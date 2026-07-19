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Turquía detuvo a más de 100 personas presuntamente vinculadas al Estado Islámico por propaganda y financiación

Las operaciones estuvieron a cargo de los mandos provinciales de la Gendarmería en coordinación con el mando general del Departamento Antiterrorista y la Fiscalía

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Turquía detuvo a 119 personas presuntamente vinculadas al Estado Islámico
Turquía detuvo a 119 personas presuntamente vinculadas al Estado Islámico

Un total de 119 personas fueron detenidas en Turquía por presunta vinculación con Estado Islámico, según informó el Ministerio del Interior en un comunicado. Las detenciones se realizaron en operativos desarrollados en 30 provincias, entre ellas Adana, Ankara, Estambul, Diyarbakir, Gaziantep, Hatay, Konya y Sanliurfa.

Los sospechosos enfrentan acusaciones por pertenencia a Estado Islámico, difusión de propaganda del grupo terrorista en redes sociales y financiación de la organización criminal a través de intermediarios identificados como “organizaciones caritativas”.

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Las operaciones estuvieron a cargo de los mandos provinciales de la Gendarmería en coordinación con el mando general del Departamento Antiterrorista y la Fiscalía. Durante los procedimientos, las autoridades incautaron documentos organizativos y material digital relacionado con la agrupación.

“Los 119 sospechosos fueron detenidos en operaciones desarrolladas en las provincias de Adana, Agri, Ankara, Antalia, Aidin, Balikesir, Batman, Burdur, Bursa, Diyarbakir, Elazig, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Igdir, Estambul, Karaman, Kastamonu, Kirklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Mugla, Mus, Nigde, Samsun, Sanliurfa, Tekirdag y Van”, detalló el Ministerio.

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El Ministerio del Interior agregó: “Felicitamos a nuestra heroica Gendarmería, al Departamento (Antiterrorista), a la Fiscalía y a todo el que ha contribuido”. Dos semanas antes de la última cumbre de la OTAN, un individuo vinculado a Estado Islámico murió en un tiroteo. Luego del hecho, las fuerzas de seguridad detuvieron a 209 personas supuestamente relacionadas con el grupo yihadista.

Los sospechosos enfrentan acusaciones por pertenencia a Estado Islámico, difusión de propaganda y financiación al grupo terrorista (Europa Press)
Los sospechosos enfrentan acusaciones por pertenencia a Estado Islámico, difusión de propaganda y financiación al grupo terrorista (Europa Press)

En otro revés para las autoridades del grupo terrorista, Marruecos detuvo hace once días a diez presuntos integrantes de una red vinculada al Estado Islámico, quienes contaban con planes “avanzados” para perpetrar atentados en el país. La Dirección General de la Vigilancia del Territorio (DGST) informó que la operación, desarrollada a partir de información precisa de inteligencia, permitió desarticular “planes terroristas altamente peligrosos que estaban en una etapa avanzada de preparación”.

Las fuerzas de seguridad realizaron redadas simultáneas en ciudades como Casablanca, Agadir, Tarudant, El Hayeb, Tetuán, Fkí ben Salá y Safi, donde arrestaron a los diez sospechosos, entre ellos una persona que había estado en prisión por delitos de terrorismo y un menor de edad. Durante los registros, incautaron armas blancas, uniformes militares, material digital, documentos con contenido extremista e instrucciones sobre la fabricación de artefactos explosivos.

La DGST indicó que los agentes localizaron dos grabaciones con la jura de lealtad a Estado Islámico y amenazas explícitas sobre la comisión de actos de sabotaje en Marruecos. También incautaron un vehículo que, según la investigación, iba a ser utilizado en un ataque contra “objetivos e instalaciones sensibles”. El rodado, encontrado en un almacén en Inezgane, contenía bombonas de butano y ollas a presión con clavos y cables eléctricos, preparados para ser usados como metralla.

Marruecos incautó armas blancas, uniformes militares, material digital, documentos con contenido extremista e instrucciones sobre la fabricación de artefactos explosivos durante los operativos (Europa Press)
Marruecos incautó armas blancas, uniformes militares, material digital, documentos con contenido extremista e instrucciones sobre la fabricación de artefactos explosivos durante los operativos (Europa Press)

Las pesquisas permitieron determinar que el líder de la célula distribuyó funciones conforme a instrucciones de Estado Islámico. Algunos miembros seleccionaron objetivos, otros realizaron vigilancia y reconocimiento, y un grupo se dedicó a la compra de materiales necesarios para los atentados.

La DGST anunció que las investigaciones continúan para esclarecer posibles vínculos de la célula con la rama de Estado Islámico activa en el Sahel y para identificar el alcance nacional e internacional de la red desarticulada.

(Con información de Europa Press)

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