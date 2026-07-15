La estranguló y huyó: Principal sospechoso del homicidio de una adolescente dominicana se entregó a las autoridades

Una figura masculina esposada camina, cabizbaja y de perfil, escoltada por dos agentes de la Policía Nacional dominicana en un entorno institucional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación sobre la muerte de Lissett Noemí Almonte Peña, adolescente de 17 años hallada sin vida en Santiago de los Caballeros, registró un giro relevante tras la entrega voluntaria de Jansel Manuel Cabrera Martínez, de 29 años, señalado por las autoridades como el principal sospechoso del crimen.

Según informó el director de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, confirmó que el imputado se presentó acompañado de su abogado ante el despacho del director regional Cibao Central, genera Jesús Rafael Tejada Tejada, en respuesta a los operativos de búsqueda desplegados en distintos puntos de la provincia.

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El hallazgo del cuerpo de la adolescente, el pasado 13 de julio, a la orilla de la avenida Circunvalación Norte, provocó conmoción en la comunidad y en familiares de la víctima.

De acuerdo con las versiones recogidas por las autoridades, Lissett Noemí Almonte Peña fue vista por última vez la tarde del domingo, poco antes de que se perdiera todo contacto con ella. El levantamiento del cadáver fue realizado por las autoridades, y un informe preliminar del médico legista indicó que la causa de muerte fue asfixia por estrangulación. El diagnóstico definitivo está pendiente del resultado de la autopsia practicada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

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Agentes de la Policía Nacional trasladan al principal sospechoso del homicidio de la adolescente Lissett Noemí Almonte Peña, quien se entregó voluntariamente a las autoridades de Santiago (Cortesía: @pesqueiradiego).

Las primeras pesquisas de la Policía Nacional apuntan a que la víctima y el detenido mantuvieron una relación sentimental, la cual habría finalizado recientemente. La entrega de Cabrera Martínez se produjo después de varias horas de búsqueda e inteligencia, que incluyeron operativos en áreas boscosas del Pico Diego de Ocampo y otros sectores de la provincia.

El imputado fue recibido por el general Tejada Tejada, quien aseguró que durante el proceso se respetarán todas las garantías constitucionales del detenido antes de su puesta a disposición del Ministerio Público.

Familiares de Lissett Noemí Almonte Peña relataron que la joven abordó un vehículo en el que presuntamente se desplazaba presuntamente con Jansel Martínez, poco antes de desaparecer. La comunidad expresó consternación tras el hallazgo del cuerpo, que presentaba signos evidentes de violencia.

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De momento, las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para esclarecer las circunstancias exactas del crimen y determinar si existen otras personas vinculadas al hecho. El caso se mantiene bajo reserva hasta que el INACIF entregue el informe definitivo de autopsia y concluyan las diligencias judiciales.

Lissett Noemí Almonte Peña, la adolescente de 17 años cuyo caso ha generado consternación en Santiago tras ser hallada sin vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Homicidio en República Dominicana: implicaciones legales para el principal sospechoso

De acuerdo con el marco legal vigente, el homicidio agravado en la República Dominicana puede acarrear penas de hasta 40 años de prisión cuando la víctima es una persona menor de edad o se han presentado circunstancias agravantes, como la existencia de una relación sentimental previa o la comisión del hecho con violencia extrema.

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El nuevo Código Penal dominicano, contemplará penas de entre 30 y 40 años para homicidios agravados y prevé un máximo acumulativo de 60 años en casos de múltiples delitos graves, aunque en este proceso solo se investiga un caso de muerte. La sanción máxima dependerá tanto de los resultados finales de la autopsia como de la tipificación que realice el Ministerio Público durante la acusación formal.