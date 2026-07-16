Guatemala

Guatemala: El MAGA reporta pérdidas en cultivos de maíz y afectaciones pecuarias en Izabal y Alta Verapaz por las lluvias

La cartera de Agricultura indicó que la segunda semana de julio dejó más de 100 hectáreas dañadas en El Estor y Livingston, con 150 familias productoras impactadas y 1.909 aves afectadas

Guardar
Google icon
Campo agrícola inundado con plantas verdes cubiertas de lodo. Poste de madera con alambre en primer plano. Árboles, palmeras y cielo nublado al fondo
Un campo de cultivo se inunda con agua lodosa que cubre y daña las plantas verdes, bordeado por una línea de árboles y una cerca de alambre. (Redes Sociales )

El MAGA reportó pérdidas en cultivos de maíz y afectaciones pecuarias en Izabal por las lluvias persistentes de la segunda semana de julio, mientras mantiene evaluaciones en Alta Verapaz para medir el alcance de los daños en zonas anegadas y con suelos saturados.

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, la información del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología y de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres muestra que las precipitaciones han provocado inundaciones sobre todo en Izabal y Alta Verapaz.

El aumento de los caudales de los ríos y el exceso de humedad también golpearon áreas de cultivo, aunque las pérdidas económicas todavía no han sido cuantificadas.

PUBLICIDAD

En paralelo, el Ejército de Guatemala informó que durante la temporada de lluvias ha realizado más de 550 operaciones de ayuda humanitaria con más de 2,200 soldados, 489 vehículos y siete aeronaves, con atención a más de 51,845 guatemaltecos en comunidades afectadas de distintas regiones del país.

Hombre con sombrero y herramienta camina en campo agrícola de plantas verdes y tierra mojada. Fondo con cultivos secos, árboles y un charco de agua
Un agricultor camina entre cultivos recién plantados en un campo con charcos de agua, indicando el impacto de recientes lluvias en la zona agrícola. (Agencia Guatemalteca de Noticias)

En Izabal ya hay más de 100 hectáreas afectadas y 150 familias con impacto directo

Los datos preliminares obtenidos por la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural señalan que las principales afectaciones en Izabal se concentran en cultivos de maíz. Los daños más visibles están en los municipios de El Estor y Livingston, donde se reportan más de 100 hectáreas afectadas.

Ese impacto alcanza a 150 familias productoras. De ese total, 56 corresponden a El Estor y 50 a Livingston. De acuerdo con información de Soy502.

PUBLICIDAD

En El Estor también se registran pérdidas en producción pecuaria. El balance oficial indica 1,909 aves de corral afectadas, entre gallinas y patos, con impacto directo para 132 familias.

En Alta Verapaz, el ministerio mantiene el monitoreo de áreas sembradas con maíz y frijol en etapa de crecimiento vegetativo. Las evaluaciones se desarrollan en San Cristóbal Verapaz, Chahal y Chisec para establecer las posibles afectaciones provocadas por las inundaciones y el exceso de humedad en el suelo.

El municipio de Fray Bartolomé de las Casas sigue entre las zonas afectadas por inundaciones. Hasta el momento se contabilizan 1,952 familias damnificadas.

El ministerio también indicó que continúa la vigilancia sobre cultivos de maíz, frijol, cardamomo, café, hortalizas, plátano y caña de azúcar en distintas áreas del departamento.

Varias personas bajo una estructura de techo metálico, un camión cubierto de lona azul, sacos apilados y palés de madera en el suelo
Miembros del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

El monitoreo climático se extiende a 17 departamentos y 115 municipios

El MAGA reforzó además sus recomendaciones a productores agropecuarios ante la persistencia de lluvias intensas y altas temperaturas en distintas regiones del país. La cartera advirtió que estas condiciones pueden afectar tanto la producción agrícola como la pecuaria.

El análisis agrometeorológico elaborado con información del Insivumeh identifica riesgos de inundaciones, crecidas de ríos, deslizamientos, encharcamientos de cultivos y un aumento en la incidencia de enfermedades asociadas al exceso de humedad. El informe también advierte que las temperaturas superiores a 35 °C continúan como amenaza para varios sistemas productivos.

Según el ministerio, se mantiene un monitoreo constante en 17 departamentos y 115 municipios para seguir la evolución de las condiciones climáticas.

También alertó que lluvias acumuladas por encima de 100 milímetros podrían afectar cultivos de maíz, frijol, cardamomo, café, hortalizas, plátano y caña de azúcar en Escuintla, Santa Rosa, Suchitepéquez, Alta Verapaz, Izabal y Quetzaltenango.

Las altas temperaturas mantienen bajo vigilancia áreas agrícolas y pastizales de Petén, Zacapa, Jutiapa, San Marcos y Retalhuleu. En esas zonas persisten condiciones que podrían alterar el desarrollo de la producción agropecuaria.

Como medida preventiva, el Viceministerio de Desarrollo Económico Rural recomendó mantener limpios y funcionales los drenajes, proteger los suelos con prácticas de conservación y realizar la cosecha oportuna de los cultivos que ya alcanzaron su madurez.

El Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones pidió a los productores pecuarios mejorar la ventilación en las explotaciones, evitar la acumulación de lodo y aguas estancadas y reforzar la vigilancia sanitaria para frenar parásitos y enfermedades.

Las fuerzas armadas desplegaron aeronaves, vehículos y evacuaciones en zonas de riesgo

El Ejército de Guatemala, en coordinación con las instituciones que integran el sistema de la Conred, indicó que durante esta temporada de lluvias ejecuta operaciones de ayuda humanitaria en distintos puntos del país.

Las acciones incluyen puentes aéreos, entrega de asistencia, evacuación de personas en riesgo, transporte de víveres e insumos esenciales y apoyo a familias afectadas por inundaciones, crecidas de ríos y derrumbes.

Un helicóptero gris en un campo de hierba alta. Seis personas, algunas con uniforme, descargan cubos azules del helicóptero. Al fondo, árboles y cielo nublado
Personal de rescate y civiles trasladan cubos con suministros desde un helicóptero que aterrizó en un campo de hierba alta. (Ejército de Guatemala)

El reporte militar precisa que en la temporada han sido desplegados 489 vehículos y siete aeronaves para esas tareas. La institución señaló que esas operaciones buscan garantizar una respuesta oportuna ante las emergencias derivadas de las condiciones climáticas.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloMinisterio de Agricultura, Ganadería y Alimentaciónperdidas en los cultivos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“No se borra encontrar cuerpos de niños”: El lado humano del rescate salvadoreño en Venezuela

La misión salvadoreña en Venezuela estuvo atravesada por la esperanza y el dolor, con rescatistas enfrentando jornadas extremas, el rescate de nueve personas con vida y el acompañamiento a familias en duelo, según relató su coordinador en televisión

“No se borra encontrar cuerpos de niños”: El lado humano del rescate salvadoreño en Venezuela

El Salvador marca distancia con Nicaragua por dar refugio a exfuncionarios buscados por la justicia, según analista

El analista político Herbert Esmahan afirmó esta mañana que el gobierno de Bukele ha tomado distancia de la administración de Daniel Ortega, tras la acogida a políticos buscados por la justicia salvadoreña

El Salvador marca distancia con Nicaragua por dar refugio a exfuncionarios buscados por la justicia, según analista

Amenazas contra menores exponen una nueva forma de reclutamiento de pandillas en Panamá

Las autoridades detuvieron a nueve sospechosos en San Miguelito y Pedregal durante acciones dirigidas contra organizaciones vinculadas con delitos de alto impacto

Amenazas contra menores exponen una nueva forma de reclutamiento de pandillas en Panamá

Pareja fue condenada a 78 años de cárcel tras robar $84 mil y asesinar a la víctima en San Salvador

El fallo, divulgado por la Fiscalía General de la República, estableció que Víctor Manuel Cisneros y Wendy Saraí Carias entraron a una casa para sustraer 84,000 dólares y luego ordenaron la muerte del dueño

Pareja fue condenada a 78 años de cárcel tras robar $84 mil y asesinar a la víctima en San Salvador

La historia detrás de la mujer indultada por el régimen de Nicaragua que cometió un asesinato en Masachapa

La agresora tenía una pena vigente hasta 2028, pero salió tras medidas presidenciales y acumulaba más expedientes judiciales previos, según DESPACHO 505.

La historia detrás de la mujer indultada por el régimen de Nicaragua que cometió un asesinato en Masachapa

TECNO

Por qué envolver la billetera y las llaves en papel aluminio puede salvarte de ataques tecnológicos

Por qué envolver la billetera y las llaves en papel aluminio puede salvarte de ataques tecnológicos

WhatsApp estrenó una nueva animación y muchos quieren eliminarla: así se desactiva

Ver la final del Mundial 2026 en Tarjeta roja: la búsqueda que pone en peligro tu cuenta bancaria

El Mundial también se gana en Instagram: Haaland lidera, Vozinha sorprende y Messi suma 6 millones de seguidores

Edita tus fotos con la voz gracias a la nueva función de IA de Google Fotos

ENTRETENIMIENTO

Anya Taylor-Joy reveló cómo se enteró del triunfo de Argentina contra Cabo Verde durante la boda de Taylor Swift

Anya Taylor-Joy reveló cómo se enteró del triunfo de Argentina contra Cabo Verde durante la boda de Taylor Swift

David Beckham y los músicos de Airbag juntos en el palco: la postal más inesperada del Mundial

De Menelao a Punisher: el año de Jon Bernthal entre La Odisea, Spider-Man y una mentoría inesperada con Tom Holland

Entre lágrimas, cánticos y saltos, Camila Morrone festejó la victoria de la Selección Argentina: “¡No lo puedo creer!"

De Millie Bobby Brown a Mick Jagger: los famosos presentes en el triunfo de Argentina sobre Inglaterra

MUNDO

Lisboa marca tendencia: la primera parafarmacia autónoma de Europa abrió sus puertas sin empleados ni filas

Lisboa marca tendencia: la primera parafarmacia autónoma de Europa abrió sus puertas sin empleados ni filas

La salida del ministro de Defensa desató protestas en Ucrania y una crisis interna en el Ejército

La recuperación del comercio de petróleo por el estrecho de Ormuz pierde impulso en medio de la escalada entre EEUU e Irán

La ciudad que se quedó con el ranking global de habitabilidad en 2026

Condenaron a 12 años de cárcel al ex jefe de autopistas por el derrumbe del puente Morandi que dejó 43 muertos en Génova