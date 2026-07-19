República Dominicana

Investigan muerte de niña en República Dominicana: madre, agente policial inhabilitada, fue detenida

La menor recibió un corte en el cuello dentro de su vivienda, fue trasladada a un centro de salud y falleció horas después

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Una niña de piel morena viste una sudadera oscura con capucha y se tapa la cara con las dos manos. El fondo de la imagen está oscuro.
La niña recibió una herida cortante en el cuello con un arma blanca en la residencia familiar y murió más tarde en un centro de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía Nacional de República Dominicana investiga el fallecimiento de una niña de 10 años en el sector Batey Bienvenido, Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, ocurrido este sábado, tras recibir una herida cortante en el cuello. La principal sospechosa, su madre Glenny T., de 43 años, fue detenida en flagrante delito y puesta bajo custodia del Ministerio Público (MP).

El caso, que involucra a una agente policial inhabilitada por motivos de salud mental, ha generado conmoción en la comunidad y mantiene abiertas varias líneas de investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales.

El incidente ocurrió durante la mañana en la residencia familiar, donde la menor resultó herida por un arma blanca. Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, declaró que tras el ataque, la niña fue trasladada de inmediato a un centro de salud, donde falleció mientras recibía atención médica. Pesqueira explicó: “Era un caso muy lamentable. En horas de la mañana recibimos la información de que una menor, una niña de apenas diez años de edad, había resultado herida en la zona del cuello y que posteriormente falleció en un centro de salud mientras recibía las atenciones médicas debidas.”

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La Policía Nacional de República Dominicana investigó en Manoguayabo la muerte de una niña de 10 años ocurrida dentro de su casa en Batey Bienvenido, Santo Domingo Oeste. (Cortesía: Diego Pesqueira)

Investigación policial se centra en la madre de la menor

La detención de la madre se produjo en el lugar de los hechos. Testigos, vecinos y familiares la señalaron como la presunta autora de la agresión. La Policía identificó a la detenida como miembro inhabilitada de la institución, condición que forma parte de la investigación en curso. Según fuentes oficiales, la mujer se encontraba bajo tratamiento por una condición de salud mental y tenía licencia médica desde 2023.

“La detenida es Glenny T., de cuarenta y tres años de edad, que reiteramos, está siendo señalada como la autora de ocasionarle herida a su hija de apenas diez años de edad, en circunstancias que aún están bajo investigación. De manera preliminar, hemos recibido la información de que esta señora estaba bajo tratamiento médico y en licencia laboral de alrededor de unos dos años”, apuntó Pesqueira en sus cuentas oficiales.

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Pintura en acuarela de un primer plano de un ojo marrón con lágrimas. En la pupila hay una silueta de mano de color rojo oscuro.
Testigos, vecinos y familiares señalaron a la madre como presunta autora de la agresión, según la versión oficial del caso en República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De igual forma, la institución policial destacó que el proceso contra la madre se desarrollará bajo estrictos criterios de legalidad y respeto al debido proceso, e incluirá la revisión de su historial médico y laboral. El hecho de que la sospechosa sea parte de la Policía Nacional, aunque inhabilitada, constituye un elemento relevante para la investigación judicial.

El caso ha generado consternación en el sector de Manoguayabo y en la opinión pública, que sigue atenta al avance de las investigaciones y a las determinaciones que adopten las autoridades. La Policía Nacional reiteró su compromiso de agotar todas las diligencias necesarias para esclarecer el caso y brindar respuestas a la familia de la víctima y a la sociedad dominicana.

Al cierre de esta edición, la madre permanece bajo custodia y a disposición de la justicia, mientras el Ministerio Público y la Policía dominicana continúan recabando pruebas y testimonios para determinar la secuencia de los hechos y establecer posibles agravantes en el proceso penal.

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