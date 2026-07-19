Mujer muere tras ser atacada por su vecino en Honduras: menor resulta herida y agresor se quita la vida

Una mujer murió y una menor de edad resultó herida durante un ataque registrado en la aldea La Ceiba, municipio de Sabanagrande, Francisco Morazán. (FOTO: Proceso HN / referencia/ archivo)

Un nuevo hecho de violencia sacudió este viernes al municipio de Sabanagrande, en el departamento de Francisco Morazán, donde una mujer perdió la vida tras ser atacada presuntamente por uno de sus vecinos, en un incidente que también dejó a una menor de edad herida y culminó con el suicidio del supuesto agresor.

El hecho ocurrió en la aldea La Ceiba, hasta donde se desplazaron agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense luego de recibir el reporte sobre un ataque armado que dejó dos personas fallecidas en el lugar.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por las autoridades, el presunto responsable habría atacado a su vecina por motivos que aún no han sido esclarecidos y que continúan bajo investigación.

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Durante la agresión también resultó herida la hija de la víctima, una menor de edad que fue auxiliada por vecinos del sector y trasladada de emergencia a un centro asistencial, donde recibe atención médica. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.

Tras cometer el ataque, el presunto agresor decidió quitarse la vida en el mismo lugar, por lo que las autoridades encontraron los cuerpos sin vida tanto de la mujer como del hombre al momento de llegar a la escena.

Equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y agentes preventivos acordonaron el área para facilitar el trabajo de los especialistas de Medicina Forense, quienes realizaron el levantamiento cadavérico e iniciaron la recolección de evidencias que permitan determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos.

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El presunto agresor, señalado como vecino de la víctima, se quitó la vida tras cometer el ataque, según información preliminar de las autoridades. (FOTO: Confidencial HN / referencia)

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para establecer el móvil del crimen y verificar si existían antecedentes de conflictos entre ambas personas o denuncias previas por amenazas o violencia.

Las autoridades no habían revelado la identidad de la mujer fallecida, de la menor lesionada ni del presunto agresor, mientras continúan las diligencias investigativas correspondientes.

Este nuevo caso se suma a la creciente lista de hechos violentos que afectan a las mujeres en Honduras, un fenómeno que continúa generando preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y diferentes sectores de la sociedad.

De acuerdo con cifras preliminares, más de 140 mujeres han sido asesinadas de forma violenta en Honduras durante lo que va de 2026, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades y organizaciones que trabajan en la prevención de la violencia de género.

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Según datos citados por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), la violencia contra las mujeres ha cobrado alrededor de 8,540 víctimas entre 2002 y junio de 2026, reflejando la magnitud de una problemática que persiste desde hace más de dos décadas.

El organismo defensor de los derechos humanos advirtió que la mayoría de estos casos permanece sin una resolución judicial, situación que alimenta la impunidad y dificulta el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

Más de 140 mujeres han muerto de forma violenta en Honduras durante 2026, según cifras preliminares. (Foto: EFE/Gustavo Amador)

El CONADEH señaló además que, durante los últimos 24 años, Honduras ha registrado un promedio de 29 muertes violentas de mujeres cada mes, lo que equivale aproximadamente a una víctima cada 25 horas.

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Para la institución, estas cifras evidencian que la violencia contra las mujeres requiere una respuesta integral que vaya más allá de las sanciones penales, incorporando políticas públicas enfocadas en la prevención, la protección de las víctimas y la transformación de los patrones culturales que perpetúan este tipo de violencia.

El organismo también sostuvo que el panorama continúa siendo preocupante durante 2026 y reiteró la necesidad de fortalecer las capacidades investigativas de los operadores de justicia, mejorar la respuesta institucional y garantizar que cada caso sea investigado considerando posibles contextos de violencia de género.