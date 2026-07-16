Guatemala: El MAGA reporta pérdidas en cultivos de maíz y afectaciones pecuarias en Izabal y Alta Verapaz por las lluvias

Un campo de cultivo se inunda con agua lodosa que cubre y daña las plantas verdes, bordeado por una línea de árboles y una cerca de alambre. (Redes Sociales )

El MAGA reportó pérdidas en cultivos de maíz y afectaciones pecuarias en Izabal por las lluvias persistentes de la segunda semana de julio, mientras mantiene evaluaciones en Alta Verapaz para medir el alcance de los daños en zonas anegadas y con suelos saturados.

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, la información del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología y de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres muestra que las precipitaciones han provocado inundaciones sobre todo en Izabal y Alta Verapaz.

El aumento de los caudales de los ríos y el exceso de humedad también golpearon áreas de cultivo, aunque las pérdidas económicas todavía no han sido cuantificadas.

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En paralelo, el Ejército de Guatemala informó que durante la temporada de lluvias ha realizado más de 550 operaciones de ayuda humanitaria con más de 2,200 soldados, 489 vehículos y siete aeronaves, con atención a más de 51,845 guatemaltecos en comunidades afectadas de distintas regiones del país.

Un agricultor camina entre cultivos recién plantados en un campo con charcos de agua, indicando el impacto de recientes lluvias en la zona agrícola. (Agencia Guatemalteca de Noticias)

En Izabal ya hay más de 100 hectáreas afectadas y 150 familias con impacto directo

Los datos preliminares obtenidos por la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural señalan que las principales afectaciones en Izabal se concentran en cultivos de maíz. Los daños más visibles están en los municipios de El Estor y Livingston, donde se reportan más de 100 hectáreas afectadas.

Ese impacto alcanza a 150 familias productoras. De ese total, 56 corresponden a El Estor y 50 a Livingston. De acuerdo con información de Soy502.

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En El Estor también se registran pérdidas en producción pecuaria. El balance oficial indica 1,909 aves de corral afectadas, entre gallinas y patos, con impacto directo para 132 familias.

En Alta Verapaz, el ministerio mantiene el monitoreo de áreas sembradas con maíz y frijol en etapa de crecimiento vegetativo. Las evaluaciones se desarrollan en San Cristóbal Verapaz, Chahal y Chisec para establecer las posibles afectaciones provocadas por las inundaciones y el exceso de humedad en el suelo.

El municipio de Fray Bartolomé de las Casas sigue entre las zonas afectadas por inundaciones. Hasta el momento se contabilizan 1,952 familias damnificadas.

El ministerio también indicó que continúa la vigilancia sobre cultivos de maíz, frijol, cardamomo, café, hortalizas, plátano y caña de azúcar en distintas áreas del departamento.

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Miembros del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

El monitoreo climático se extiende a 17 departamentos y 115 municipios

El MAGA reforzó además sus recomendaciones a productores agropecuarios ante la persistencia de lluvias intensas y altas temperaturas en distintas regiones del país. La cartera advirtió que estas condiciones pueden afectar tanto la producción agrícola como la pecuaria.

El análisis agrometeorológico elaborado con información del Insivumeh identifica riesgos de inundaciones, crecidas de ríos, deslizamientos, encharcamientos de cultivos y un aumento en la incidencia de enfermedades asociadas al exceso de humedad. El informe también advierte que las temperaturas superiores a 35 °C continúan como amenaza para varios sistemas productivos.

Según el ministerio, se mantiene un monitoreo constante en 17 departamentos y 115 municipios para seguir la evolución de las condiciones climáticas.

También alertó que lluvias acumuladas por encima de 100 milímetros podrían afectar cultivos de maíz, frijol, cardamomo, café, hortalizas, plátano y caña de azúcar en Escuintla, Santa Rosa, Suchitepéquez, Alta Verapaz, Izabal y Quetzaltenango.

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Las altas temperaturas mantienen bajo vigilancia áreas agrícolas y pastizales de Petén, Zacapa, Jutiapa, San Marcos y Retalhuleu. En esas zonas persisten condiciones que podrían alterar el desarrollo de la producción agropecuaria.

Como medida preventiva, el Viceministerio de Desarrollo Económico Rural recomendó mantener limpios y funcionales los drenajes, proteger los suelos con prácticas de conservación y realizar la cosecha oportuna de los cultivos que ya alcanzaron su madurez.

El Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones pidió a los productores pecuarios mejorar la ventilación en las explotaciones, evitar la acumulación de lodo y aguas estancadas y reforzar la vigilancia sanitaria para frenar parásitos y enfermedades.

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Las fuerzas armadas desplegaron aeronaves, vehículos y evacuaciones en zonas de riesgo

El Ejército de Guatemala, en coordinación con las instituciones que integran el sistema de la Conred, indicó que durante esta temporada de lluvias ejecuta operaciones de ayuda humanitaria en distintos puntos del país.

Las acciones incluyen puentes aéreos, entrega de asistencia, evacuación de personas en riesgo, transporte de víveres e insumos esenciales y apoyo a familias afectadas por inundaciones, crecidas de ríos y derrumbes.

Personal de rescate y civiles trasladan cubos con suministros desde un helicóptero que aterrizó en un campo de hierba alta. (Ejército de Guatemala)

El reporte militar precisa que en la temporada han sido desplegados 489 vehículos y siete aeronaves para esas tareas. La institución señaló que esas operaciones buscan garantizar una respuesta oportuna ante las emergencias derivadas de las condiciones climáticas.

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