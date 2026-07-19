“Mi vida es aquí, todo lo tengo acá”: incertidumbre y angustia de los salvadoreños ante el vencimiento del TPS

El vencimiento del TPS pone en riesgo la residencia legal, el permiso de trabajo y la estabilidad de miles de salvadoreños en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 200,000 salvadoreños se encuentran en vilo en Estados Unidos, a pocas semanas del vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), un programa que ha permitido a una gran cantidad de personas residir y trabajar legalmente lejos de su país de origen.

Uno de estos casos es Nancy García, quien nació en El Salvador, pero desde hace 26 años vive en territorio estadounidense. Su historia es un reflejo de la situación de miles de beneficiarios del TPS.

“Mi vida es aquí, todo lo tengo acá”, afirmó en una entrevista para N+ Univisión. Su preocupación crece conforme se acerca el 9 de septiembre, fecha límite para la protección migratoria para los salvadoreños.

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Desde el 22 de julio solo pudieron seguir trabajando los beneficiarios del TPS que ya recibieron un permiso laboral con la fecha de vencimiento actualizada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incertidumbre y resiliencia: la comunidad salvadoreña

García describe el momento actual como uno de “desesperación, una incertidumbre”, y asegura que se siente “en un limbo”.

Esta sensación se replica entre los integrantes de una comunidad que teme perder sus empleos y su estabilidad. Según explicó N+ Univisión, desde el próximo 22 de julio, solo podrán continuar trabajando quienes ya hayan recibido el nuevo permiso laboral con la fecha de vencimiento actualizada. El resto deberá apartarse de sus puestos, enfrentando el riesgo de quedarse sin ingresos y sin protección legal.

“Después de esa fecha, la única persona que puede continuar trabajando es el que ya tiene en su poder el permiso nuevo, con fecha de vencimiento nueva”, explicó el abogado Haim Vásquez consultados por el citado medio.

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Un motor económico

Nancy García, quien se desempeña ayudando a personas con adicción al alcohol, envió un mensaje a los salvadoreños en situación similar: “Luchemos. Si nosotros luchamos y nos unimos, somos más fuertes”. Su llamado refleja el estado de ánimo de una comunidad que, ante la posibilidad de perderlo todo, busca apoyarse en la solidaridad y la organización colectiva para enfrentar el futuro.

“Los tepesianos aportamos el 26% anual del presupuesto del país. Y si todos estos tepesianos se van, entraría el país en un colapso”, recalcó Nancy García. Esta contribución no solo sostiene a muchas familias en El Salvador, sino que también es un pilar para la economía local en EE.UU.

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La expiración del TPS abre para muchos salvadoreños el riesgo de perder ingresos y quedar sin cobertura migratoria en Estados Unidos. (Cortesía: Secretaría de Prensa de El Salvador)

Este escenario de incertidumbre afecta directamente a la economía de ambas naciones. De acuerdo con datos difundidos por N+ Univisión, la comunidad salvadoreña bajo el TPS aporta aproximadamente USD 5,400 millones al año a la economía de Estados Unidos y paga cerca de USD 1,500 millones en impuestos federales, estatales y locales. Además, los beneficiarios envían remesas que representan un porcentaje significativo del presupuesto nacional salvadoreño.

La situación seguirá sin resolverse hasta el 9 de septiembre, fecha en la que expira el TPS y existe la posibilidad de que se inicien procesos de deportación.

En medio de este plazo crítico, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, visitó este jueves 16 de julio a su homólogo norteamericano, Donald Trump, en una reunión a puerta cerrada. En dicha reunión los mandatarios discutieron principalmente mecanismos conjuntos para combatir la inmigración ilegal, fomentar el crecimiento económico y garantizar la seguridad regional.

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