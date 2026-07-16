República Dominicana

República Dominicana se ubica en el puesto 64 del World Happiness Report 2026

El índice internacional, basado en la Encuesta Mundial Gallup de 2023 a 2025, le asigna una media de 6,093 sobre 10 a partir de respuestas de 1,891 personas de 15 años o más

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Dos hombres ríen sentados en una mesa de mosaico al aire libre. De fondo, una calle con gente, toldos de colores y plantas en macetas.
La República Dominicana obtuvo una puntuación promedio de 6.093 sobre 10 en el índice de bienestar del World Happiness Report 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La República Dominicana figura en el puesto 64 de un total de 147 países en el World Happiness Report 2026, una clasificación elaborada a partir de la Encuesta Mundial Gallup correspondiente al periodo 2023-2025.

El país alcanzó una puntuación promedio de 6,093 sobre 10 en el índice internacional que mide la percepción de bienestar entre la población adulta.

El informe, que incluye a diversas naciones de América Latina y el resto del mundo, utiliza como referencia la evaluación de la satisfacción con la vida reportada por los ciudadanos.

En el caso dominicano, el análisis se realizó sobre una muestra de 1,891 personas de 15 años o más, quienes respondieron a encuestas desarrolladas por Latinobarómetro entre 2023 y 2024.

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Las preguntas no solo abordaron el bienestar general, sino también el uso de plataformas digitales y el impacto de estas en la percepción personal de felicidad.

Entre los aspectos examinados, el estudio profundizó en el uso de redes sociales como WhatsApp, Facebook, LinkedIn, YouTube, X, Instagram y TikTok.

La investigación distinguió entre aplicaciones orientadas a la conexión social y aquellas que distribuyen contenido a través de algoritmos. Los resultados en la República Dominicana señalan que no existe una relación estadísticamente significativa entre el uso de más redes sociales y el aumento o disminución de la satisfacción con la vida.

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Esta conclusión se apoya en los datos recopilados durante el periodo de análisis y muestra que, para el contexto nacional, el número de plataformas utilizadas no parece influir en el bienestar percibido.

Grupo de personas afrodescendientes riendo en parque con palmeras y árboles floridos. El mar de fondo; algunos tienen bebidas y tambores.
La República Dominicana ocupó el puesto 64 entre 147 países en el World Happiness Report 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reporte de la Encuesta Mundial Gallup también consideró otras variables relevantes, como el nivel de confianza interpersonal, la confianza en el Gobierno, el grado de religiosidad, la clase social y la percepción sobre la situación económica.

Estos factores, integrados en la metodología del estudio, permiten comparar la posición de la República Dominicana respecto a otros países de la región y el mundo.

Según detalló Diario Libre, la República Dominicana aparece entre los países que han mostrado una mejora en la evaluación del bienestar si se compara con los resultados obtenidos entre 2006 y 2010.

Este avance sitúa a la nación caribeña por encima de la mitad de la tabla en el ranking global de la felicidad, superando a muchos de sus pares regionales y manteniéndose por delante de otras naciones con contextos socioeconómicos similares.

La participación en el World Happiness Report 2026 permite observar tendencias y transformaciones sociales en el país. Además, ofrece una referencia para el análisis de políticas públicas y estrategias orientadas a mejorar la calidad de vida de la población.

La recopilación de datos a través de Latinobarómetro y el uso de metodologías comparables a nivel internacional otorgan rigor al posicionamiento alcanzado por República Dominicana.

Mujer morena de cabello rizado con chaqueta vaquera y camiseta, un collar dorado, un reloj dorado en muñeca, en una calle urbana con grafitis.
La metodología del World Happiness Report 2026 incorporó variables como confianza interpersonal, confianza en el Gobierno, religiosidad, clase social y percepción económica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inclusión de variables como la confianza en las instituciones y la percepción de la economía resulta clave para entender los matices de la satisfacción ciudadana. El informe posiciona al país en un contexto internacional en el que se destacan avances y desafíos en materia de bienestar subjetivo.

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