreaga.

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El acto también contó con la presencia de familiares de los policías especializados y se desarrolló en el marco del 29 aniversario de la institución. Durante esa conmemoración, el presidente Bernardo Arévalo destacó que la creación de la PNC constituye uno de los principales legados de los Acuerdos de Paz de 1996.

Villeda afirmó que el fortalecimiento de la fuerza policial requiere personal especializado para operar en escenarios complejos, aprovechar el uso de la tecnología y responder con eficacia frente a las estructuras criminales que operan en el país. La graduación, según las autoridades, forma parte de una estrategia de profesionalización orientada a ampliar la capacidad de respuesta de la institución.

Cruz Reynoso subrayó el alcance regional de la incorporación de los nuevos cuadros. “Guatemala no incorpora únicamente a nuevos especialistas a sus filas. Hoy fortalece una capacidad estratégica para proteger a su población, resguardar sus fronteras y contribuir a la seguridad de toda la región”.

Agente de policía mujer con uniforme negro y boina negra, sujetando una correa, camina junto a un perro pastor alemán con collar azul en un exterior pavimentado
Una agente de la Policía Nacional Civil de Guatemala camina junto a un perro pastor alemán de la unidad K9 en un exterior. (Ministerio de Gobernación)

La cooperación de Estados Unidos sumó 15 agentes caninos a la PNC

El fortalecimiento de la unidad canina también incluyó apoyo internacional. La embajada de Estados Unidos en Guatemala, por medio de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, conocida como INL, donó 15 agentes caninos para ampliar las capacidades de la PNC en la detección de drogas.

Esa cooperación se integra a las funciones que ya desempeñan los nuevos guías caninos graduados, cuyo trabajo se concentra en operaciones de inspección y búsqueda de sustancias ilícitas. La combinación de personal recién especializado y nuevos binomios caninos apunta a reforzar la capacidad operativa en controles, patrullajes y acciones de apoyo a investigaciones.

El Comando de Operaciones Antinarcóticas es una unidad táctica de élite de la PNC de Guatemala y está adscrita a la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica. Su función principal es combatir el narcotráfico y el crimen organizado en el territorio nacional.

Fila de mujeres uniformadas de negro, algunas con boinas, otras con sombreros, fusiles, equipamiento táctico, parches SGAIA y maquillaje de camuflaje
Oficiales de la SGAIA forman en una ceremonia de entrenamiento al aire libre, con equipamiento táctico y maquillaje de camuflaje, frente a un público presente. (Ministerio de Gobernación)

Entre sus tareas figuran la localización y destrucción de plantaciones ilícitas, incluidas las de amapola y marihuana, así como la ubicación, desmantelamiento e inhabilitación de narcolaboratorios y pistas de aterrizaje clandestinas. También participa en capturas de personas requeridas por la justicia, en especial en casos vinculados con extradiciones, y presta apoyo a otras entidades de seguridad y justicia para preservar el orden público.

La graduación de la vigésimo octava promoción del COAN y del sexto curso intermedio de especialización policial de guía canino amplía la base operativa de las fuerzas antinarcóticas guatemaltecas. Con 162 elementos incorporados al comando y 16 nuevos especialistas en manejo canino, la PNC refuerza una estructura destinada a intervenir en operaciones de alto riesgo físico y táctico contra redes criminales y transnacionales.

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