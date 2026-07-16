Mundo

La ciudad que se quedó con el ranking global de habitabilidad en 2026

El informe anual de la Economist Intelligence Unit ubicó a una importante capital europea en la cima, con máximas notas en estabilidad, infraestructura y educación, y un desempeño alto en cultura y medio ambiente

Guardar
Google icon
La Economist Intelligence Unit evaluó 173 ciudades según estabilidad, atención médica, infraestructura, educación y cultura y medio ambiente (REUTERS/Tom Little)
La Economist Intelligence Unit evaluó 173 ciudades según estabilidad, atención médica, infraestructura, educación y cultura y medio ambiente (REUTERS/Tom Little)

El informe anual de la Economist Intelligence Unit (EIU), organización hermana de la revista The Economist, ya definió cuál será la ciudad con mejor calidad de vida del mundo en 2026: Copenhague volvió a ubicarse en el primer lugar de la clasificación global por segundo año consecutivo, según CNN, la cadena estadounidense. Copenhague, la capital de Dinamarca, volvió a ubicarse en el primer lugar del índice global de la EIU, que evaluó 173 ciudades según criterios como estabilidad, atención médica, infraestructura, educación y cultura y medio ambiente. Fuente: The world’s most liveable city for 2026 has been revealed

La clasificación, elaborada por la EIU, organización hermana de la revista The Economist, confirmó además cambios dentro de los 10 primeros puestos: Melbourne subió al tercer puesto, Sídney escaló al cuarto y Tokio ingresó al grupo tras subir tres posiciones por mejoras en “cultura y medio ambiente”, según CNN. La capital danesa obtuvo puntuaciones “perfectas” en tres categorías, entre ellas estabilidad, infraestructura y educación.

PUBLICIDAD

Copenhague encabezó el ranking global de habitabilidad 2026 de la Economist Intelligence Unit por segundo año consecutivo (REUTERS/Tom Little)
Copenhague encabezó el ranking global de habitabilidad 2026 de la Economist Intelligence Unit por segundo año consecutivo (REUTERS/Tom Little)

Cómo se construyó la clasificación de la EIU

El listado anual de la Economist Intelligence Unit, difundido por CNN, evaluó 173 ciudades de todo el mundo según dimensiones como educación, estabilidad, atención médica, infraestructura y cultura y medio ambiente.

Copenhague se mantuvo en el primer lugar por segundo año consecutivo. CNN indicó que la capital danesa registró una combinación de resultados altos en estabilidad e infraestructura, además de una “gran” puntuación en cultura y medio ambiente, con servicios públicos de alta calidad como parte de los factores mencionados por un portavoz de la EIU.

PUBLICIDAD

El principal cambio en la cima fue el de Viena, que había sido número uno durante tres años consecutivos antes de quedar detrás de Copenhague; por segundo año seguido, la ciudad austríaca se ubicó en el segundo puesto. CNN también informó que Zúrich, que el año anterior había empatado con Viena en el segundo lugar, descendió tres posiciones, mientras que Ginebra quedó justo detrás, en el sexto puesto.

btuvo puntuaciones perfectas en estabilidad, infraestructura y educación dentro del índice global de habitabilidad (Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix/via REUTERS)
btuvo puntuaciones perfectas en estabilidad, infraestructura y educación dentro del índice global de habitabilidad (Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix/via REUTERS)

Cambios regionales en la clasificación

Europa Occidental se mantuvo como la región mejor posicionada en términos generales, aunque su puntuación media de 91,7 fue ligeramente inferior a la de 2025. Asia registró un incremento de 0,3 puntos hasta 73,9, impulsado “en gran parte” por mejoras en atención médica, especialmente en ciudades chinas.

CNN mencionó el caso de Fuzhou, en el sureste de China, que subió siete puestos hasta el 93º. Según un portavoz de la EIU citado por CNN, hubo mejoras nacionales asociadas a planes de financiación e inversión, además de un nuevo sistema de seguro de atención a largo plazo y mejoras en la prestación de servicios de salud.

La estabilidad también apareció como factor de cambio en otras regiones. CNN informó que las repercusiones de la guerra con Irán se reflejaron en la clasificación de ciudades del Golfo, con descensos en la categoría de estabilidad. Entre las caídas destacadas, Mascate bajó 14 puestos hasta el 123.º, y Ciudad de Kuwait descendió 12 puestos hasta el 105º.

El informe también registró cambios en la parte baja de la tabla. Damasco (Siria) continuó como la ciudad con peor calidad de vida, mientras que Teherán cayó al puesto 164 como consecuencia de la guerra, y Kiev descendió al 166. Ana Nicholls, directora de industria de la EIU, explicó que la puntuación media global se mantuvo igual que el año anterior porque el deterioro de la estabilidad en Oriente Medio y las mejoras en atención sanitaria en Asia se “compensaron mutuamente” en el conjunto de ciudades evaluadas.

La capital danesa se quedó con el primer lugar, Viena en el segundo puesto del ranking y Melbourne completó el podio (REUTERS/Tom Little/File Photo)
La capital danesa se quedó con el primer lugar, Viena en el segundo puesto del ranking y Melbourne completó el podio (REUTERS/Tom Little/File Photo)

Así quedó el resto del ranking

  • Viena, Austria
  • Melbourne, Australia
  • Sídney, Australia
  • Zúrich, Suiza
  • Ginebra, Suiza
  • Osaka, Japón
  • Adelaida, Australia
  • Vancouver, Canadá
  • Tokio, Japón

Temas Relacionados

Economist Intelligence UnitCopenhagueCalidad de VidaRanking InternacionalCiudadesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lisboa marca tendencia: la primera parafarmacia autónoma de Europa abrió sus puertas sin empleados ni filas

Un modelo automático, impulsado por IA, permite adquirir productos de parafarmacia las 24 horas y redefine la experiencia de compra en el sector sanitario. La tienda abrió en noviembre e incrementó su clientela

Lisboa marca tendencia: la primera parafarmacia autónoma de Europa abrió sus puertas sin empleados ni filas

La salida del ministro de Defensa desató protestas en Ucrania y una crisis interna en el Ejército

Manifestantes se congregaron en Kiev y otras ciudades para exigir el regreso del popular Mykhailo Fedorov, mientras críticas públicas contra el comandante en jefe Oleksandr Syrsky dejan al descubierto las diferencias en la cúpula militar

La salida del ministro de Defensa desató protestas en Ucrania y una crisis interna en el Ejército

La recuperación del comercio de petróleo por el estrecho de Ormuz pierde impulso en medio de la escalada entre EEUU e Irán

El tránsito de crudo por la vía marítima cayó 62% esta semana, según Kpler, mientras Washington amplió sus ataques hacia el norte de Irán y Teherán respondió con misiles y drones contra aliados estadounidenses en la región

La recuperación del comercio de petróleo por el estrecho de Ormuz pierde impulso en medio de la escalada entre EEUU e Irán

Condenaron a 12 años de cárcel al ex jefe de autopistas por el derrumbe del puente Morandi que dejó 43 muertos en Génova

El tribunal determinó que el desplome del viaducto en 2018 pudo evitarse con un mantenimiento adecuado y condenó a Giovanni Castellucci junto a otros 31 ex directivos, ingenieros y funcionarios

Condenaron a 12 años de cárcel al ex jefe de autopistas por el derrumbe del puente Morandi que dejó 43 muertos en Génova

Warren Buffett modifica su estrategia filantrópica y excluye a la Fundación Gates de una donación millonaria

El presidente de Berkshire Hathaway destina la totalidad de su contribución anual a fundaciones familiares en medio de una investigación sobre la ONG fundada por el creador de Microsoft. Recibirán recursos valuados en aproximadamente USD 496 millones

Warren Buffett modifica su estrategia filantrópica y excluye a la Fundación Gates de una donación millonaria
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gonzalo Bernardos, economista: “Los jóvenes y las familias son ahora el verdadero motor de la compra de viviendas”

Gonzalo Bernardos, economista: “Los jóvenes y las familias son ahora el verdadero motor de la compra de viviendas”

Cuánto cuesta viajar a Nueva York desde España para ver la final contra Argentina en el Mundial 2026

Con una inversión superior a los 20 mil mdp en el sexenio, Gobierno impulsará proyecto de restauración de ríos y saneamiento

Colectivos hallan 4 cuerpos en Elota: publican prendas para identificar a las víctimas

Daño en tubería genera cambios en el servicio de agua en Bogotá: revise si su barrio tendrá baja presión o suspensión

INFOBAE AMÉRICA

Lisboa marca tendencia: la primera parafarmacia autónoma de Europa abrió sus puertas sin empleados ni filas

Lisboa marca tendencia: la primera parafarmacia autónoma de Europa abrió sus puertas sin empleados ni filas

“No se borra encontrar cuerpos de niños”: El lado humano del rescate salvadoreño en Venezuela

El Salvador marca distancia con Nicaragua por dar refugio a exfuncionarios buscados por la justicia, según analista

Amenazas contra menores exponen una nueva forma de reclutamiento de pandillas en Panamá

La salida del ministro de Defensa desató protestas en Ucrania y una crisis interna en el Ejército

ENTRETENIMIENTO

David Beckham y los músicos de Airbag juntos en el palco: la postal más inesperada del Mundial

David Beckham y los músicos de Airbag juntos en el palco: la postal más inesperada del Mundial

De Menelao a Punisher: el año de Jon Bernthal entre La Odisea, Spider-Man y una mentoría inesperada con Tom Holland

Entre lágrimas, cánticos y saltos, Camila Morrone festejó la victoria de la Selección Argentina: “¡No lo puedo creer!"

De Millie Bobby Brown a Mick Jagger: los famosos presentes en el triunfo de Argentina sobre Inglaterra

Mick Jagger vuelve a escribir tras Foreign Tongues: nuevas canciones sin destino fijo y el dilema del ADN Stones