La ciudad que se quedó con el ranking global de habitabilidad en 2026

La Economist Intelligence Unit evaluó 173 ciudades según estabilidad, atención médica, infraestructura, educación y cultura y medio ambiente (REUTERS/Tom Little)

El informe anual de la Economist Intelligence Unit (EIU), organización hermana de la revista The Economist, ya definió cuál será la ciudad con mejor calidad de vida del mundo en 2026: Copenhague volvió a ubicarse en el primer lugar de la clasificación global por segundo año consecutivo, según CNN, la cadena estadounidense. Copenhague, la capital de Dinamarca, volvió a ubicarse en el primer lugar del índice global de la EIU, que evaluó 173 ciudades según criterios como estabilidad, atención médica, infraestructura, educación y cultura y medio ambiente. Fuente: The world’s most liveable city for 2026 has been revealed

La clasificación, elaborada por la EIU, organización hermana de la revista The Economist, confirmó además cambios dentro de los 10 primeros puestos: Melbourne subió al tercer puesto, Sídney escaló al cuarto y Tokio ingresó al grupo tras subir tres posiciones por mejoras en “cultura y medio ambiente”, según CNN. La capital danesa obtuvo puntuaciones “perfectas” en tres categorías, entre ellas estabilidad, infraestructura y educación.

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Copenhague encabezó el ranking global de habitabilidad 2026 de la Economist Intelligence Unit por segundo año consecutivo (REUTERS/Tom Little)

Cómo se construyó la clasificación de la EIU

El listado anual de la Economist Intelligence Unit, difundido por CNN, evaluó 173 ciudades de todo el mundo según dimensiones como educación, estabilidad, atención médica, infraestructura y cultura y medio ambiente.

Copenhague se mantuvo en el primer lugar por segundo año consecutivo. CNN indicó que la capital danesa registró una combinación de resultados altos en estabilidad e infraestructura, además de una “gran” puntuación en cultura y medio ambiente, con servicios públicos de alta calidad como parte de los factores mencionados por un portavoz de la EIU.

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El principal cambio en la cima fue el de Viena, que había sido número uno durante tres años consecutivos antes de quedar detrás de Copenhague; por segundo año seguido, la ciudad austríaca se ubicó en el segundo puesto. CNN también informó que Zúrich, que el año anterior había empatado con Viena en el segundo lugar, descendió tres posiciones, mientras que Ginebra quedó justo detrás, en el sexto puesto.

btuvo puntuaciones perfectas en estabilidad, infraestructura y educación dentro del índice global de habitabilidad (Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix/via REUTERS)

Cambios regionales en la clasificación

Europa Occidental se mantuvo como la región mejor posicionada en términos generales, aunque su puntuación media de 91,7 fue ligeramente inferior a la de 2025. Asia registró un incremento de 0,3 puntos hasta 73,9, impulsado “en gran parte” por mejoras en atención médica, especialmente en ciudades chinas.

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CNN mencionó el caso de Fuzhou, en el sureste de China, que subió siete puestos hasta el 93º. Según un portavoz de la EIU citado por CNN, hubo mejoras nacionales asociadas a planes de financiación e inversión, además de un nuevo sistema de seguro de atención a largo plazo y mejoras en la prestación de servicios de salud.

La estabilidad también apareció como factor de cambio en otras regiones. CNN informó que las repercusiones de la guerra con Irán se reflejaron en la clasificación de ciudades del Golfo, con descensos en la categoría de estabilidad. Entre las caídas destacadas, Mascate bajó 14 puestos hasta el 123.º, y Ciudad de Kuwait descendió 12 puestos hasta el 105º.

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El informe también registró cambios en la parte baja de la tabla. Damasco (Siria) continuó como la ciudad con peor calidad de vida, mientras que Teherán cayó al puesto 164 como consecuencia de la guerra, y Kiev descendió al 166. Ana Nicholls, directora de industria de la EIU, explicó que la puntuación media global se mantuvo igual que el año anterior porque el deterioro de la estabilidad en Oriente Medio y las mejoras en atención sanitaria en Asia se “compensaron mutuamente” en el conjunto de ciudades evaluadas.

La capital danesa se quedó con el primer lugar, Viena en el segundo puesto del ranking y Melbourne completó el podio (REUTERS/Tom Little/File Photo)

Así quedó el resto del ranking

Viena, Austria

Melbourne, Australia

Sídney, Australia

Zúrich, Suiza

Ginebra, Suiza

Osaka, Japón

Adelaida, Australia

Vancouver, Canadá

Tokio, Japón